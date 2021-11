Stats MotoGP

GRAN PREMIO DELLA COMUNITÀ VALENCIANA Sin dalla sua primissima apparizione in calendario, il Gran Premio della Comunità Valenciana si disputa all'autodromo di Cheste, pochi chilometri fuori Valencia, intitolato al motocilista spagnolo Ricardo Tormo. Il 1999 è stato il primo appuntamento ospitato da quello che rappresenta, in ordine di longevità, il terzo GP dei quattro che si svolgono attualmente in Spagna (più anziani sono i GP di Spagna e Catalunya, più giovane quello di Aragona). Dalla terza edizione nel 2001, l'appuntamento valenciano coincide con l'evento conclusivo della stagione a due ruote, sempre disputato tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.

VEDI ANCHE

Anno Circuito Pilota Naz. 2002 Cheste Alex Barros (Honda) BRA 2003 Cheste Valentino Rossi (Honda) ITA 2004 Cheste Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2005 Cheste Marco Melandri (Honda) ITA 2006 Cheste Troy Bayliss (Ducati) AUS 2007 Cheste Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2008 Cheste Casey Stoner (Ducati) AUS 2009 Cheste Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2010 Cheste Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2011 Cheste Casey Stoner (Honda) AUS 2012 Cheste Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2013 Cheste Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2014 Cheste Marc Márquez (Honda) SPA 2015 Cheste Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2016 Cheste Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2017 Cheste Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2018 Cheste Andrea Dovizioso (Ducati) ITA 2019 Cheste Marc Márquez (Honda) SPA 2020 Cheste Franco Morbidelli (Yamaha) ITA 2021 Cheste

Anno Circuito Pilota Naz. 2010 Cheste Karel Abraham (FTR) CZE 2011 Cheste Michele Pirro (Moriwaki) ITA 2012 Cheste Marc Márquez (Suter) SPA 2013 Cheste Nicolás Terol (Suter) SPA 2014 Cheste Thomas Lüthi (Suter) SVI 2015 Cheste Esteve Rabat (Kalex) SPA 2016 Cheste Johann Zarco (Kalex) FRA 2017 Cheste Miguel Oliveira (KTM) POR 2018 Cheste Miguel Oliveira (KTM) POR 2019 Cheste Brad Binder (KTM) SAF 2020 Cheste Jorge Martin (Kalex) SPA 2021 Cheste Raul Fernandez (Kalex) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2012 Cheste Danny Kent (KTM) GBR 2013 Cheste Maverick Viñales (KTM) SPA 2014 Cheste Jack Miller (KTM) AUS 2015 Cheste Miguel Oliveira (KTM) POR 2016 Cheste Brad Binder (KTM) SAF 2017 Cheste Jorge Martín (Honda) SPA 2018 Cheste Can Öncü (KTM) TUR 2019 Cheste Sergio García (Honda) SPA 2020 Cheste Tony Arbolino (Honda) ITA 2021 Cheste Xavier Artigas (Honda) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2019 Cheste (gara-1) Eric Granado (Energica) BRA Cheste (gara-2) Eric Granado (Energica) BRA

Anno Circuito Pilota Naz. 1999 Cheste Régis Laconi (Yamaha) FRA 2000 Cheste Garry McCoy (Yamaha) AUS 2001 Cheste Sete Gibernau (Suzuki) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1999 Cheste Tōru Ukawa (Honda) JPN 2000 Cheste Shinya Nakano (Yamaha) JPN 2001 Cheste Daijirō Katō (Honda) JPN 2002 Cheste Marco Melandri (Aprilia) ITA 2003 Cheste Randy De Puniet (Aprilia) FRA 2004 Cheste Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2005 Cheste Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2006 Cheste Alex De Angelis (Aprilia) RSM 2007 Cheste Mika Kallio (KTM) FIN 2008 Cheste Marco Simoncelli (Gilera) ITA 2009 Cheste Héctor Barberá (Aprilia) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1999 Cheste Gianluigi Scalvini (Aprilia) ITA 2000 Cheste Roberto Locatelli (Aprilia) ITA 2001 Cheste Manuel Poggiali (Gilera) RSM 2002 Cheste Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2003 Cheste Casey Stoner (Aprilia) AUS 2004 Cheste Héctor Barberá (Aprilia) SPA 2005 Cheste Mika Kallio (KTM) FIN 2006 Cheste Héctor Faubel (Aprilia) SPA 2007 Cheste Héctor Faubel (Aprilia) SPA 2008 Cheste Simone Corsi (Aprilia) ITA 2009 Cheste Julián Simón (Aprilia) SPA 2010 Cheste Bradley Smith (Aprilia) GBR 2011 Cheste Maverick Viñales (Aprilia) SPA

Pos. Pilota Naz. Vittorie MGP 500 M2 250 M3 125 1 Daniel Pedrosa SPA 7 4 2 1 2 Jorge Lorenzo SPA 4 4 3 Marc Márquez SPA 3 2 1 4 Casey Stoner AUS 3 2 1 5 Miguel Oliveira POR 3 2 1 6 Valentino Rossi ITA 2 2 7 Marco Melandri ITA 2 1 1 8 Brad Binder SAF 2 1 1 Jorge Martin SPA 2 1 1 10 Héctor Barberá SPA 2 1 1 Mika Kallio FIN 2 1 1 12 Maverick Viñales SPA 2 1 1 13 Héctor Faubel SPA 2 2 14 Eric Granado BRA 2 15 Alex Barros BRA 1 1 Andrea Dovizioso ITA 1 1 Troy Bayliss AUS 1 1 Franco Morbidelli ITA 1 1 19 Garry McCoy AUS 1 1 Régis Laconi FRA 1 1 Sete Gibernau SPA 1 1 22 Esteve Rabat SPA 1 1 Johann Zarco FRA 1 1 Karel Abraham CZE 1 1 Michele Pirro ITA 1 1 Nicolás Terol SPA 1 1 Thomas Lüthi SVI 1 1 Raul Fernandez SPA 1 1 29 Alex De Angelis RSM 1 1 Daijirō Katō JPN 1 1 Marco Simoncelli ITA 1 1 Randy De Puniet FRA 1 1 Shinya Nakano JPN 1 1 Tōru Ukawa JPN 1 1 35 Can Öncü TUR 1 1 Danny Kent GBR 1 1 Jack Miller AUS 1 1 Sergio García SPA 1 1 Tony Arbolino ITA 1 1 Xavier Artigas SPA 1 1 41 Bradley Smith GBR 1 1 Gianluigi Scalvini ITA 1 1 Julián Simón SPA 1 1 Manuel Poggiali RSM 1 1 Roberto Locatelli ITA 1 1 Simone Corsi ITA 1 1