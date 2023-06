Marc Marquez salta il GP di Germania: le immagini della caduta nel warm up. - VIDEO

Marc Marquez ha deciso di non partecipare al Gran Premio di Germania in seguito alla caduta nel warm up di stamattina. Un weekend da incubo per lo spagnolo

Così non si può continuare e Marc Marquez lo ha deciso ufficialmente: non sarà al via del GP di Germania al Sachsenring. Ultimamente, ogni volta che lo spagnolo scende in pista con la Honda rischia l'osso del collo, senza contare le cadute dei suoi colleghi di marca e gli infortuni di Mir e Rins, assenti in questo weekend. Non si contano più le cadute di Marquez in questo weekend, tre delle quali raccolte nel corso delle qualifiche di ieri. Lo spagnolo è giunto addirittura 11° nella sprint di ieri, tirando i remi in barca per evitare di farsi male. Stamattina, però, nel corso del warm up, è caduto per la quinta volta, stavolta con conseguenze: frattura del pollice della mano sinistra e partecipazione al GP in bilico fino all'ultimo. Al link di seguito le immagini della bruttissima caduta del mattino, su una pista - ricordiamo - dove Marquez aveva vinto, fino a ieri, tutte le gare disputate in carriera, dalla Moto3 alla MotoGP, passando per la Moto2.

Per vedere l'incidente di Marc Marquez, basta cliccare sul link contenuto nel tweet qui sotto.

A questo link, invece, l'incidente ripreso dalla CCTV del circuito del Sachsenring.

It wasn't seen at first but CCTV caught all of the highside 💥



Crash number 5 for @marcmarquez93 was a very nasty one... #GermanGP 🇩🇪 | 🎥https://t.co/sJMBtgqFAB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 18, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/06/2023