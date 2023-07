Marc Marquez, il suo motorhome su airbnb per il GP di Barcellona - GALLERY

Lo spagnolo sarà l'host d'eccezione per il sabato del GP della Catalunya, quando a una cifra irrisoria, si potrà trascorrere una giornata nel suo motorhome

''Sarà un momento davvero memorabile per sbirciare il dietro le quinte del mondo del racing professionale'', sono queste le parole con cui il campione spagnolo del team Honda HRC, Marc Marquez, presenta l'iniziativa nata nell'ambito della partnership con Airbnb, il noto sito di prenotazioni alberghiere. Il sogno di trascorrere una notte nel paddock di un circuito all'interno di un lussuoso motorhome può diventare finalmente realtà per due appassionati di corse. Durante il weekend del GP di Catalogna al Circuit de Barcelona-Catalunya, infatti, i fan avranno l'opportunità di prenotare una notte nel motorhome di Marquez, insieme a un pass VIP che consentirà loro di accedere alla pit-lane per la partenza della gara e di esplorare liberamente il paddock.

DUE FORTUNATI Il soggiorno nel motorhome di Marquez sarà disponibile per una sola notte, tra il sabato e la domenica del GP di Catalogna, al costo simbolico di 93 euro a notte, escluse tasse e commissioni di servizio. Inutile dire quanto questa cifra risulti essere notevolmente inferiore rispetto al prezzo richiesto dalla maggior parte degli hotel della zona, soprattutto nel periodo di gara. Non è ancora chiaro con quale criterio saranno scelti i due fortunati ospiti che potranno provare a riservare una prenotazione nel motorhome. I prescelti avranno, in ogni caso, l'opportunità di ammirare i cimeli collezionati da Marquez nel corso della sua carriera, guidare il simulatore della MotoGP e godere di un'esperienza unica nel mondo delle corse.

VEDI ANCHE

DAL 19 LUGLIO L'area del motorhome, solitamente riservata ai piloti e ai loro team durante un Gran Premio, diventerà un luogo esclusivo per gli ospiti di Marquez. Oltre alle comodità offerte dal motorhome, tra cui parcheggio gratuito, tv, aria condizionata, acqua calda, gel doccia e shampoo, asciugamani e lenzuola, cucina fornita di pentole, padelle, piatti e posate, i due fan potranno vivere l'atmosfera unica del paddock e godere di un'esperienza indimenticabile. Tuttavia, prenotare il soggiorno potrebbe risultare una sfida, considerando che il motorhome numero 93 sarà disponibile soltanto per una notte durante il GP di Catalogna. I fan dovranno essere pronti a inviare la loro richiesta di prenotazione a partire dalle 19 del 19 luglio 2023. Nonostante le possibili difficoltà, l'opportunità di vivere questa esperienza unica e irripetibile renderà il tentativo sicuramente valido.

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/07/2023