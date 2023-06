MotoGP Germania 2023, Martin vince un duello furibondo con Bagnaia! Pokerissimo Ducati

Forse ci siamo: il Gran Premio di Germania ci ha rivelato chi siano i due maggiori contendenti per il titolo 2023: Jorge Martin e Pecco Bagnaia, e il primo incandescente capitolo di una lotta che si preannuncia fantastica è andato in scena oggi, con un duello all'ultima curva tra i due protagonisti della gara dal primo all'ultimo giro! Martin vince meritatamente, di soli 64 millesimi, e ora si porta a soli 16 punti da Bagnaia, con tante, tantissime gare ancora da disputare, ben 13. Il Sachsenring, che tanto ha regalato a Marc Marquez nella sua carriera, lo toglie invece dai protagonisti del campionato, visto che lo spagnolo non ha neanche partecipato alla gara dopo la caduta nel warm up. Sul podio del GP sale Johann Zarco, che ringrazia Binder (Caduto) per avergli evitato di sudare più del dovuto per questo risultato. Bravi come sempre i ragazzi del vR46, con Bezzecchi e Marini che chiudono in Top 5 con altre due Ducati. La casa di Borgo Panigale ne piazza otto nei primi nove, con il solo Miller (sesto con la KTM) a rovinare un en-plein impensabile, e completato da Alex Marquez, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio. Chiude la top ten Miguel Oliveira su Aprilia, davanti ad Augusto Fernandez e alle due Yamaha di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo, con l'italiano che ancora una volta beffa il blasonato compagno. 14° e 15° Taka Nakagami e Raul Fernandez, mentre Aleix Espargaro è crollato letteralmente scivolando dalla sesta piazza dell'avvio alla 16° finale. Giorno nero per l'Aprilia con anche il ritiro per problemi tecnici subito da Marverick Vinales.

SUBITO BAGNAIA VS MARTIN Scatta regolarmente alle 14 e con un meteo finalmente del tutto sereno un Gran Premio di Germania orfano di Marc Marquez, caduto per l'ennesima volta stamattina nel warm up e costretto ad arrendersi dopo troppe cadute ripetute. Allo spegnimento dei semafori scatta bene come sempre la KTM con Jack Miller che si mette in prima posizione seguito da Bagnaia, Marini, Martin, Binder e Bezzecchi. Zarco è settimo davanti ad Aleix Espargaro, Alex Marquez e a un buon Quartararo, mentre scivolano indietro Bastianini (13°) e Morbidelli (16°). Alla waterfall Bagnaia passa Miller ma Martin fa come ieri e ne passa due insieme (!), mettendosi in seconda posizione in un deja vu di quello che è stata la gara sprint di ieri. Marini resta terzo con Miller e Binder a inseguire e Aleix Espargaro che passa Bezzecchi e si mette in sesta piazza.

MARTIN PASSA All'inizio del terzo giro Aleix Espargaro passa Binder, che però gliela rende poche curve dopo. Bastianini in tanto risale in 11° posizione ma davanti Bagnaia prova ad allungare il gruppo con Martin che gli resta incollato e Marini che prova a seguire. Prima del termine del terzo giro Martin passa Bagnaia e prova subito l'allungo, esattamente come ieri, mentre anche Marini è molto vicino a Bagnaia, con Zarco che risale in sesta posizione passando Espargaro e mettendo nel mirino le due KTM di Miller e Binder. Jorge Martin sembra avere lo stesso irresistibile ritmo di ieri e guadagna decimo dopo decimo riuscendo a salire presto a un vantaggio di oltre mezzo secondo su Bagnaia e Marini con il pilota dell'Academy che non molla la Ducati rossa del campione del mondo.

BEZZECCHI RECUPERA All'inizio del giro 5 il primo squillo di Marco Bezzecchi, che dal nono posto in cui era scivolato passa Alex Marquez e si mette all'inseguimento del gruppo davanti a sé. In questo gruppo perde posizioni Miller che viene passato prima dal compagno Binder, poi da Zarco con Bezzecchi che passa presto anche Espargaro e vede davanti a sé proprio l'australiano della KTM. Per la decima posizione, intanto, battagliano Bastianini e Quartararo che si superano a vicenda. All'inizio dell'ottavo giro il vantaggio di Martin su Bagnaia è sempre attorno ai 7 decimi, con Bagnaia e Marini che invece possono contare su mezzo secondo circa su Binder. Bezzecchi e Miller si invertono le posizioni prima del traguardo ma poi l'australiano torna sesto. Il giro veloce lo fa intanto Johann Zarco, che sfiora il record della pista ed è minaccioso negli scarichi della KTM di Binder.

💪 @JohannZarco powers through @jackmilleraus



The Australian is losing ground quickly as his teammate @BradBinder_33 is up to 4th and closing in on the leading trio ⚔️#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/KrCWyUpJin — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 18, 2023

BAGNAIA NON MOLLA Proprio mentre si ritira per un problema tecnico Maverick Vinales con l'Aprilia che fuma, davanti Bagnaia e Zarco si tolgono il giro veloce in un frangente, con l'italiano che avvicina Martin e il francese che bracca Binder. Marini perde un po' di terreno e deve guardarsi le spalle proprio dal sudafricano, mentre Bezzecchi prosegue la sua rimonta passando Miller e meritandosi la sesta piazza, un po' staccato però dai cinque davanti. Bastianini, intanto, riesce a entrare nella top ten passando dopo qualche giro di lotta, la Yamaha di Quartararo. Ma non c'è un attimo di respiro. Brad Binder rompe gli indugi e passa Marini salendo virtualmente sul podio. Davanti Martin rimette 6 decimi tra sé e Bagnaia, sebbene entrambi proseguano su un ritmo molto simile.

