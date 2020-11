CHIUSURA COI BOTTI! Il campionato del mondo della classe MotoGP è stato assegnato lo scorso weekend a Valencia, con il sorprendente Joan Mir che si è laureato campione e con la Suzuki che ha riportato il titolo marche, ma non per questo l'appuntamento di Portimao sarà privo di interesse, tutt'altro. Intanto si corre su una pista che ha sempre fornito spettacolo in Superbike e sulla quale il Motomondiale non è mai stato. Ci sono poi ancora aperte una serie di questioni importantissime: si assegneranno i titoli della Moto3 e delal Moto2 in primis, che vedranno ben quattro italiani ancora interessati: Tony Arbolino, che è terzo in Moto3 e deve recuperare 11 punti al leader Arenas, e poi Enea Bastianini, leader della Moto2 con 14 punti su Sam Lowes, 18 su Luca Marini e 23 su Marco Bezzecchi. Ciò non bastasse in MotoGP restano da assegnare la seconda piazza, con Franco Morbidelli - strepitoso vincitore a Valencia - che dovrà guardarsi da Rins, Vinales, Quartararo, Dovizioso e Pol Espargaro, tutti con ancora nel mirino il ruolo di vice-iridato, e poi il titolo costruttori, con Ducati e Suzuki che sono pari a 201 punti. Insomma, un fine settimana imperdibile anche quello che farà chiudere i battenti al circo della MotoGP che è rimasto aperto ed è giunto sino all'ultimo spettacolo nonostante la difficilissima situazione generata dal Covid-19. Chi l'avrebbe mai detto?

PORTIMAO, LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

IL CIRCUITO L'Autodromo Internacional do Algarve, nel sud del Portogallo, è stato inaugurato nell'ottobre del 2008 e ospita ufficialmente la Superbike proprio da quell'anno nella gara che ha visto l'addio alle corse della leggenda Troy Bayliss, ma non ha mai ospitato una gara di MotoGP. La pista si affronta in senso orario ed è composta da 15 curve, nove a destra e 6 a sinistra per una lunghezza totale di 4.592 metri. Come parametro possiamo prendere il record della pista delle derivate di serie che appartiene a Jonathan Rea, il quale lo scorso anno per strappare la pole dovette scendere a 1.40''372. Nei test effettuati dai piloti MotoGP qui lo scorso mese di ottobre però in pochi hanno corso con il loro prototipo (solo i team con le concessioni, gli altri avevano delle Superbike) e già Aleix Espargaro ha fatto segnare un tempo migliore, in 1:40''170.

CIRCUITO DO ALGARVE, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista dell'Algarve di Portimao, considerata di livello 1 su 5 (Easy) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 30%

Numero di frenate: 9

Curve più impegnative: 1, 5 e 3.

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con il 100 per cento dei piloti del Mondiale MotoGP, l’Algarve International Circuit rientra nella categoria dei circuiti scarsamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 2, il più basso del campionato 2020. I continui saliscendi che la caratterizzano rendono difficile per i piloti calibrare le staccate, con il rischio di arrivare lunghi in discesa o di frenare troppo presto in salita: in discesa si tocca una pendenza massima del 12 per cento e in salita del 6 per cento, mentre l’inclinazione trasversale tocca in alcuni punti l’8 per cento. I piloti della MotoGP utilizzano i freni in 9 delle 15 curve del tracciato portoghese, una in meno rispetto ai piloti del Mondiale Superbike che qui hanno corso ad agosto. In ogni giro i freni delle MotoGP sono in funzione per 30 secondi, a fronte dei quasi 31 secondi e mezzo delle derivate di serie. Cinque delle frenate affrontate dalle MotoGP ogni giro comportano però cali di velocità inferiori ai 100 km/h e quindi un utilizzo dei freni inferiore a 3,2 secondi. Fatta eccezione per un paio di curve, la decelerazione media non supera gli 1 g. Di conseguenza dalla partenza alla bandiera a scacchi il carico totale sulla leva del freno non arriva a 6 quintali e mezzo. Delle 9 frenate dell’Algarve International Circuit solo una è classificata come impegnativa per i freni, una è di media difficoltà e le restanti 7 poco scarsamente impegnative. La staccata più dura per le MotoGP è la prima dopo il traguardo, complice un rettilineo di 969 metri: i prototipi passano da 325 km/h a 119 km/h in 4,8 secondi in cui percorrono 282 metri. Per riuscirci i piloti esercitano un carico di 4,3 kg sulla leva del freno e subiscono una decelerazione di 1,5 g mentre la pressione del liquido freno raggiunge i 9,2 bar.

