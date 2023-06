MotoGP Germania 2023, FP2: Bezzecchi guida il settebello Ducati. Marquez, che fai?

Il solito scoppiettante turno di prove libere 2 è andato in scena anche oggi al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, con il meteo che ha concesso una tregua e ha lasciato l'asfalto asciutto per tutta l'ora di attività in pista. I fuochi di artificio sono scoppiati negli ultimi dieci minuti, con una pioggia di caschi rossi e arancioni da parte un po' di tutti. A tre minuti dalla fine Marc Marquez è scivolato in curva 1, falciando di netto la Ducati di Johann Zarco (che era appena uscito dai box) e demolendogli letteralmente l'anteriore. Turno finito per entrambi, con il francese che al danno non aggiunge la beffa di scivolare fuori dalla top ten, mantenendo il 10° tempo (era 7° al momento dell'incidente). A prendersi il miglior crono di giornata è stato Marco Bezzecchi, che dopo la bandiera a scacchi ha siglato un 1:20.271, a mezzo secondo circa dal record della pista, davanti all'altra Ducati di Jorge Martin e all'Aprilia di Aleix Espargaro.

SETTEBELLO DUCATI Quarto posto per Francesco Bagnaia, che si era messo al sicuro da attacchi poco prima della bandiera rossa, ma che non è riuscito a migliorare nelle battute finali, pur relizzando altri due buoni giri. Sono in totale ben sette le Ducati qualificate direttamente alla Q2, con Luca Marini settimo, Enea Bastianini ottavo, Alex Marquez (caduto all'ultimo istante) nono e Zarco - come detto - decimo. Oltre a loro saranno nel segmento decisivo delle qualifiche anche Jack Miller, quinto con la sua KTM, e un ottimo Fabio Quartararo, sesto con la Yamaha. Brad Binder è il primo degli esclusi dalla Q2, il sudafricano della KTM è rimasto fuori per circa 6 centesimi, così come Fabio Di Giannantonio, che è 12° con la Ducati e che aveva le potenzialità per qualificarsi, se non fosse caduto nelle battute finali. Questi due si giocheranno l'avanzamento alla Q2 domani nella Q1, assieme ad Augusto Fernandez (GasGas), Marc Marquez (14° alla fine con una Honda che non riesce a guidare), Miguel Oliveira (caduto con la sua Aprilia), Maverick Vinales (caduto anche lui, sempre con l'Aprilia), Franco Morbidelli (Yamaha), Takaaki Nakagami (Honda), Raul Fernandez (Aprilia) e Jonas Folger (GasGas).

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/06/2023