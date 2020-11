BRAVO MA NON BASTA Non riesce l'impresa a Tony Arbolino, gli mancano 4 punti alla fine di 15 gare serratissime, e sconta quella disgraziata assenza per precauzione ad Aragon, per aver viaggiato in aereo a 2 file di distanza da un tizio poi risultato positivo al Covid-19. Sfortuna. L'italiano, sfortunato anche ieri in qualifica, è scattato dalla 27° posizione e con una gara generosissima è tornato presto sul gruppo di testa, ingarellandosi in una lotta bellissima a sei giri dal termine proprio con Albert Arenas, ma erano troppi gli 11 punti da recuperare, sarebbe servito partire più avanti e giungere almeno secondo, dietro all'imprendibile Raul Fernandez. Lo spagnolo ha fatto gara a sé rifilando 10'' a tutto il gruppo, sul podio con lui salgono il bravissimo Denis Foggia - che nonostante due long lap penalty è riuscito a rimontare fortissimo - e Jeremy Alcoba. Arbolino è quinto con i denti, dietro anche a Garcia che se n'era andato mentre Tony lottava con Arenas. Lo spagnolo ha comunque meritato di vincere il suo titolo, concludendo in classifica con appena 4 punti di margine su Arbolino e Ogura, anche lui protagonista di molti duelli nel gruppo di testa.

LA GARA Al via scatta bene Arbolino dalla 27° si mette in 17° posizione subito dopo un giro, mentre davanti Ogura e Arenas sono presto 2° e 3° dietro a Raul Fernandez. L'iberico però scappa a un ritmo insostenibile per chiunque lasciando un gruppone di sette piloti tra cui Arenas e Ogura a giocarsi il secndo posto. Tony Arbolino invece risale fino alla nona piazza ma poi è grosso il gap da ricucire con il gruppo davanti, e farlo da solo è un'impresa. Da 2''6 Arbolino prova a rimontare negli ultimi 15 giri. Lo aiutano Foggia e Masia, che erano nelle retrovie a causa di due long lap penalty guadagnati nelle FP2 per guida irresponsabile e il ricongiungimento arriva a 9 giri dalla fine e si forma un maxi gruppone per la seconda piazza molto insidioso per Arenas, che non deve scivolare troppo per non perdere punti da Ogura e Arbolino. A sei giri dal termine battaglia furibonda tra Arbolino e Arenas che non si vuole far passare dall'italiano. Cadono Masia e Suzuki negli ultimi giri, ma con la lotta Arbolino ha perso contatto con il gruppo davanti e non può fare più nulla. Il quinto posto non è sufficiente, mentre ad Arenas basta un 12° per laurearsi iridato! Vince Fernandez davanti a un fantastico Dennis Foggia, secondo in rimonta, terzo Alcoba.

ORDINE D'ARRIVO GP PORTOGALLO MOTO3

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Raul FERNANDEZ KTM 38'06.272 2 Dennis FOGGIA Honda +5.810 3 Jeremy ALCOBA Honda +5.866 4 Sergio GARCIA Honda +6.447 5 Tony ARBOLINO Honda +12.998 6 Darryn BINDER KTM +13.065 7 Celestino VIETTI KTM +13.907 8 Ai OGURA Honda +13.929 9 John MCPHEE Honda +13.945 10 Deniz ÖNCÜ KTM +14.438 11 Niccolò ANTONELLI Honda +14.487 12 Albert ARENAS KTM +14.708 13 Ayumu SASAKI KTM +19.285 14 Carlos TATAY KTM +23.195 15 Kaito TOBA KTM +24.233 16 Barry BALTUS KTM +24.260 17 Ryusei YAMANAKA Honda +24.321 18 Adrian FERNANDEZ Honda +24.425 19 Stefano NEPA KTM +24.625 20 Romano FENATI Husqvarna +24.672 21 Andrea MIGNO KTM +27.637 22 Yuki KUNII Honda +34.490 23 Jason DUPASQUIER KTM +34.884 24 Riccardo ROSSI KTM +35.003 25 Maximilian KOFLER KTM +35.092 26 Davide PIZZOLI KTM +35.216 27 Gabriel RODRIGO Honda +40.329 28 Khairul Idham PAWI Honda +46.973 Tatsuki SUZUKI Honda 2 Giri Jaume MASIA Honda 4 Giri Alonso LOPEZ Husqvarna 7 Giri

CLASSIFICA CAMPIONATO DEL MONDO MOTO3