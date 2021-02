UN TEAM COMPATTO Va bene essere milionario, ma mantenere un pilota in MotoGP costa, e per questo motivo Valentino Rossi - che da quest'anno dovrà sfidare in pista anche il fratello Luca Marini sulla Ducati del team VR46 Esponsorama Racing - ha dovuto tagliare il team VR46 di Moto3, concentrandosi su quello della classe Moto2. A Marco Bezzecchi, che già lo scorso anno ha fatto vedere cose eccellenti nella categoria cadetta, si affianca Celestino Vietti, promosso dalla Moto3 e che rileverà proprio il sedile della Kalex che fu di Marini, oggi nella classe regina. Questi tre giovani piloti difenderanno i colori del team VR46 (Sky Racing in Moto2, Esponsorama in MotoGP) in sella a una moto griffata dall'Academy di Valentino. Le tre giovani promesse del motociclismo tricolore sono state presentate questa mattina, nel giorno del 42° compleanno del Dottore: Bezzecchi e Vietti avranno il compito di confermare il titolo team Moto2 conquistato nel 2020, Marini quello di ben figurare in mezzo ai mostri sacri delle due ruote.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Ruben Xaus - Team Manager Team Esponsorama Racing MotoGP

- Team Manager Team Esponsorama Racing MotoGP Pablo Nieto - Team Manager Sky Racing Team VR46

- Team Manager Sky Racing Team VR46 Luca Marini - Pilota ufficiale VR46 Esponsorama Racing, MotoGP

- Pilota ufficiale VR46 Esponsorama Racing, MotoGP Marco Bezzecchi - Pilota ufficiale Sky Racing Team VR46, Moto2

- Pilota ufficiale Sky Racing Team VR46, Moto2 Celestino Vietti - Pilota ufficiale Sky Racing Team VR46, Moto2

''Sono felice di dare il benvenuto a Luca in MotoGP nello Sky VR46 Avintia. È motivo di orgoglio, per un direttore sportivo poter veder nascere una partnership come questa, con il supporto di Ducati che ringraziamo per la fiducia insieme a tutti i nostri partner. Da sempre sogniamo di puntare su giovani piloti, anche rookie con tanta voglia di arrivare: un punto di partenza che condividiamo con Luca e con il progetto Sky Racing Team VR46, una squadra di riferimento per capacità e risultati in Moto2. Sarà un anno impegnativo, sicuramente ricco di emozioni in pista''.

''Sarà un anno davvero speciale per lo Sky Racing Team VR46: tante conferme, ma anche importanti novità e grandi opportunità. Veniamo da un 2020 molto particolare e allo stesso tempo ricco di risultati e obiettivi raggiunti. Ripetersi non sarà facile ma Marco e Celestino sono una coppia frizzante sotto tutti i punti di vista. Sono veloci, competitivi, hanno voglia di fare e di impressionare. Per Celestino il percorso iniziale sarà di approccio e duro lavoro per adattarsi alla categoria, mentre Marco sono sicuro non si tirerà indietro e cercherà di dire la sua fin dal Qatar''.

''In pista sarà un rivale come tutti gli altri, ma dovremo stargli davanti ovviamente… E comunque è il mio sogno che si avvera. Un’opportunità fantastica e non vedo l’ora di viverla. Sarà un confronto speciale, questo è certo, perché il rapporto che ci unisce è diverso da quello del resto dei piloti. Avere Vale vicino a te significa molto, lui è sempre pronto a darti consigli. Analizziamo insieme le gare, ci offre la sua interpretazione. Il suo occhio tecnico ci mostra aspetti che potrebbero essere stati trascurati in gara. I suoi consigli non vanno mai trascurati. È mio fratello, non mi interessa se la gente lo fa notare. Vado per la mia strada''.

''Come ogni anno sono sempre contento di tornare in pista dopo una lunga pausa invernale. Ho incontrato anche i ragazzi del Team qualche settimana fa a Tavullia, siamo carichi e non vediamo l’ora di rivederci in Qatar. Con tanto lavoro possiamo fare un passo in avanti rispetto allo scorso anno, diventare più costanti ed essere nel gruppo dei più forti in ogni GP''.

''Aspetto questo momento dal test di Jerez, quando ho provato la Moto2™: sono contento perché ancora una volta affronterò un momento chiave della mia carriera insieme ai ragazzi dello Sky Racing Team VR46. Non sarà facile, ci sono tanti accorgimenti di cui tener conto rispetto alla Moto3™ ma anche tanta potenza e velocità da gestire. A novembre mi sono davvero divertito e le sensazioni sono state più che positive. Ho voglia di iniziare a fare sul serio: lavorare sodo con il Team e continuare a prendere le misure della nuova categoria. L’obiettivo? Riuscire a ottenere qualche buon piazzamento, ma senza fretta''.