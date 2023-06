Moto2 Germania 2023: Acosta vince ancora, Arbolino di nuovo 2°

Tony Arbolino contiene Dixon, limita i danni e coglie il secondo posto in un GP di Germania dominato da Acosta. In Moto3 prima vittoria per Oncu

Continua la serie di circuiti favorevoli a Pedro Acosta. Il giovane talento del Motomondiale ha vinto il Gran Premio di Germania restituendo a Tony Arbolino il sorpasso ricevuto al via e andandosene nei primi giri verso un successo netto. L'italiano ha comunque limitato i danni, restando in seconda posizione per tutta la gara (nono podio nelle ultime undici uscite) e conquistando altri 20 punti buoni per la classifica, anche se il suo vantaggio sull'iberico scende ora a 15 punti. Ma va bene così per lo squalo di Garbagnate, perché questo duello con Acosta sembra avere più i connotati di una maratona che di una gara sprint. Sul terzo gradino del podio sale Jake Dixon, che ha insidiato l'amico e collega per tutta la gara senza riuscire a raggiungerlo. Ai piedi del podio, ma ben staccati dai primi tre, hanno chiuso Chantra, Lopez, Gonzales, Lowes, Aldeguer, Arenas e Vietti, decimo e autore quest'ultimo di una gara in calando. 15° Foggia, terzo italiano a punti. Tra i ritirati spicca il nome di Araon Canet, scivolato al settimo giro quando era terzo. Non hanno finito la gara neanche Tulovic, Dalla Porta, Roberts e Guevara, mentre al primo giro sono finiti giù Bendsneyder e Binder, toccati dal solito Alcoba.

MOTO3 La gara della classe d'esordio ha visto un bel duello tattico nel giro finale tra il giapponese Ayumu Sasaki e il turco Deniz Oncu, unico in grado di seguirlo sin dai primi giri di gara. Alla fine la vittoria è stata di Oncu, che ha scelto di attaccare solo all'ultima curva, beffando Sasaki e conquistando la prima affermazione in carriera. Il terzo gradino del podio se l'è preso Daniel Holgado che ha preceduto Ivan Ortolà, rafforzando la sua fuga nella classifica iridata. Per il quinto posto l'ha spuntata David Alonso, che ha regolato un gruppone con Jaume Masià, Diogo Moreira, Ryusuke Yamanaka, Stefano Nepa (nono e migliore degli italiani) e Xavier Artigas. Caduto a 2 giri dalla fine Matteo Bertelle mentre stava lottando anche lui nel gruppone per il quinto posto. A punti Andrea Migno, quindicesimo, davanti a Riccardo Rossi, 17° e Romano Fenati, 18°. Nel mondiale Holgado può contare ora su 41 punti di margine su Masia e 44 su Ortola, con Sasaki e Oncu che salgono a -46 e -47.

L'ordine d'arrivo del GP di Germania 2023 classe Moto2

La classifica del mondiale - Classe Moto2

L'ordine d'arrivo del GP di Germania 2023 classe Moto3

La classifica del mondiale - Classe Moto3

