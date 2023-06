MotoGP Germania 2023, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP approda in Sassonia per il GP di Germania: gli orari per seguire in tv e streaming la gara del Sachsenring

GP GERMANIA IN TV La tappa centrale del trittico europeo che prelude alla lunga pausa estiva è quella del Gran Premio della Germania sulla pista sinistrorsa del Sachsenring. Si gira, infatti, in senso antiorario sul tracciato costruito nei pressi di Chemnitz (la vecchia Karl-Marx-Stadt) e c'è chi è quasi imbattibile da queste aprti, ossia Marc Marquez, che ha vinto tutte le gare qui disputate tranne quella dello scorso anno, semplicemente perché non c'era in quanto infortunato. E allora alle sue otto vittorie consecutive in MotoGP è seguita quella di Fabio Quartararo, altro pilota in cerca di riscatto dopo un avvio del mondiale sottotono, non certo per colpa sua. La Yamaha comunque potrebbe adattarsi al layout della pista tedesca, così come Marquez potrebbe sopperire alle carenze della Honda con la sua maestria e conservare il 100% di vittorie ogni volta che vi ha corso. Gli altri favoriti? Tutta la pattuglia Ducati, ovviamente, a partire da quel Francesco Bagnaia reduce del successo del Mugello e leader della classifica, che cercherà di non farsi riprendere in classifica dai più immediati inseguitori e compagni di moto, Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Johann Zarco e Luca Marini. Occhio anche alle KTM di Brad Binder e Jack Miller, e alle Aprilia di Aleix Espargaro e Maverick Vinales, semrpe pronti a piazzare la zampata. Tutto qui? No. Enea Bastianini, Alex Marquez e Franco Morbidelli daranno anch'essi battaglia per sovvertire i pronostici e raggiungere il podio.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel settimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, e nel terzo della MotoE, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica! L'appuntamento sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, e in chiaro in differita sul digitale terrestre su TV8. In streaming potrete invece assistere a ogni sessione su NOW, previa sottoscrizione di un abbonamento.

MotoGP Germania 2019, Sachsenring

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD (NOW) E TV8

Venerdì 16 giugno

08:25 - Prove Libere 1 - MotoE

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

09.50 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

10.45 - PROVE LIBERE 1 - MOTOGP (SKY, NOW)

12:25 - Prove Libere 2 - MotoE

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

14.05 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

15.00 - PROVE LIBERE 2 - MOTOGP (SKY, NOW)

17.00 - Qualifiche - MotoE

Sabato 17 giugno

08.40 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

09.25 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

10.10 - PROVE LIBERE 3 - MOTOGP (SKY, NOW)

10.50 - QUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

12.15 - Gara-1 - MotoE (SKY, NOW)

12.50 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW)

13.45 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW)

15.00 - SPRINT - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

16.10 - Gara-2 - MotoE (SKY NOW)

Domenica 18 giugno

09.45 - Warm Up MotoGP (SKY, NOW)

11.00 - GARA - MOTO3 (SKY, NOW, differita TV8 alle 14.15)

12.15 - GARA - MOTO2 (SKY, NOW, differita TV8 alle 15.15)

14.00 - GARA - MOTOGP (SKY, NOW, differita TV8 alle 16.55)

MotoGP Germania 2021, Sachsenring: Marc Marquez (Honda)

TUTTO SUL GP DI GERMANIA 2023

La pista di del Sachsenring dista una manciata di chilometri dlla vicina Chemnitz, ed è già dal 1920 che nelle strade vicino alla cittadina della Sassonia si è iniziato a correre in moto. Le prove stradali in stile Tourist Trophy divennero sempre più pericolose, per i piloti e per il pubblico, così nel 1996 si decise di costruire la pista del Sachsenring, che dal 1998 ospita con regolarità il GP di Germania. Quella di domenica sarà la 23° edizione del GP su questo tracciato, lungo 3,7 km e dotato di ben 10 curve a sinistra e solo 3 a destra per una sede stradale di 12 metri di larghezza e un rettilineo principale lungo 700 metri. Il record della pista in gara appartiene al ''king of the ring'' Marc Marquez, che nel 2019 staccò un miglior giro in 1:21.228. Il record in qualifica appartiene invece a Francesco Bagnaia, che lo scorso anno scese sotto il muro degli 80 secondi fermando i cronometri sul tempo di 1:19.931. La massima velocità toccata in sella a una moto è sempre dello scorso anno e appartiene a Jorge Martin, che in sella alla Ducati GP22 fece arrivare il tachimetro a 304.2 kmh.

MotoGP Germania 2019, Il circuito del Sachsenring

Pioggia e sole potrebbero alternarsi sulle foreste della Sassonia nei giorni del Gran Premio di Germania 2023, e se le giornate di libere e sprint prevedono pioggia, alla domenica dovrebbe tornare a splendere il sole. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 16 giugno: temperature: max 19°, min 12°; temporali sparsi, precipitazioni 50%, umidità 59%, vento 16km/h.

Sabato 17 giugno: temperature: max 22°, min 12°; temporali sparsi, precipitazioni 40%, umidità 58%, vento 14km/h.

Domenica 18 giugno: temperature: max 23°, min 13°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 57%, vento 13km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/06/2023