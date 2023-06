Miller ai rivale di Honda, Yamaha e Aprilia: "Zitti e lavorate!"

Domenica scorsa, al Gran Premio di Germania, Jack Miller è stato l'ultimo baluardo del resto della griglia ad arginare lo strapotere Ducati al Sachsenring: sesto in mezzo a otto Ducati, cinque davanti e tre dietro. L'ex pilota proprio della casa di Borgo Panigale, una volta arrivato al traguardo è stato intervistato dai media, e con espressioni alquanto colorite ha invitato i piloti degli altri team, ossia di Honda, Yamaha e Aprilia, a smetterla di lamentarsi e lavorare sodo per risolvere i loro problemi. Solo che il buon Jack non ha usato proprio queste parole...

JACK SENZA FILTRI ''Beh, voglio dire, al momento vanno piuttosto forte - ha esordito l'australiano riferendosi alla sua ex azienda - non c'è dubbio. Ma non sempre sono stati impeccabili, riusciremo a raggiungerli. (Noi di KTM) Siamo gli unici a non lamentarci delle nostro moto, anzi, in realtà stiamo cercando di fare qualcosa per sistemare le cose. Tutti gli altri, tutto quello che fanno è buttare i loro giocattoli fuori dal lettino e dire che la loro moto fa schifo, è facile così''. Poi Jack pungola in modo ancor più diretto i suoi colleghi, provate a capire voi se Marquez (Honda), Quartararo (Yamaha) o Espargaro (Aprilia): ''Volete sapere perché stanno facendo schifo? Perché hanno buttato fuori il 99% degli ingegneri per mettere i loro uomini e ora sono fot**ti e non riescono nemmeno a fare un giro. È ciò che è accaduto. Tutti vogliono lamentarsi della loro moto ma nessuno vuole fare niente. Chiudete quella c**zo di bocca e fate il vostro lavoro, siete pagati per guidare una moto, non per fare le principessine''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/06/2023