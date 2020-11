ANCORA UN MONDIALE Il titolo di campione del mondo della classe MotoGP è stato vinto da Joan Mir domenica scorsa a Valencia, così come quello riservato ai team e conquistato dalla Suzuki Ecstar. Resta però da assegnare il mondiale costruttori, e sarà una lotta a due tra Ducati e Suzuki, in testa pari merito a 201 punti. Chi vincerà? Semplice: il pilota che farà meglio domenica in gara tra i due della casa giapponese (Mir e Rins) e i sei della Ducati (Dovizioso, Petrucci, Miller, Bagnaia, Zarco e Rabat) porterà con il suo risultato il titolo alla sua casa. Ma si correrà anche per il ruolo di vice-iridato alle spalle di Mir, e a contenderselo saranno Morbidelli, Rins, Vinales, Quartararo, Dovizioso e Pol Espargaro, raccolti in 20 punti quando ne mancano 25 ancora da assegnare.

Gli orari tv del weekend di Portimao | Tutte le info e i risultati del GP del Portogallo 2020 | Classifica piloti e costruttori | Calendario MotoGP 2020

Sessione LIVE in corso. Segui le FP4 e le qualifiche del GP del Portogallo 2020 classe MotoGP con la nostra cronaca minuto per minuto.

15.22 - Mir ha dovuto cancellare il suo giro finito con le ruote fuori pista, mentre invece Rossi fa il primo tempo decente di tutto il weekend in 40''1. Non basterà ovviamente per la qualificazione, e neanche per metterlo al riparo dall'ultima fila se non migliorerà nel secondo tentativo.

15.21 - Secondo run per tutti! Ora in testa passa Franco Morbidelli in 1:39.603! Aleix Espargaro secondo in 1:39.762! Terzo Brad Binder in 1:39.800! Poi Crutchlow, Alex Marquez, Rossi, Mir, Bagnaia, Savadori, Petrucci, Rabat e Kallio.

Will the top two in the championship be the two to advance? ๐Ÿค”



Currently @AleixEspargaro is keeping @JoanMirOfficial out! ๐Ÿ‘€#PortugueseGP ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น pic.twitter.com/rKyveopJLj — MotoGP™๐Ÿ (@MotoGP) November 21, 2020

15.19 - Prima tornata di giri veloci: il migliore di tutti è Joan Mir in 1:40.290 per Joan Mir, con Morbidelli ad appena 2 millesimi! Poi Lorenzo Savadori, Binder, Aleix Espargaro, Rossi, Rabat, Marquez, Kallio, Bagnaia, Petrucci e Crutchlow.

15.17 - Si lanciano i 12 piloti impegnati. Occhio a Morbidelli e Mir, i primi due della classifica iridata, che se la dovranno vedere con Binder, Crutchlow, Aleix Espargaro per la Q2, almeno stando ai tempi visti nelle quattro sessioni di libere.

15.15 - Semaforo verde! Eccola la Q1... cominciata subito a sorpresa! Non era apparsa sulla grafica internazionale alcuna comunicazione, ma evidentemente i team già sapevano che sarebbe stato un ritardo di appena 5 minuti.

15.14 - Non c'è ancora una comunicazione ufficiale circa l'orario d'inizio della Q1. Attendiamo fiduciosi.

15.12 - Si tratta dunque di due Yamaha (Morbidelli e Rossi), due Aprilia (Aleix Espargaro e Savadori), due KTM (Binder e Kallio), due Honda (Crutchlow e Alex Marqueztre Ducati (Bagnaia, Petrucci e Rabat) e una Suzuki, quella del campione del mondo Joan Mir.

15.10 - Nel frattempo facciamo i nostri elenchi: in ordine di esclusione dalla Q2, i partecipanti alla Q1 sono: Franco Morbidelli, Aleix Espargaro, Brad Binder, Cal Crutchlow, Joan Mir, Lorenzo Savadori, Francesco Bagnaia, Alex Marquez, Danilo Petrucci, Valentino Rossi, Tito Rabat e Mika Kallio.

