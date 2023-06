MotoGP Germania 2023, Martin è imprendibile nella sprint, ma Bagnaia è secondo

Jorge Martin mette in pista un ritmo irresistibile per chiunque e precede Bagnaia e Miller nella sprint del Sachsenring. Bravo Marini, Bez 7°, crisi Marquez

Jorge Martin vince la sprint race del Gran Premio di Germania, la sua seconda dall'inizio dell'anno, esattamente come Binder e una in meno rispetto a Francesco Bagnaia, che oggi è giunto secondo alle spalle dell'imprendibile spagnolo. Terzo gradino del podio per Jack Miller, bravissimo a lottare contro le Ducati nelle prime fasi di gara, restando aggrappato al terzo posto fino alla fine. Ai piedi del podio un coriaceo Luca Marini, che ha resistito per quasi tutta la gara agli attacchi di Brad Binder e Johann Zarco, a contatto nel giro finale (episodio rivisto dalla giuria che ha deciso di non penalizzare il francese). Chiudono nei punti anche Marco Bezzecchi, non troppo a suo agio in questi giorni, Alex Marquez e Aleix Espargaro che sooffia un punticino a Enea Bastianini all'ultimo giro. In grossa difficoltà Marc Marquez, 11° su quella che è sempre stata la sua pista. 13° un sempre più scoraggiato Fabio Quartararo, dietro anche a Di Giannantonio, 15° il suo compagno di Yamaha, Morbidelli, alle spalle di Augusto Fernandez.

MILLER ON FIRE Allo spegnimento dei semafori scatta benissimo dalla prima fila Bagnaia che contiene la solita partenza furibonda delle KTM, in questo caso di Miller, incrociando la posizione con l'ex compagno e tornando al comando dopo le prime curve. Ancora un duello con Miller nel corso del primo giro, poi Martin si butta dentro e prende la seconda posizione, mettendosi lui a caccia di Bagnaia. Alla staccata di curva 1 Bagnaia però perde il posteriore e va largo, con Miller che si inserisce e Martin e Marini che provano ad approfittarne, Pecco si rimette in P2 ma con l'australiano che ha preso un po' di margine. Dietro ai primi quattro ci sono Binder, Marquez e Bezzecchi, mentre è partito male Quartararo, precipitato in 15° posizione dopo i primi due passaggi.

MARTIN, CHE SORPASSO! Nel corso del terzo giro Bagnaia riesce a riprendere Miller e a passarlo prima della staccata, con l'australiano che però torna davanti in fondo al rettilineo. Martin e Marini in tutto questo osservano da vicinissimo, con Binder che riesce a riagganciare il gruppo di testa. Pià staccati, invece, Bezzecchi, Zarco e Marquez (complice un errore) al giro 3. Nel quarto giro, invece, Martin succhia una doppia scia e passa in un colpo solo Miller e Bagnaia, che poi quasi si toccano! Martin guida così un gruppo che diventa presto di sette unità con l'arrivo anche di Zarco e Bezzecchi. Lo spagnolo prova a scavare un buco sugli altri, mentre Bagnaia passa Miller e prova a incaricarsi lui di non far scappare Martin, che transita all'inizio del sesto giro con 8 decimi di margine.

MARTIN SE NE VA Lo spagnolo sembra avere qualcosa in più nel polso e riesce a guadagnare un secondo su l primo del gruppone comandato da Bagnaia e che ospita anche Miller, Marini, Binder, Zarco e Bezzecchi, dopodiché passano un secondo e mezzo e c'è un altro gruppo con Alex Marquez, Bastianini e Marc Marquez, ancora in difficoltà, così come le Aprilia di Alex Espargaro e Vinales, entrambe poco fuori dalla top ten e in lotta con Di Giannantonio. Quartararo e Morbidelli, infine, chiudono la top 15. Il primo ritiro è quello di Folger, al giro 8, quando Martin con il suo ritmo sul 20 alto riesce a prendere 1''5 su Bagnaia, che gira in 21 basso. Sotto il forcing dell'iberico, anche Bagnaia riesce a guadagnare un piccolo margine su Miller, che a sua volta ha staccato Marini, Binder, Zarco e Bezzecchi.

Pulling away and making it look easy 🤩@88jorgemartin has opened up a gap of over one second on @PeccoBagnaia ⏱️#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/3vdvXIGQ4H — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 17, 2023

BINDER LOTTA Sette giri alla fine ma la gara sembra già scritta, con Martin che porta il suo vantaggio oltre il secondo e mezzo, fino a sfiorare i due secondi nel corso del 10° giro. Miller non molla invece Bagnaia, restando in scia al campione del mondo, con un margine inferiore al secondo, mentre Marini, Binder, Zarco e Bezzecchi (un po' staccato), sono più indietro. Se le posizioni davanti sono ben definite, Binder prova a movimentare la lotta per il quarto posto finendo però lungo in curva 1 e restituendo la posizione a Marini. Cade, pochi secondi dopo alla stessa staccata, Maverick Vinales che è il secondo ritirato della gara, quando inizia il 12° e terz'ultimo giro della sprint. Davanti il margine tra Martin e Bagnaia tocca per la prima volta i 2'', mentre Miller vede ancora Bagnaia a meno di un secondo.

Gutted 💔



Maverick Viñales is out of contention at T1 💥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/vaWYIflfps — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 17, 2023

CHI VINCE E CHI SI ACCONTENTA Alla fine del 13° giro Marini e Binder continuano a scambiarsi posizione, con l'italiano che stacca lunghissimo e difende in incrocio sul sudafricano. Anche Zarco è incollato ai due in quello che è il duello più interessante delle fasi finali di gara, con Martin, Bagnaia e Miller saldi sul loro podio virtuale. Podio che diventa però ben presto reale, perché su una pista breve come il Sachsenring i giri si susseguono rutilanti: Jorge Martin vince la sua seconda sprint race dell'anno dopo quella di Le Mans e rosicchia tre punticini a Bagnaia, portandosi a -21 in classifica, in seconda posizione. Miller coglie il terzo podio complessivo dell'anno, ancora un terzo posto. Marini precede Zarco, con il francese che tocca Binder all'ultimo giro facendolo scivolare in sesta piazza. Bezzecchi chiude settimo, finendo a -27 da Bagnaia in classifica, mentre a punti vanno anche Alex Marquez (Ducati) e Aleix Espargaro (Aprilia)

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/06/2023