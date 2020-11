TRE ROOKIE PIÙ UNO Nel 2021 Joan Mir dovrà difendere il suo titolo iridato dall'assalto di una moltitudine di piloti, ma soprattutto - ci si augura - da Marc Marquez, che ha saltato tutta la stagione 2020 e sta tentando di recuperare al 100% dall'infortunio patito a Jerez. Ci saranno tre volti nuovi tra i 22 del mondiale, mentre le 11 scuderie sono tutte confermate. I rookie saranno il campione della classe Moto2, Enea Bastianini, il vice-iridato, Luca Marini, e lo spagnolo Jorge Martin, che però a differenza dei primi due, avrà una moto ufficiale con il team Ducati Pramac, mentre gli italiani saliranno sulla GP20 di quest'anno con il team Esponsorama Racing. Ci sarà forse un rookie in più, forse. Il nome di Lorenzo Savadori compare nella lista come secondo pilota di Aprila Racing, ma l'italiano - tester della casa di Noale - non è certo di quali siano i piani del team che deve affrontare la complicata sostituzione di Andrea Iannone. Tantissimi i cambi di tuta comunque rispetto al 2020: Pol Espargaro passa da KTM a Honda Repsol al fianco di Marc Marquez, con Alex Marquez che va a sostituire Cal Crutchlow in LCR. In Yamaha si scambiano le selle Fabio Quartararo, nel team Factory dal 2021, e Valentino Rossi, in Petronas al fianco di Morbidelli. Rivoluzione in Ducati, con Miller e Bagnaia promossi nel team ufficiale e il loro posto in Pramac preso da Zarco e Martin. In KTM Arriva Danilo Petrucci al posto di Pol Espargaro, ma andrà nel team Tech3 mentre nel factory sale Miguel Oliveira. Già detto di Aprilia, resta invariata la coppia Suzuki con Mir e Rins.

Di seguito la entry list provvisoria completa del mondiale 2021 della classe MotoGP. Clicca qui per quella della Moto2, e clicca qui per la Moto3.

ENTRY LIST - MOTOGP 2021