15.08 - Prima di concentrarci sui partecipanti però, la notizia è che le qualifiche sono posticipate. Il taglio che ha fatto Zarco in pista per raggiungere la corsia dei box con la moto che fumava e perdeva probabilmente dell'olio, richiede una verifica da parte dei commissari.

15.06 - Cominciamo a entrare nel clima delle qualifiche. Tra meno di 5 minuti sarà già il momento della Q1. Diamo un'occhiata ai 12 partecipanti.

15.04 - Pol Espargaro ha chiuso con il miglior tempo e con 34 millesimi di margine su Oliveira, 40 su Nakagami, 59 su Vinales e 71 su Aleix Espargaro. In cinque in 7 centesimi. Nella top ten anche Alex Marquez, Quartararo, Morbidelli, Binder e Bradl.

15.02 - E Pol Espargaro fa 1:40.150 all'ultimo minuto e si prende la miglior prestazione di queste FP4.

From gravel trap to top step! ๐Ÿ”ฅ@polespargaro fastest in FP4 with just one tenth covering the top 5! ๐Ÿ˜Ž#PortugueseGP ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น pic.twitter.com/HIBIuHX4YQ — MotoGP™๐Ÿ (@MotoGP) November 21, 2020

15.00 - Bandiera a scacchi! Si chiude con una grossa fumata dalla Ducati di Johann Zarco che sta cercando di tornare ai box.

14.58 - Continuano su un buon passo sia Vinales che Pol Espargaro, sotto il 40''5 per entrambi

14.57 - Tornando un attimo a Takagami, il giapponese è in realtà ai box che si tocca la mano, speriamo nulla di grave per lui.

14.56 - Migliora ancora Maverick Vinales che in 1:40.318 si mette in terza posizione, ed è anche il terzo miglior passo gara prendendo gli ultimi tre giri come esempio.

14.54 - Scivolata in curva 4 per Nakagami che non si è fatto nulla, ma la sua moto ha iniziato a rotolare e si è danneggiata parecchio. Ai box sono già pronti con il telaio nuovo. Ottimo quarto tempo intanto per Maverick Vinales sul 40''4.

Picking up the parts on his way through the gravel! ๐Ÿ˜ฎ@takanakagami30 has thrown his Honda at Turn 4 again! ๐Ÿ’ฅ#PortugueseGP ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น pic.twitter.com/XGrOWY7PUI — MotoGP™๐Ÿ (@MotoGP) November 21, 2020

14.53 - Anche Quartararo è sul 40''5 ora, si porta in quinta piazza il francese che a Portimao sembra aver ritrovato un po' di quel feeling con la sua Yamaha che aveva perso a Valencia. Cade Taka Nakagami intanto, inquadrato dalle TV in giro a raccogliere pezzi della sua moto...

Taka is back on his feet after a crash in turn 4 pic.twitter.com/GzkssRaiZN — LCR Team (@lcr_team) November 21, 2020

14.51 - Dando un'occhiata più approfondita ai passi gara, Oliveira e Nakagami con il 40 basso sono i migliori, sul 40 e mezzo ci sono diversi piloti, almeno 5-6. Dovizioso è poco sopra, 40''7 ora e 11° posto per lui in classifica.

14.49 - Dando un'occhiata alle gomme, molti sono sulla doppia Hard, mentre Joan Mir - così come in occasione dell'ultimo GP in cui ha vinto il mondiale - sta provando una doppia Medium, tra i pochissimi in griglia a farlo.

14.47 - Per quanto riguarda Valentino Rossi, stamattina il suo tempo era più alto di 1''5 rispetto a quello di Miller. Attualmente il suo passo è ''solo'' un secondino più lento di quello di Oliveira e Nakagami, sul piede del 41 basso.

14.45 - Circuito mal digerito dagli italiani quello di Portimao. A parte Dovizioso, stamattina quarto nelle FP3, gli altri sono tutti fuori dalla Q2. In queste FP4 per ora sono 5° Morbidelli, 14° Bagnaia, 15° Rossi, 18° Savadori, 19° Petrucci e 21° Dovizioso.

