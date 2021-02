MIGLIORARSI ANCORA Si è svolto questa mattina il ''secondo tempo'' della presentazione del team LCR Honda 2021: dopo la moto griffata Castrol e affidata ad Alex Marquez, quest'oggi è stato il turno della gemella con i colori dello sponsor Idemitsu su cui siederà ancora una volta Takaaki Nakagami. Il 29enne giapponese è giunto alla quarta stagione in MotoGP e vuole proseguire il trend di crescita costante dimostrato finora, conquistando finalmente quel podio che gli è sempre sfuggito. Dopo il 20° posto finale del 2018, stagione di debutto nella massima categoria, è giunto 13° nel 2019 e 10° lo scorso anno, quando ha fatto segnare la pole position nel GP Teruel e ha ottenuto come miglior risultato il quarto posto nel GP Andalusia. Qui di seguito il video della presentazione trasmessa in streaming.

GRANDE OCCASIONE Nel corso dell'intervista rilasciata durante la presentazione, Nakagami non ha nascosto le sue ambizioni per il campionato 2021, nel quale potrà disporre di una RC213V ufficiale: ''Non ho mai perso la fiducia in me stesso e lo scorso anno sono molto progredito. Sono veramente eccitato dall'avere a disposizione la moto ufficiale. Lo scorso anno ho mostrato davvero il mio potenziale e quest'anno speriamo di poter ottenere podi e anche vittorie, credo che possiamo farcela''.

LA FIDUCIA DI CECCHINELLO Dal canto suo, Lucio Cecchinello ha voluto sottolineare i progressi messi in mostra ogni stagione dal suo pilota: ''Abbiamo definito degli obiettivi ogni anno e nel 2020 Nakagami ha fatto un grande passo in avanti, grazie al supporto di Honda, di Idemistu, degli sponsor e dei ragazzi del team, mostrando un potenziale per lottare per il podio e anche per la vittoria. In questa stagione, per la prima volta, Taka avrà a disposizione la moto ufficiale e penso che abbia il potenziale per stare sempre con i migliori e portarci tanti podi''.