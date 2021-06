GRAN PREMIO DELLA CATALUNYA L'appuntamento catalano con il Motomondiale è stato il terzo inserito in calendario che si è disputato in Spagna oltre al GP che porta il nome del paese e al GP d'Europa, e ha preceduto i più recenti appuntamenti di Comunità Valenciana e Aragona. Sempre disputato sul tracciato del Circuit de Catalunya di Montmelò, a una manciata di chilometri da Barcellona, la prima edizione risale al 1996, dopo quattro edizioni del GP d'Europa già disputate sulla stessa pista. Da allora in poi non è mai saltato un solo evento fino al 2020, quando gli organizzatori del campionato sono stati costretti a posticiparlo a data da destinarsi a causa dell'emergenza sanitaria del Covid-19.

Anno Circuito Pilota Naz. 2002 Montmelò Valentino Rossi (Honda) ITA 2003 Montmelò Loris Capirossi (Ducati) ITA 2004 Montmelò Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2005 Montmelò Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2006 Montmelò Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2007 Montmelò Casey Stoner (Ducati) AUS 2008 Montmelò Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2009 Montmelò Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2010 Montmelò Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2011 Montmelò Casey Stoner (Honda) AUS 2012 Montmelò Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2013 Montmelò Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2014 Montmelò Marc Márquez (Honda) SPA 2015 Montmelò Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2016 Montmelò Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2017 Montmelò Andrea Dovizioso (Ducati) ITA 2018 Montmelò Jorge Lorenzo (Ducati) SPA 2019 Montmelò Marc Márquez (Honda) SPA 2020 Montmelò Fabio Quartararo (Yamaha) FRA 2021 Montmelò Miguel Oliveira (KTM) POR

Anno Circuito Pilota Naz. 2010 Montmelò Yūki Takahashi (Tech 3) JPN 2011 Montmelò Stefan Bradl (Kalex) GER 2012 Montmelò Andrea Iannone (Speed Up) ITA 2013 Montmelò Pol Espargaró (Kalex) SPA 2014 Montmelò Esteve Rabat (Kalex) SPA 2015 Montmelò Johann Zarco (Kalex) FRA 2016 Montmelò Johann Zarco (Kalex) FRA 2017 Montmelò Álex Márquez (Kalex) SPA 2018 Montmelò Fabio Quartararo (Speed Up) FRA 2019 Montmelò Álex Márquez (Kalex) SPA 2020 Montmelò Luca Marini (Kalex) ITA 2021 Montmelò Remy Gardner (Kalex) AUS

Anno Circuito Pilota Naz. 2012 Montmelò Maverick Viñales (FTR Honda) SPA 2013 Montmelò Luis Salom (KTM) SPA 2014 Montmelò Álex Márquez (Honda) SPA 2015 Montmelò Danny Kent (Honda) GBR 2016 Montmelò Jorge Navarro (Honda) SPA 2017 Montmelò Joan Mir (Honda) SPA 2018 Montmelò Enea Bastianini (Honda) ITA 2019 Montmelò Marcos Ramírez (Honda) SPA 2020 Montmelò Darryn Binder (KTM) SAF 2021 Montmelò Sergio Garcia (GasGas) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1996 Montmelò Carlos Checa (Honda) SPA 1997 Montmelò Michael Doohan (Honda) AUS 1998 Montmelò Michael Doohan (Honda) AUS 1999 Montmelò Àlex Crivillé (Honda) SPA 2000 Montmelò Kenny Roberts Jr (Suzuki) USA 2001 Montmelò Valentino Rossi (Honda) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 1996 Montmelò Max Biaggi (Aprilia) ITA 1997 Montmelò Ralf Waldmann (Honda) GER 1998 Montmelò Valentino Rossi (Aprilia) ITA 1999 Montmelò Valentino Rossi (Aprilia) ITA 2000 Montmelò Olivier Jacque (Yamaha) FRA 2001 Montmelò Daijirō Katō (Honda) JPN 2002 Montmelò Marco Melandri (Aprilia) ITA 2003 Montmelò Randy De Puniet (Aprilia) FRA 2004 Montmelò Randy De Puniet (Aprilia) FRA 2005 Montmelò Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2006 Montmelò Andrea Dovizioso (Honda) ITA 2007 Montmelò Jorge Lorenzo (Aprilia) SPA 2008 Montmelò Marco Simoncelli (Gilera) ITA 2009 Montmelò Álvaro Bautista (Aprilia) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1996 Montmelò Tomomi Manako (Honda) JPN 1997 Montmelò Valentino Rossi (Aprilia) ITA 1998 Montmelò Tomomi Manako (Honda) JPN 1999 Montmelò Arnaud Vincent (Aprilia) FRA 2000 Montmelò Simone Sanna (Aprilia) ITA 2001 Montmelò Lucio Cecchinello (Aprilia) ITA 2002 Montmelò Manuel Poggiali (Gilera) RSM 2003 Montmelò Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2004 Montmelò Héctor Barberá (Aprilia) SPA 2005 Montmelò Mattia Pasini (Aprilia) ITA 2006 Montmelò Álvaro Bautista (Aprilia) SPA 2007 Montmelò Tomoyoshi Koyama (KTM) JPN 2008 Montmelò Mike Di Meglio (Derbi) FRA 2009 Montmelò Andrea Iannone (Aprilia) ITA 2010 Montmelò Marc Márquez (Derbi) SPA 2011 Montmelò Nicolás Terol (Aprilia) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2021 Montmelò Miguel Pons (Energica) SPA