WEEKEND DECISIVO Il mondiale più incerto degli ultimi tempi, potrebbe decidersi con una gara d'anticipo questo fine settimana a Cheste, nelle vicinanze di Valencia. Sulla stessa pista spagnola del Ricardo Tormo, la scorsa domenica Joan Mir ha vinto la sua prima gara in carriera compiendo l'allungo forse decisivo verso il sogno iridato. Il giovane talento spagnolo della Suzuki può contare su 37 punti di vantaggio in classifica sul compagno Alex Rins e sul francese Fabio Quartararo della Yamaha. Dietro di loro, a strettissimo giro, anche Maverick Vinales, Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli, tutti e tre matematicamente ancora in corsa, ma con scarsissime probabilità di successo. Al sorprendente Mir basterà salire sul podio per festeggiare un'incredibile risultato con una gara d'anticipo. Ma non saranno solo questi i suoi rivali, ma dando un'occhiata alle prestazioni della scorsa settimana anche i piloti di KTM e Honda saranno della partita, e perché no il rientrante Valentino Rossi, dopo la sfortuna del GP d'Europa, quando si è dovuto ritirare per una rottura sulla sua Yamaha. Scoprite con i nostri Live se Mir riuscirà a vincere il mondiale, a partire dalla prima sessione del venerdì mattina, fino al Gran Premio della Comunità Valenciana di domenica pomeriggio!

La sessione Live inizierà alle ore 14.25. Segui le FP2 del GP della Comunitat Valenciana 2020 classe MotoGP con la nostra cronaca minuto per minuto.