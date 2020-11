SUPER TONY! Grandissima gara per Tony Arbolino che scatta 13° e vince la prima gara dell'anno, mai così meritata, con una prestazione superlativa che riapre il mondiale. L'italiano è ora a -11 da Albert Arenas in classifica - oggi quarto - e a -3 da Ai Ogura con una sola gara ancora da disputare. Il pilota del team Snipers non ha perso la fiducia in sé stesso neanche quando a inizio gara Raul Fernandez è scappato prendendosi 1''8 di margine su tutti, ma proprio come sette giorni fa Arbolino si è incaricato della rimonta, ma stavolta non si è fatto beffare dagli altri e a 5 giri dalla fine è riuscito a ritornare sul primo, portandosi dietro anche Garcia. Negli ultimi giri Arbolino è stato chirurgico, passando Fernandez e prendendo margine sufficiente per transitare sul traguardo primo e solitario davanti a Garcia e Fernandez. Arenas, quarto, si è difeso con le unghie da Binder e Oncu, mentre invece saluta il mondiale Vietti, scivolato nelle prime fasi. Buon settimo posto davanti ad Ai Ogura, anch'esso in lotta per il campionato tra una settimana a Portimao con Arenas e Arbolino.

LA GARA MOTO3 Scatta bene dalla pole Darryn Binder ma, come sette giorni fa, Raul Fernandez ha approfittato della bagarre ed è riuscito ad andare via nei primi giri. Dietro Toba cade e Suzuki decolla sulla sua moto e solo per fortuna i due non si fanno molto male. A caccia dello spagnolo si mettono in molti ma non trovano l'accordo Arbolino, Arenas, Masia e Binder. Vietti intanto scivola prima alle soglie della top ten e poi anche sull'asfalto, riesce a ripartire ma la gara, e il mondiale sono andati. Ci prova Arbolino a incaricarsi della caccia a Fernandez ma il distacco resta cristallizzato per molti giri, poi inizia piano piano a scendere con Garcia, Arenas, Binder e Oncu che restano con Tony sfruttando il suo lavoro, come nello scorso GP. Ma stavolta Tony riesce a tornare su Fernandez portandosi dietro il solo Garcia. A 5 giri dalla fine il ricongiungimento con un terzetto Fernandez, Arbolino, Garcia davanti e uno Arenas, Oncu, Binder dietro. Il sorpasso di Arbolino arriva a due giri dal termine, con l'italiano che se ne va e lascia Garcia e Fernandez a lottare per la seconda piazza. Arenas alla fine fa quarto, Ogura ottavo, dietro a Migno.

SHOW MOTO2 Spettacolo anche in Moto2 con gli italiani protagonisti fino all'ultimo giro, poi però Fabio Di Giannantonio si sdraia e Marco Bezzecchi si fa passare dagli spagnoli Jorge Martin ed Hector Garzo, che lo precederanno sul podio. Peccato perché il Bez con la vittoria, oltre a bissare il successo della scorsa settimana, sarebbe diventato secondo nel mondiale, a -12 dalla vetta. Ora invece è quarto a -23 da Enea Bastianini, anche oggi in difesa, sesto. Un risultato che però gli va bene perché Sam Lowes, dopo la caduta di ieri, è soltanto 14° e dunque il suo vantaggio sul britannico sale a +14. In mezzo c'è Luca Marini, oggi quinto e in classifica terzo a -18 punti. La gara è stata piuttosto lineare: il poleman Manzi ha perso subito la testa a vantaggio di Martin, Di Giannantonio e Bezzecchi che si sono alternati in testa nel corso della gara. Da dietro hanno provato a recuperare Marini e Bastianini ma oggi non avevano il passo dei primissimi, comunque sempre nel secondo gruppo. Ha perso un'occasione invece Jorge Navarro, caduto a terra mentre era in piena fase di rimonta sui primi tre. Nei dieci sono finiti anche Bulega 9° e Baldassarri 10°, mentre Manzi alla fine è caduto. Il mondiale è ancora aperto e si deciderà tra 7 giorni a Portimao.

