GARA DECISIVA Il motomondiale 2020 sta per affrontare l'ultima curva della sua concitata stagione, prima di immettersi sul rettilineo finale di Portimao, è in programma questo fine settimana la seconda gara consecutiva a Cheste (Valencia), il Gran Premio della Comunità Valenciana. Vi si arriva con una situazione di classifica non più condensata, ma c'è un uomo in fuga che ha altissime probabilità di aggiudicarsi, già domenica prossima, il mondiale MotoGP 2020, così come potrebbero essere assegnati anche i titoli delle classi Moto3 e Moto2. Nella classe regina Joan Mir con il successo di domenica scorsa proprio sul tracciato Ricardo Tormo, ha prenotato il suo primo - inattesissimo - titolo mondiale. Mir ha 37 punti di margine su Fabio Quartararo e sul compagno di Suzuki Alex Rins, e gli basterà sostanzialmente finirgli davanti o poco dietro per conquistare l'iride. Pochissime chance di rientrare nella tenzone per Maverick Vinales, Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso. In Moto3 lo spagnolo Albert Arenas dovrà difendersi dal ritorno del giapponese Ai Ogura e dagli assalti italiani di Tony Arbolino e Celestino Vietti, mentre in Moto2 i nostri tre assi, Enea Bastianini, Luca Marini e Marco Bezzecchi, si sfideranno con l'arrembante britannico Sam Lowes.

RICARDO TORMO, LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

La costruzione del circuito Ricardo Tormo di Cheste (Valencia) è stata ultimata nel 1999, con la pista spagnola subito protagonista nel Motomondiale. La gara si corre su un traccciato di 4 km che gira in senso antiorario, con 9 curve a sinstra e 5 a destra. La retta più lunga misura 876 metri per una larghezza di carreggiata di 12 metri. Il record della pista appartiene a Jorge Lorenzo, che nel 2016 con la Yamaha ha fermato i cronometri in qualifica sull'1'29''401. Il maiorchino è stato invece privato del record in gara lo scorso anno, quando Marc Marquez con la Honda ha limato di qualche centesimo il suo precedente crono, portandolo a 1'31''116. Anche il record di velocità di punta è, come quello sul giro, lontano nel tempo, e appartiene ad Andrea Dovizioso che nel 2015 con la Ducati a toccato la velocità di 335,9 kmh.

RICARDO TORMO, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista Ricardo Tormo di Cheste (Valencia), considerata di livello 3 su 5 (Medium) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 32%

Numero di frenate: 9

Curve più impegnative: 1, 12 e 8.

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con il 100 per cento dei piloti del Mondiale MotoGP, il Circuit Ricardo Tormo rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3, il più basso delle quattro piste spagnole. Con soli 4.005 metri è la pista più corta utilizzata quest’anno. Le moto circolano in senso antiorario e devono affrontare molte più curve a sinistra (9) che a destra (5) ma a differenza di altri tracciati piloti e team dispongono di serie storiche di dati perché si corre nello stesso mese delle stagioni precedenti. ​Fatta eccezione per il rettilineo di arrivo (876 metri), la pista è caratterizzata da curve strette e tecniche, nelle quali si usano spesso le marce basse: in 6 curve la velocità d’ingresso è inferiore ai 100 km/h. I freni sono utilizzati 9 volte al giro, 5 nelle curve a sinistra e 4 in quelle a destra. In un giro intero i freni sono in funzione per complessivi 29 secondi, lo stesso valore del GP Catalogna, a fronte dei 33 secondi del MotorLand Aragon e di Jerez. Solo in due punti gli spazi di frenata superano i 150 metri mentre in un altro paio di sezioni risultano addirittura inferiori a 90 metri. ​​Delle 9 frenate del Circuit Ricardo Tormo solo una è classificata come impegnativa per i freni, 5 sono di media difficoltà e le restanti 3 poco scarsamente impegnative. La staccata più dura per le MotoGP è la prima dopo il traguardo, l’unico punto in cui superano i 300 km/h: i prototipi passano da 324 km/h a 129 km/h in 4,2 secondi in cui percorrono 251 metri. Per riuscirci i piloti esercitano un carico di 5,6 kg sulla leva del freno e subiscono una decelerazione di 1,5 g mentre la pressione del liquido freno raggiunge i 12,1 bar.​

NUMERI E STATISTICHE DEL GP DELLA COMUNITÀ VALENCIANA

I NUMERI La prima volta che si è corsi sul Ricardo Tormo di Cheste, nelle vicinanze di Valencia, è stato il 1999, quando in Motomondiale si correva nelle classi 125, 250 e 500. Tra i piloti che saranno al via in questo weekend, hanno già vinto l'appuntamento valenciano in MotoGP solo Valentino Rossi (nel 2003 e 2004) e Andrea Dovizioso (nel 2018), mentre sulla stessa pista domenica scorsa è arrivato il successo di Joan Mir nel Gran Premio d'Europa. Tanti sono gli specialisti del tracciato valenciano che hanno vinto nelle altre classi e saranno al via del weekend: Miguel Oliveira vi ha trionfato addirittura tre volte, nel 2015 in Moto3 e nel 2017 e 2018 in Moto2, con Johann Zarco vincitore in Moto2 nel 2016, Brad Binder nella stessa categoria nel 2019 e in Moto3 nel 2015, Jack Miller in Moto3 nel 2014, e Maverick Vinales due volte nella classe d'esordio, in 125 nel 2011 e in Moto3 nel 2013. Il migliore di tutti è però Marc Marquez, che non ci sarà in questa occasione in quanto infortunato, ma che al Ricardo Tormo ha già vinto due volte in MotoGP (2014 e 2019) e una in Moto2 (2012).

ALBO D'ORO Il Gran Premio della Comunità Valenciana è un classico recente della storia del Motomondiale, per conoscere tutti i vincitori passati di questo appuntamento basta dare una scorsa all'albo d'oro del Gran Premio della Comunità Valenciana.

PREVISIONI METEO DEL GP COMUNITÀ VALENCIANA 2020

Dopo la pioggia che ha complicato lo scorso fine settimana lo svolgimento del Gran Premio d'Europa, stavolta a Cheste il meteo dovrebbe essere più clemente, con temperature simili ma su una pista che sembrerebbe poter rimanere asciutta per tutto il weekend. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 13 novembre: temperature: max 20°, min 9°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 74%, vento 8kmh.

Sabato 14 novembre: temperature: max 21°, min 11°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 74%, vento 10kmh.

Domenica 15 novembre: temperature: max 21°, min 11°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 65%, vento 11kmh

GP COMUNITÀ VALENCIANA 2020: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale così come DAZN, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista spagnola. Stavolta le due ruote saranno in diretta anche su TV8, ma solo qualifiche e gara. Clicca qui per conoscere tutti gli orari del weekend nel dettaglio.

MOTOGP 2020, CLASSIFICHE MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP 2020

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP 2020

RISULTATI MOTOGP COMUNITÀ VALENCIANA 2020

Domenica 15 novembre 2020, ore 14.00

RISULTATI QUALIFICHE MOTOGP COMUNITÀ VALENCIANA 2020

Sabato 14 novembre 2020, ore 15.15

Sabato 14 novembre 2020, ore 14.50

RISULTATI PROVE LIBERE MOTOGP COMUNITÀ VALENCIANA 2020

Sabato 14 novembre 2020, ore 14.10

Sabato 14 novembre 2020, ore 10.55

Venerdì 13 novembre 2020, ore 14.30

Venerdì 13 novembre 2020, ore 10.55