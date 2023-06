MotoGP Germania 2023, Qualifiche: super Bagnaia, Marquez tre volte a terra!

Le condizioni meteo hanno pesantemente complicato le qualifiche del Gran Premio di Germania. I piloti si sono giocati la pole position in una Q2 disputata sotto un pallido sole e con un asfalto via via più asciutto ma con pericolose chiazze di umido appena fuori dalla traiettoria, in particolare in curva 13. Nulla però che possa impensierire Pecco Bagnaia, ancora una volta velocissimo e bravo a non commettere errori in una situazione così complessa. Il torinese ha preceduto la Ducati di un ottimo Luca Marini, salito al secondo posto negli ultimi istanti di sessione, terzo Jack Miller su KTM, tutti racchiusi in meno di un decimo. Partiranno dalla seconda fila Johann Zarco, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, portando così a 5 il numero di Ducati nelle prime sei posizioni.

FOLLIA MARQUEZ Un'altra giornata vissuta pericolosamente da Marc Marquez. Lo spagnolo, già caduto durante la Q1, è partito a tutta nella Q2 forte dell'esperienza su questo asfalto già accumulata nel corso della precedente eliminatoria. Finito in mezzo al gruppo nel corso del primo tentativo, lo spagnolo è caduto di nuovo dopo essersi avvicinato troppo a Jack Miller in staccata. Miracolosamente tornato in pista con la moto danneggiata durante la Q1, Marquez è andato a terra per la terza volta dopo aver completato un paio di giri lanciati. Sono scivolati anche Marco Bezzecchi nelle prime fasi e Johann Zarco in quelle finali. Le cadute del francese e di Marquez prossime allo scadere hanno portato all'esposizione di diverse bandiere gialle: come conseguenza, alcuni tempi realizzati in quegli istanti sono stati cancellati. Penalizzati in particolare Jorge Martin e lo stesso Bezzecchi che si era portati nelle posizioni di vertice. Marquez ha comunque chiuso settimo, mentre accanto a lui partiranno il fratello Alex e Brad Binder. Quarta fila per Aleix Espargato, Enea Bastianini e Fabio Quartararo.

Q1 DA BRIVIDI Situazione di pista complicatissima per i piloti impegnati nella Q1, i quali si sono trovati a dover gestire la moto su un asfalto umido e a tratti addirittura bagnato che ha permesso di usare le gomme slick solo negli istanti finali, ma non senza correre enormi rischi. Ne sa qualcosa Marc Marquez, scivolato a 5 minuti dal termine durante un tentativo con gomme da pioggia. Lo spagnolo si è rialzato ed è corso immediatamente verso il box, attraversando la pista in un tratto che comunque permetteva di controllare che non stessero arrivando altre moto. Una condotta che inevitabilmente porta però altre polemiche sul comportamento di Marquez. Alla fine il numero 93 è salito sulla sua Honda con gomme da asciutto e ha strappato il passaggio alla Q2 assieme alla KTM di Brad Binder, anche lui abile a destreggiarsi con le slick nel finale. Gli eliminati sono nell'ordine Vinales, Di Giannantonio, A.Fernandez, Oliveira, Morbidelli, Nakagami, R.Fernandez e Folger.

Slips off at T13 💥

Gets up 👍

Literally bolts back to the pits 🏃@marcmarquez93 is wasting NO time!#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/WFrPJD2JsL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 17, 2023

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/06/2023