NUMERI E STATISTICHE DEL GP DEL PORTOGALLO

I NUMERI Il Gran Premio del Portogallo si è svolto con regolarità dal 2000 al 2012 per 12 edizioni, sebbene sulla pista dell'Estoril, che hanno visto coinvolti molti dei piloti che ancora oggi corrono in MotoGP. Valentino Rossi, per esempio, ha riportato ben cinque successi nell'appuntamento lusitano tra il 2001 e il 2007, uno in 500 e quattro in MotoGP, ma anche un giovanissimo Marc Marquez vi vinse due volte, in 125 nel 2010 e in Moto2 nel 2012. Anche Pol Espargaro vanta un successo in 125 con la Derbi sulla pista dell'Estoril, e Stefan Bradl, tester Honda e attuale sostituto dell'infortunato Marquez, vi ha vinto ben due volte nel 2010 e 2011 con la classe Moto2. Un successo in Portogallo è arrivato anche per Andrea Dovizioso, quando nel 2006 correva con la Honda in 250.

ALBO D'ORO Il Gran Premio del Portogallo è già stato parte in passato del motomondiale con14 edizioni, ma quasi tutte svolte sul tracciato dell'Estoril con un'edizione corsa invece a Jarama, in Spagna, nel 1987. Di seguito l'albo d'oro completo.

Anno Circuito 125/Moto3* 250/Moto2* 500/MotoGP* 1987** Jarama Paolo Casoli (AGV) ITA Anton Mang (Honda) GER Eddie Lawson (Yamaha) USA 2000 Estoril Emilio Alzamora (Honda) SPA Daijirō Katō (Honda) JPN Garry McCoy (Yamaha) AUS 2001 Estoril Manuel Poggiali (Gilera) RSM Daijirō Katō (Honda) JPN Valentino Rossi (Honda) ITA 2002 Estoril Arnaud Vincent (Aprilia) FRA Fonsi Nieto (Aprilia) SPA Valentino Rossi (Honda) ITA 2003 Estoril Pablo Nieto (Aprilia) SPA Toni Elías (Aprilia) SPA Valentino Rossi (Honda) ITA 2004 Estoril Héctor Barberá (Aprilia) SPA Toni Elías (Honda) SPA Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2005 Estoril Mika Kallio (KTM) FIN Casey Stoner (Aprilia) AUS Alex Barros (Honda) BRA 2006 Estoril Álvaro Bautista (Aprilia) SPA Andrea Dovizioso (Honda) ITA Toni Elías (Honda) SPA 2007 Estoril Héctor Faubel (Aprilia) SPA Álvaro Bautista (Aprilia) SPA Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2008 Estoril Simone Corsi (Aprilia) ITA Álvaro Bautista (Aprilia) SPA Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2009 Estoril Pol Espargaró (Derbi) SPA Marco Simoncelli (Gilera) ITA Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2010 Estoril Marc Márquez (Derbi) SPA Stefan Bradl (Suter) GER Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2011 Estoril Nicolás Terol (Aprilia) SPA Stefan Bradl (Kalex) GER Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2012 Estoril Sandro Cortese (KTM) GER Marc Márquez (Suter) SPA Casey Stoner (Honda) AUS

*nel 1987, 2000 e 2001 al posto della MotoGP c'era la classe 500cc. La 125 è esistita fino al 2011, sostituita nel 2012 dalla Moto3, la classe 250 fino al 2009, con la Moto2 che ha debuttato nel 2010.

**Nel 1987 si disputò anche il GP della classe 80cc, fu vinto dallo spagnolo Jorge Martinez con la Derbi.

PREVISIONI METEO DEL GP PORTOGALLO 2020

Per il finale del Motomondiale è previsto bel tempo nel weekend di Portimao, con cielo sereno per tutto il weekend e temperature gradevoli con picchi superiori ai 20 gradi. Occhio però soprattutto al vento, che potrebbe disturbare i piloti soprattutto alla domenica. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 20 novembre: temperature: max 22°, min 13°; soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 71%, vento 11kmh.

Sabato 21 novembre: temperature: max 21°, min 13°; soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 68%, vento 11kmh.

Domenica 22 novembre: temperature: max 19°, min 13°; per lo più soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 75%, vento 21kmh

GP PORTOGALLO 2020: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale così come DAZN, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista spagnola. Stavolta le due ruote saranno in differita su TV8, ma solo qualifiche e gara. Clicca qui per conoscere tutti gli orari del weekend nel dettaglio.

MOTOGP 2020, CLASSIFICHE MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP 2020

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP 2020

*Yamaha penalizzata di 50 punti per aver modificato senza permesso una componente del motore nel GP di Spagna a Jerez.

RISULTATI MOTOGP PORTOGALLO 2020

RISULTATI GARA

Domenica 22 novembre 2020, ore 15.00

GRIGLIA DI PARTENZA

RISULTATI QUALIFICHE MOTOGP PORTOGALLO 2020

RISULTATI QUALIFICHE - Q2

Sabato 21 novembre 2020, ore 15.35

RISULTATI QUALIFICHE - Q1

Sabato 21 novembre 2020, ore 15.10

RISULTATI PROVE LIBERE MOTOGP PORTOGALLO 2020

RISULTATI FP4

Sabato 21 novembre 2020, ore 14.30

RISULTATI FP3

Sabato 21 novembre 2020, ore 10.55

RISULTATI FP2

Venerdì 20 novembre 2020, ore 15.00

RISULTATI FP1

Venerdì 20 novembre 2020, ore 11.10