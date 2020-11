ENEA CAMPIONE! Dopo una gara tiratissima e senza mollare un centimetro nonostante le difficoltà, Enea Bastianini fa il minimo indispensabile arrivando quinto e si laurea campione del mondo della classe Moto2, succedendo ad Alex Marquez ma anche a Morbidelli e Bagnaia, iridati 2017 e 2018! L'italiano del team Italtrans ha conservato 9 punti di margine su Marini e Lowes alla fine, protagonisti della gara di oggi ma entrambi che si sono dovuti arrendere a un caparbio Remy Gardner! Marini, in testa tutta la gara, si è arreso ad appena 2 giri dal termine, ma non sarebbe cambiato nulla perché serviva recuperare troppi punti sul ''Bestia''. Gara strepitosa per Sam Lowes, che nonostante la mano rotta ha lottato con grinta fino all'ultimo giro, arrivando terzo, davanti a un Bezzecchi che - anche lui - non poteva fare quasi niente per coronare il sogno iridato. Bez ci potrà riprovare il prossimo anno, mentre Bastianini e Marini il prossimo anno saranno compagni di squadra nel team Esponsorama Sky VR46 con la Ducati MotoGP!

LA GARA Al via scatta molto bene dalla quinta piazza Bastianini che prende subito la seconda posizione dietro a Gardner ma davanti a Marini, Martin e Lowes. Cadono subito Di Giannantonio e Bulega che si centrano alla prima curva. L'australiano prova la fuga ma Marini e Lowes riescono a tenere il suo passo, mentre Bastianini viene passato anche da Fernandez e insidiato da Bezzecchi e Martin. A 16 giri da ltermine sia Marini che Lowes passano Gardner e per Bastianini arrivano anche i sorpassi di Bezzecchi e Martin. Scivola in settima piazza dunque Bastianini, e a questo punto se Lowes superasse Marini sarebbe lui il campione del mondo. Però Sam corre con una mano infortunata, e a metà gara comincia a fare errori per mancanza di forza: eroico il britannico che però perde la posizione su Gardner. Davanti restano comunque Marini, Gardner e Lowes, mentre si forma un secondo gruppetto con Bezzecchi, Fernandez e Bastianini con Martin che si stacca di poco per un errore. Mentre Lowes si stacca un po' e commette un piccolo errore, Gardner prova ad attaccare Marini a 6 giri dal termine, proprio mentre Bastianini passa Fernandez e torna quinto. Lowes getta il cuore oltre l'ostacolo e fa addirittura il record della pista a 4 giri dal termine! Negli ultimi 3 giri Bastianini è insidiato anche da Martin che torna sotto velocissimo mentre Gardner passa Marini e se ne va! Alla fine vince l'australiano con Marini e Lowes sul podio e Bastianini quinto dietro a Bezzecchi, campione del mondo!!!

LE PAROLE DEL CAMPIONE Nel parco chiuso un euforico Enea Bastianini ha raccontato: ''Non so come mi sento, è fantastico, abbiamo fatto una stagione straordinaria con i ragazzi, una stagione difficile però perché il Covid ha reso tutto più complicato, ma oggi sono campione del mondo ed è incredibile. Vorrei dedicare questa vittoria a ogni membro del mio team, alla mia ragazza, al mio trainer, è una giornata fantastica per me, la migliore della mia vita. Anche ''Mia'', la mia moto, è molto contenta, è stata una gara incredibile, impossibile vincerla per me ma alla fine l'ho conclusa al quinto posto ed è bastato. Non so neanche dire quali siano le mie sensazioni in questo momento''.

ORDINE D'ARRIVO GP PORTOGALLO MOTO2

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Remy GARDNER Kalex 39'35.476 2 Luca MARINI Kalex +1.609 3 Sam LOWES Kalex +3.813 4 Marco BEZZECCHI Kalex +8.437 5 Enea BASTIANINI Kalex +8.646 6 Jorge MARTIN Kalex +8.899 7 Joe ROBERTS Kalex +8.956 8 Augusto FERNANDEZ Kalex +9.568 9 Lorenzo BALDASSARRI Kalex +10.367 10 Xavi VIERGE Kalex +11.084 11 Marcos RAMIREZ Kalex +11.199 12 Marcel SCHROTTER Kalex +16.864 13 Bo BENDSNEYDER NTS +16.998 14 Tetsuta NAGASHIMA Kalex +18.550 15 Aron CANET Speed Up +20.169 16 Thomas LUTHI Kalex +22.918 17 Lorenzo DALLA PORTA Kalex +27.141 18 Somkiat CHANTRA Kalex +27.303 19 Stefano MANZI MV Agusta +27.340 20 Dominique AEGERTER NTS +44.924 21 Hafizh SYAHRIN Speed Up +51.163 Simone CORSI MV Agusta 3 Giri Andi Farid IZDIHAR Kalex 6 Giri Edgar PONS Kalex 11 Giri Kasma DANIEL Kalex 13 Giri Jorge NAVARRO Speed Up 18 Giri Hector GARZO Kalex 18 Giri Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 0 Giro Nicolò BULEGA Kalex 0 Giro

CLASSIFICA CAMPIONATO DEL MONDO MOTO2