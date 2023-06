MotoGP, l'infermeria è (di nuovo) piena: Mir, Rins ed Espargaró saltano il Sachsenring

La MotoGP sembrava in procinto di poter disputare la prima gara della stagione con soli piloti titolari in griglia. L’illusione è invece durata poco perché, dopo il GP d’Italia, il paddock delle due ruote si sposterà al Sachsenring con ben tre defezioni già annunciate: al lungodegente Pol Espargaró, che non ha ancora recuperato dal grave infortunio rimediato a Portimao durante le prove libere e che a questo punto mette nel mirino il rientro fra due domeniche ad Assen, si aggiungono infatti Alex Rins e Joan Mir.

MotoGP Italia 2023, Mugello: Alex Rins (Honda)

FRATTURA RINS I due ex piloti Suzuki, entrambi passati quest’anno alla Honda (HRC per il campione del mondo 2020, LCR per l’ex compagno di box) sono evidentemente accomunati anche dalla sfortuna patita tra i saliscendi mozzafiato della pista toscana. Al Mugello Rins si è infatti fratturato tibia e perone cadendo rovinosamente nel corso della Sprint Race di sabato scorso: per lui ci sarà un lungo percorso di riabilitazione, che potrebbe concludersi però fra un paio di mesi con la tappa di Silverstone in programma il 6 agosto al termine della pausa estiva, o in Austria al Red Bull Ring (20 agosto).

MotoGP Americhe 2023, Austin: Joan Mir (Honda) | Foto: MotoGP

CONTUSIONE MIR Meno grave è invece l’infortunio rimediato nelle prove libere del GP d’Italia da Mir che, comunque, dopo aver saltato Sprint Race e gara al Mugello sarà costretto a dare forfait anche al Sachsenring. Il motivo è una forte contusione alla mano destra, con versamento di liquido sinoviale che limita i movimenti. Visto l’esito della risonanza, lo spagnolo si recherà nei prossimi giorni a Palma per un consulto con il dottor Juan Garcias, con cui elaborare un programma di riabilitazione e capire quando sarà possibile il rientro. Sia Rins che Mir non dovrebbero essere sostituiti in Germania, con Honda che di fatto sarebbe in pista con i soli Marc Marquez e Takaaki Nakagami, mentre GasGas affiderà la sella di Espargaró ancora a Jonas Folger.

Pubblicato da Salvo Sardina, 14/06/2023