More woes for Maverick! ⚠️



The Spaniard hits trouble once again at the Sachsenring 💔#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/EQlCFvLowI — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 18, 2023

RESTANO IN DUE Un terzo di gara in archivio e Martin e Bagnaia - separati da mezzo secondo - possono contare su 2 secondi di margine su Binder, Marini e Zarco. Bezzecchi deve invece recuperare 1''5 per tornare in lotta per il podio, davanti a Miller, Espargaro, Marquez e Bastianini, ma la gara sarà lunghissima e le gomme chiederanno presto il conto. Nel frattempo Zarco raccoglie la posizione di Marini che è un po' in crisi, e cerca di non far scappare Binder, che comunque non rimonta su Bagnaia e incassa altre 7 decimi scendendo a 2''7 dall'italiano. Per la vittoria sembrano esserci solo Martin e Bagnaia in lizza, mentre per il terzo gradino del podio la questione sembra una cosa a due tra Binder e Zarco. Dietro di loro Bezzecchi ha un buon ritmo e recupera sul compagno di team Marini, per prendere la quinta piazza e magari non far scappare troppo i due davanti.

BEZZECCHI IN TOP 5! 15 giri su 30 e Bagnaia non ha ancora fatto scappare Martin, anzi, gli resta entro il mezzo secondo, con Binder che viaggia 3'' più lontano. Tra i due leader c'è un piccolo elastico, con Martin migliore nella prima parte del giro, e Bagnaia che si francobolla nella seconda. Alle spalle dei primi due Zarco rimonta decimo su decimo e si presenta a Binder intenzionato a mettere la terza Ducati sul podio virtuale. Bezzecchi frattanto raggiunge Marini e produce un primo attacco infruttuoso. Entrambi non sono lontanissimi dai due che si stanno giocando il terzo gradino del podio. Il Bez ci riprova al giro successivo sul traguardo e stavolta ci riesce, prendendosi la quinta posizione. Dietro di loro, intanto, cala Espargaro, passato sia da Alex Marquez che da Enea Bastianini.

BINDER CADE! Al 18° giro Martin dà un tirone e riporta il suo margine su Bagnaia a più di mezzo secondo, intanto la gara perde uno dei suoi protagonisti, Brad Binder, che finisce largo dopo un problema con il cambio e termina nella ghiaia, stendendosi per cercare di tenere dietro Zarco. Un po' frastornato il sudafricano, ma intatto. Zarco ringrazia e diventa terzo, con Bezzecchi e Marini che completano il pokerissimo Ducati. Miller è sesto, con Alex Marquez ed Enea Bastianini che mettono sette Ducati nelle prime otto. Chiudono la top ten Aleix Espargaro e Fabio Di Giannantonio, che mette l'ultima delle moto di Borgo Panigale nei dieci. A punti ci sono anche Oliveira, Augusto Fernandez, Morbidelli, Quartararo e Nakagami.

SCATTA LA BATTAGLIA! A 10 giri dal termine Bagnaia decide di rompere gli indugi, riavvicina Martin e lo passa alla Waterfall, con Pecco che riesce a mantenere la testa anche dopo curva 1. Pecco resiste nella prima parte del circuito e allunga un po' nella seconda, ma Martin non molla e sul traguardo transita nuovamente incollato. Le scintille sono iniziate! Al giro successivo ci riprova Martin che però resta dietro a Pecco. Mancano ancora 7 tornate al termine ma la lotta è tesissima e apertissima! Martin passa nuovamnte alla Waterfall e si rimette davanti con Bagnaia che torna secondo. Questi due hanno fatto il vuoto: Zarco è a 5'' abbondanti, e dietro di lui Bezzecchi ha meno di 1''5 da recuperare per provare a salire sul podio. Va bene anche Di Giannantonio che passa Espargaro e diventa nono. In pratica nei primi nove posti ci sono otto Ducati e una KTM, quella di Miller in sesta piazza.

QUASI CONTATTO! Cinque giri al termine, Bagnaia non molla Martin che prova di nuovo ad allungare ma senza fortuna. I due sono vicinissimi per tutto il 27° e quart'ultimo giro, e vengono quasi in contatto al discesone. Martin transita in testa a tre giri dal termine. Dietro intanto Zarco porta a 2'' il vantaggio su Bezzecchi mentre in top ten entra Oliveira, passando Espargaro, poi passato anche da Augusto Fernandez. Ma lo show è davanti. Martin e Bagnaia sono incollati. Pecco ci riprova ma Martin pennella traiettorie e si rende inattaccabile alla Waterfall, teatro di tutti i sorpassi tra i due. Finisce anche il terz'ultimo giro.

VINCE MARTIN! Penultimo giro incandescente, Bagnaia è totalmente incollato a Martin ma non lo attacca, cerca il varco giusto ma Martin non lo apre e i due si toccano con Pecco che tampona Martin prima dell'ultimo rettilineo. Martin ha preso un piccolo margine, ma Bagnaia ancora ci spera e si avvicina. Alla fine Martin la spunta per un nulla, 64 millesimi, i due transitano appaiati sul traguardo dando vita a un duello spettacolare! Zarco sale sul podio, con Bezzecchi e Marini che completano il pokerissimo Ducati. Dopo la KTM di Jack Miller ci sono altre tre Ducati: Alex Marquez, Bastianini e Di Giannantonio, con Oliveira che chiude la top ten! A punti terminano anche Augusto Fernandez, Morbidelli, Quartararo, Nakagami e Raul Fernandez, con Aleix Espargaro che crolla e finisce 16°!

Contact ahead of the last lap! 🥵



This battle is just 🔥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/X82kCE9Lum — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 18, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/06/2023