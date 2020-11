ANCORA UN MONDIALE Il titolo di campione del mondo della classe MotoGP è stato vinto da Joan Mir domenica scorsa a Valencia, così come quello riservato ai team e conquistato dalla Suzuki Ecstar. Resta però da assegnare il mondiale costruttori, e sarà una lotta a due tra Ducati e Suzuki, in testa pari merito a 201 punti. Chi vincerà? Semplice: il pilota che farà meglio domenica in gara tra i due della casa giapponese (Mir e Rins) e i sei della Ducati (Dovizioso, Petrucci, Miller, Bagnaia, Zarco e Rabat) porterà con il suo risultato il titolo alla sua casa. Ma si correrà anche per il ruolo di vice-iridato alle spalle di Mir, e a contenderselo saranno Morbidelli, Rins, Vinales, Quartararo, Dovizioso e Pol Espargaro, raccolti in 20 punti quando ne mancano 25 ancora da assegnare.

La sessione LIVE inizierà alle ore 14.45 di domenica 22 novembre. Segui il GP del Portogallo 2020 classe MotoGP con la nostra cronaca minuto per minuto.