MotoGP Germania 2023, le pagelle del Sachsenring

LE PAGELLE DEL SACHSENRING Jorge Martin e Pecco Bagnaia danno spettacolo nel Gran Premio di Germaniaa, con lo spagnolo che alla fine la spunta per 64 millesimi. E nelle pagelle? Per mezzo voto, non potrebbe essere altrimenti! Bravi Zarco, Bezzecchi e Marini, tutti consistenti. Binder perde il treno giusto, Marquez e Quartararo sono ancora in stazione. Di seguito tutte le pagelle del Sachsenring.

JORGE MARTIN - VOTO 10 Scattava dalla sesta posizione sia ieri sia oggi, per via di una sessione di qualifica sfortunata. In entrambe le gare è zompato in testa in un paio di giri, ed entrambe sono state caratterizzate da un doppio sorpasso alla waterfall. L'unica differenza con ieri è stata che oggi c'è stata battaglia, e che battaglia, con Bagnaia, e alla fine l'ha spuntata lui, con una condotta estremamente intelligente. Questo ragazzo è pronto a giocarsi le sue chance, e la buona notizia è che ha la stessa identica moto del rivale principale. Grazie a lui, potrebbe diventare un gran bel mondiale!

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 9,5 Ormai ha già dimostrato il suo livello, e non è solo merito di una moto che - indiscutibilmente - è la migliore del lotto. Oggi ha confermato di essere un fenomeno, per vincere gli è mancato un nulla, senza quel contatto al penultimo giro con Martin forse staremmo parlando di un altro risultato. Per tutta la gara è stato a seguire Jorge sapendo di poterlo attaccare nel finale, non ha funzionato per un'inezia ma la sua forza è evidente. Ora ha davanti una sfida ancora più grande, quella che gli sta offrendo Martin, e deve dimostrare di poterne essere all'altezza.

JOHANN ZARCO - VOTO 8 Gran bella gara anche oggi per Johann, a cui manca però sempre qualcosina per essere con i migliori. Nei primi giri stava tornando sui primi a un ritmo fantastico, poi però si è un po' spento ed era quarto negli scarichi di Brad Binder senza avere la sicurezza di riuscire a precederlo. Fortunatamente per lui il sudafricano si è messo fuori gioco da solo, ed è riuscito a cogliere un podio utile per la classifica ma che un po' lo allontana dal vertice. In ogni caso, una gran bella prova, consistente e positiva.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 7,5 Se non avesse avuto un po' di sfortuna in partenza, sicuramente si sarebbe giocato la terza piazza del podio con Zarco. E invece il Bez ha perso quattro posizioni, anche a causa di una toccata con Alex Marquez, e ha dovuto recuperare con pazienza, dalla nona alla quarta, a suon di sorpassi. Il quarto posto è positivo, ma ora la vetta iridata è un po' più ampia, 34 punti. Può restare sicuramente il terzo incomodo del mondiale, in attesa di sfruttare piste che predilige maggiormente e - soprattutto - qualche passo falso dei rivali. Deve solo restare tranquillo e continuare così, perché sta facendo tante belle cose.

LUCA MARINI - VOTO 7 A inizio gara è stato bravo a restare con i primi e persino a insidiare Bagnaia, poi dopo qualche giro la gomma posteriore è calata, e ha dovuto pensare a limitare i danni, cosa fatta in maniera egregia riuscendo a salvaguardare il suo quinto posto in maniera quasi agevole. Non è in lizza per il titolo, ma può togliersi tante, tantissime soddisfazioni da qui a fine anno, per esempio non saremmo stupiti se arrivasse la sua prima vittoria in MotoGP.

JACK MILLER - VOTO 7 Un po' come Marini, è partito in maniera scoppiettante, poi un piccolo passo falso nel corso del primo giro prima della Waterfall gli ha fatto perdere tre posizioni in una volta sola. Da lì ha corso con i denti in mezzo a un nugolo di Ducati, giungendo alla fine sesto, il primo di chi non guida la super moto di Borgo Panigale. Su alcune piste potrà fare molto bene con la sua KTM

MARC MARQUEZ - VOTO 8 Sapete perché questo voto fuori classifica? Perché la decisione di non gareggiare è stata la migliore del weekend. Con una Honda del genere, meglio tutelare la salute.

BRAD BINDER - VOTO 5 Stava facendo una bellissima gara, era in terza posizione quando un errore (o un problema tecnico?) lo portano sulla ghiaia e poi per terra. Peccato, perché si allontana dalla vetta.

MAVERICK VIÑALES - VOTO 6 Non stava certamente facendo la gara della vita, ma avrebbe potuto recuperare nella seconda parte. Peccato che il motore lo abbandoni. Sfortunato.

ALEX MARQUEZ - VOTO 6,5 Al di là del contatto con Bezzecchi, ha condotto una gara consistente, senza guizzi ma anche senza errori grossolani. Un settimo posto che dà fiducia per il prosieguo stagionale.

ALEIX ESPARGARO - VOTO 4,5 Ci ha provato, partendo con la soft, ma la scelta non ha pagato e nel finale è letteralmente crollato. Peccato, aveva fatto una gran bella partenza, e invece finisce 16°

ENEA BASTIANINI - VOTO 6,5 Pian pianino, step by step, Enea sta tornando. Ad Assen potrà fare uno step in più, poi siamo sicuri che dopo la pausa estiva, tornerà a essere una spina nel fianco per tutti.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 6,5 Che sia l'ultimo dei piloti Ducati lo dicono i risultati, ma non è necessariamente scritto nella pietra e oggi fa un passo in avanti notevole per cambiare questa situazione.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 7 Non è ancora al top della forma fisica, ma - come Bastianini - sta crescendo. Oggi è il migliore delle Aprilia, e non è scontato mai vista la concorrenza interna.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 6,5 Con la moto che guida, il risultato che ha ottenuto è grasso che cola. Alla fine riesce anche a precedere il compagno, e in questa fase dell'anno è fondamentale per lui.

FABIO QUARTARARO - VOTO 5 Tante volte gli abbiamo dato voti alti nonostante risultati pessimi, dovuti alla moto. Stavolta no, probabilmente entra in gioco anche un po' di testa che inizia a cedere.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 6,5 Prosegue a mietere buone prestazioni questo ragazzo che si sta rendendo preferibile al suo più quotato (dagli osservatori) omonimo, ancora in cerca di una direzione.

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 6 L'ultimo sopravvissuto della squadra Honda arriva al traguardo prendendosi 2 punti e - soprattutto - senza cadere. La sufficienza c'è anche solo per questo motivo.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 5,5 Continua a essere un oggetto misterioso. Oggi fa 15° (su 19° partenti e con 2 ritirati). Alla fine precede solo un Espargaro in crisi e un Folger lentissimo. Ci aspettiamo di più.

JONAS FOLGER - VOTO 5 Okay che è un tester, okay che è un substitute rider, ma oggi ha chiuso ultimo a 49'', incassandone in pratica più di 1''5 al giro su una pista lenta.

Non partecipano alla gara Pol Espargaro infortunato da inizio stagione, ma anche Joan Mir (infortunatosi nel corso delle FP2 del GP d'Italia) e Alex Rins (che si è fratturato la gamba destra nella gara sprint del GP d'Italia).

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/06/2023