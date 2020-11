GP COMUNITÀ VALENCIANA IN TV Ci siamo, lo strattone decisivo alla classifica del mondiale è stato dato lo scorso weekend da Joan Mir, che con la schiacciante vittoria nel primo dei due appuntamento del Ricardo Tormo di Cheste, a una manciata di chilometri da Valencia, ha messo una serissima ipoteca sul titolo iridato 2020 della classe MotoGP. Il suo vantaggio in classifica sui rivali è, a dir poco, rassicurante, con ben 37 punti quando mancano appena due gare al termine della stagione. A poterlo riprendere matematicamente sono in cinque: Quartararo, Rins, Vinales, Morbidelli e Dovizioso, ma si corre di nuovo sulla pista valenziana dove lo spagnolo è stato imprendibile domenica scorsa, perciò sfilargli il titolo iridato dalle tasche sarà impresa molto complicata. A Mir basta giungere quarto e che né il compagno della Suzuki Rins, né lo yamahista Quartararo, vincano la gara. Non perdete neanche un minuto del Gran Premio della Comunità Valenciana del weekend del 13-15 novembre a Valencia, che sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e Dazn e in chiaro sul digitale terrestre anche su TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD

Venerdì 13 novembre

10.00-10.40 - Moto3, Prove libere 1

10.55-11.40 - MotoGP, Prove libere 1

11.55-12.35 - Moto2, Prove libere 1

13.35-14.15 - Moto3, Prove libere 2

14.30-15.15 - MotoGP, Prove libere 2

15.30-16.10 - Moto2, Prove libere 2

Sabato 14 novembre

10.00-10.40 - Moto3, Prove libere 3

10.55-11.40 - MotoGP, Prove libere 3

11.55-12.35 - Moto2, Prove libere 3

13.15-13.30 - Moto3, Qualifica 1

13.40-13.55 - Moto3, Qualifica 2

14.10-14.40 - MotoGP, Prove libere 4

14.50-15.05 - MotoGP, Qualifica 1

15.15-15.30 - MotoGP, Qualifica 2

15.50-16.05 - Moto2, Qualifica 1

16.15-16.30 - Moto2, Qualifica 2

Domenica 15 novembre

08.40-09.00 - Moto3, Warm Up

09.10-09.30 - Moto2, Warm Up

09.40-10.00 - MotoGP, Warm Up

11.00 - Moto3, Gara

12.20 - Moto2, Gara

14.00 - MotoGP, Gara

COME GUARDARE LA MOTOGP IN CHIARO IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 14 novembre

13.15-13.30 - Moto3, Qualifica 1

13.40-13.55 - Moto3, Qualifica 2

14.10-14.40 - MotoGP, Prove libere 4

14.50-15.05 - MotoGP, Qualifica 1

15.15-15.30 - MotoGP, Qualifica 2

15.50-16.05 - Moto2, Qualifica 1

16.15-16.30 - Moto2, Qualifica 2

Domenica 15 novembre

14.05 Moto3 Gara

15.24 Moto2 Gara

17.04 MotoGP Gara

COME SEGUIRE LA MOTOGP SUL WEB? GLI ORARI TV DEI LIVE DI MOTORBOX

Venerdì 23 ottobre

10.50 - MotoGP, Prove Libere 1

14.25 - MotoGP, Prove Libere 2

Sabato 24 ottobre

10.50 - MotoGP, Prove Libere 3

14.05 - MotoGP, Prove Libere 4 & Qualifiche

Domenica 25 ottobre

13.45 - MotoGP, Gara