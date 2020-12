FATTORE X A pochi minuti dal via della finale di X-Factor il canale televisivo Sky ha mandato in onda la presentazione delle livree del team Sky Racing VR46 che gareggerà nel Motomondiale 2021. I tre piloti interessati - Luca Marini, Marco Bezzecchi e Celestino Vietti - hanno già dimostrato nelle loro seppur brevi carriere di avercelo tutti e tre il famigerato X-Factor, e il prossimo anno potranno confermarlo in sella rispettivamente a una MotoGP (una Ducati GP20) e a due Moto2 (due Kalex), i cui colori sono stati mostrati fuori dalla sede della Riders Academy diretta da Valentino Rossi a Tavullia con la conduzione del telecronista della MotoGP Guido Meda.

POCHI MA OTTIMI La crisi economica generata dalla Pandemia di Covid-19 congiuntamente all'oneroso impegno del team - per la prima volta - in MotoGP, hanno costretto Valentino Rossi a tagliare la scuderia di Moto3, vera fucina da cui sono passati quasi tutti i talenti lanciati dalla sua Academy. Quella 2021 sarà una stagione più matura, con il rookie Celestino Vietti, quest'anno grande protagonista in Moto3, che andrà ad affiancare il più esperto e rodato Marco Bezzecchi nel team di Moto2 grande protagonista della stagione da poco conclusa, e con Luca Marini che da quel team è stato promosso in MotoGP con la Ducati. Il fratello di Valentino, fresco vice-iridato della Moto2, andrà a far compagnia al campione del mondo Enea Bastianini nel team gestito da Ruben Xaus, che avrà due moto con colorazioni diverse sotto il cappello dell'Esponsorama Racing.

RITOCCO GRAFICO E a proposito di colorazioni, quelle viste sulle moto presentate ieri a Tavullia sono frutto del reparto grafico e creativo della VR46 che ha deciso di portare in pista tre livree gemelle nelle due categorie con un leggero update rispetto a quanto visto in pista nel 2020. ''Il tocco di grigio chiaro satinato diventa nero lucido, con un gioco di contrasti introdotto dall'azzurro cromato che ridisegna in maniera più racing la veste grafica dei due team''. Queste le parole usate dal team per descrivere il proprio lavoro, il risultato tradotto in immagini lo potete vedere scorrendo la galleria qui sotto.