14.43 - Miguel Oliveira passa in testa in 1:40.184. Ottimo passo gara quello del 40 basso, che stanno seguendo - oltre al portoghese - anche Nakagami, Pol Espargaro, Marquez e Morbidelli.

14.41 - La MotoGP ci ricorda intanto con un suo tweet che per Franco Morbidelli questa non sarà l'ultima gara dell'anno, ma parteciperà al Rally di Monza di dicembre!

It may be the final race of the season tomorrow, but it won't be @FrankyMorbido12's last race in 2020! ๐Ÿ‘€



He'll be competing in the final @OfficialWRC round of the season at Monza in December! Good luck Franky! ๐Ÿ™Œ#PortugueseGP ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น pic.twitter.com/Ad9awrOIMH — MotoGP™๐Ÿ (@MotoGP) November 21, 2020

14.40 - Caduta intanto per Pol Espargaro. Lo spagnolo prova a ripartire spinto dai commissari... e ci riesce! Ringrazia i commissari e se ne va!

3rd quickest rider @polespargaro takes a trip to the gravel trap! ๐Ÿ’ฅ



Quick release of frustration and he's back aboard his KTM! ๐Ÿ’ช#PortugueseGP ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น pic.twitter.com/FeZGzpiprs — MotoGP™๐Ÿ (@MotoGP) November 21, 2020

14.39 - Taka Nakagami è un martello: 1:40.190. Attenzione però a Miguel Oliveira... secondo per appena 34 millesimi!

14.38 - Migliora per il terzo giro consecutivo Taka Nakagami che ora abbassa 1:40.294. Ora alle sue spalle ci sono Pol Espargaro e Alex Marquez.

14.36 - Alza ancora l'asticella Taka Nakagami che ora si porta a 1:40.464. Dietro di lui Oliveira e poi Mir.

14.35 - Ora passa in testa Nakagami, ma transita nuovamente sul traguardo Joan Mir in 1:40.869.

14.34 - Subito un buon giro per Joan Mir in 1:41.583, la pista è più gommata di questa mattina quando si era iniziato sul piede del '43

14.32 - In pista i piloti si stanno lanciando per il loro primo run, in cui testeranno il passo gara su questa meravigliosa pista che risponde al nome di Algarve International Circuit; o, per gli amici: Portimao!

14.30 - Semaforo verde! Iniziate intanto la FP4. Dicevamo dei qualificati alla Q2, costretti invece alla Q1 quasi tutti gli italiani con Morbidelli primo degli esclusi, e poi Aleix Espargaro, Binder, Crutchlow, Mir, Savadori, Bagnaia, Alex Marquez, Petrucci, Rossi, Rabat e Kallio. Per loro soprattutto sarà importante la prossima mezz'ora per trovare il giusto feeling.

For the final time in 2020, FP4 gets underway! ๐Ÿšฆ



With the times as close as they've been this weekend, this session couldn't be more important! ๐Ÿ”‘#PortugueseGP ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น | #MotoGP pic.twitter.com/xVA8VcXnuR — MotoGP™๐Ÿ (@MotoGP) November 21, 2020

14.28 - Questa mattina nelle FP3 il migliore di tutti è stato Jack Miller, ma tutti e dieci i qualificati alla Q2 di questo pomeriggio sono raccolti in poco più di 3 decimi. Oltre al ducatista saranno protagonisti Oliveira, Rins, Dovizioso, Nakagami, Zarco, Quartararo, Pol Espargaro, Vinales e Bradl.

14.25 - Buon pomeriggio a tutti, cari amici di Motorbox! Fra cinque minuti inizierà la quarta e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, mezz'ora buona per provare il passo gara e per risolvere problemi maturati nelle tre sessioni precedenti. Poi sarà la volta delle qualifiche, e allora si comincerà a fare sul serio!