ORDINE D'ARRIVO GP COMUNITÀ VALENCIANA MOTO3

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Tony ARBOLINO Honda 38'17.462 2 Sergio GARCIA Honda +1.142 3 Raul FERNANDEZ KTM +1.297 4 Albert ARENAS KTM +2.825 5 Darryn BINDER KTM +2.999 6 Deniz ÖNCÜ KTM +3.208 7 Andrea MIGNO KTM +9.836 8 Ai OGURA Honda +9.852 9 Jaume MASIA Honda +9.864 10 Jeremy ALCOBA Honda +12.802 11 John MCPHEE Honda +12.879 12 Romano FENATI Husqvarna +14.513 13 Niccolò ANTONELLI Honda +15.619 14 Stefano NEPA KTM +15.340 15 Ryusei YAMANAKA Honda +24.297 16 Dennis FOGGIA Honda +24.320 17 Barry BALTUS KTM +24.666 18 Yuki KUNII Honda +24.690 19 Ayumu SASAKI KTM +27.484 20 Davide PIZZOLI KTM +27.754 21 Carlos TATAY KTM +28.093 22 Jason DUPASQUIER KTM +28.138 23 Riccardo ROSSI KTM +30.718 24 Celestino VIETTI KTM +48.093 Khairul Idham PAWI Honda 2 Giri Gabriel RODRIGO Honda 16 Giri Alonso LOPEZ Husqvarna 16 Giri Kaito TOBA KTM 22 Giri Tatsuki SUZUKI Honda 22 Giri Maximilian KOFLER KTM 0 Giro

CLASSIFICA CAMPIONATO DEL MONDO MOTO3

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Albert ARENAS KTM SPA 170 2 Ai OGURA Honda JPN 162 3 Tony ARBOLINO Honda ITA 159 4 Jaume MASIA Honda SPA 140 5 Celestino VIETTI KTM ITA 137 6 Raul FERNANDEZ KTM SPA 134 7 John MCPHEE Honda GBR 124 8 Darryn BINDER KTM RSA 112 9 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 83 10 Gabriel RODRIGO Honda ARG 80 11 Romano FENATI Husqvarna ITA 77 12 Sergio GARCIA Honda SPA 77 13 Jeremy ALCOBA Honda SPA 71 14 Dennis FOGGIA Honda ITA 69 15 Andrea MIGNO KTM ITA 60 16 Ayumu SASAKI KTM JPN 49 17 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 44 18 Kaito TOBA KTM JPN 40 19 Stefano NEPA KTM ITA 37 20 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 36 21 Filip SALAC Honda CZE 30 22 Carlos TATAY KTM SPA 24 23 Alonso LOPEZ Husqvarna SPA 21 24 Ryusei YAMANAKA Honda JPN 14 25 Riccardo ROSSI KTM ITA 10 26 Barry BALTUS KTM BEL 27 Yuki KUNII Honda JPN 28 Jason DUPASQUIER KTM SWI 29 Davide PIZZOLI KTM ITA 30 Maximilian KOFLER KTM AUT 31 Khairul Idham PAWI Honda MAL 32 Dirk GEIGER KTM GER

ORDINE D'ARRIVO GP COMUNITÀ VALENCIANA MOTO2

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Jorge MARTIN Kalex 40'02.225 2 Hector GARZO Kalex +0.072 3 Marco BEZZECCHI Kalex +0.204 4 Marcel SCHROTTER Kalex +0.689 5 Luca MARINI Kalex +0.812 6 Enea BASTIANINI Kalex +2.329 7 Remy GARDNER Kalex +8.973 8 Bo BENDSNEYDER NTS +9.720 9 Nicolò BULEGA Kalex +11.596 10 Lorenzo BALDASSARRI Kalex +11.836 11 Joe ROBERTS Kalex +12.369 12 Tetsuta NAGASHIMA Kalex +13.041 13 Xavi VIERGE Kalex +13.495 14 Sam LOWES Kalex +15.345 15 Augusto FERNANDEZ Kalex +15.577 16 Thomas LUTHI Kalex +18.954 17 Simone CORSI MV Agusta +26.947 18 Somkiat CHANTRA Kalex +36.336 19 Hafizh SYAHRIN Speed Up +42.068 20 Kasma DANIEL Kalex +46.792 21 Piotr BIESIEKIRSKI NTS +50.162 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 1 Giro Edgar PONS Kalex 2 Giri Aron CANET Speed Up 4 Giri Jorge NAVARRO Speed Up 8 Giri Lorenzo DALLA PORTA Kalex 11 Giri Stefano MANZI MV Agusta 15 Giri Andi Farid IZDIHAR Kalex 17 Giri Marcos RAMIREZ Kalex 19 Giri

CLASSIFICA CAMPIONATO DEL MONDO MOTO2