QUARTARARO LEADER Con il sorprendente epilogi del Gran Premio di Spagna 2020 la prima classifica mondiale iridato dell'anno in MotoGP è piuttosto sorprendente. L'ex rookie Fabio Quartararo ha riportato il successo domenica, approfittando della brutta caduta di cui è stato protagonista Marc Marquez, e conquistando i primi 25 punti dell'anno, davanti al compagno di marca e futuro compagno di team Maverick Vinales. Alle spalle dei due piloti Yamaha, tante Ducati, con Andrea Dovizioso terzo, Miller quarto e Bagnaia settimo, in mezzo l'altra Yamaha di Morbidelli e la KTM di Pol Espargaro. A zero punti dopo il primo GP dell'anno oltre a Marquez anche Valentino Rossi, ritiratosi per un guasto quando era nono, Alex Rins e Cal Crutchlow, entrambi fermi al palo dopo le cadute dei giorni scorsi.

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP 2020

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 25 2 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 20 3 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 16 4 Jack MILLER Ducati AUS 13 5 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 11 6 Pol ESPARGARO KTM SPA 10 7 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 9 8 Miguel OLIVEIRA KTM POR 8 9 Danilo PETRUCCI Ducati ITA 7 10 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 6 11 Johann ZARCO Ducati FRA 5 12 Alex MARQUEZ Honda SPA 4 13 Brad BINDER KTM RSA 3 14 Tito RABAT Ducati SPA 2 15 Bradley SMITH Aprilia GBR 1 16 Marc MARQUEZ SPA 17 Iker LECUONA SPA 18 Valentino ROSSI ITA 19 Aleix ESPARGARO SPA 20 Joan MIR SPA

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP 2020

Pos. Pilota Nazione Punti 1 Yamaha JPN 25 2 Ducati ITA 16 3 KTM AUT 10 4 Honda AUS 6 5 Aprilia ITA 1 6 Suzuki JPN 0

CLASSIFICA TEAM MOTOGP 2020