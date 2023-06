MotoGP Germania 2023, FP1: Zarco è il più veloce, Bagnaia rischia ma è in top 10

È appena iniziato il weekend del Gran Premio di Germania del Sachsenring ma già abbiamo vissuto una sessione emozionante nelle FP1. Le condizioni meteo hanno influenzato il lavoro di team e piloti, con la pioggia che ha iniziato a cadere in maniera blanda nei primi minuti di sessione, ma sufficiente a scombussolare i piani soprattutto di Francesco Bagnaia, che non aveva un tempo utile fino a quel momento. E così il numero 1 del mondiale è stato costretto a scendere in pista piuttosto presto per un tentativo di time attack che lo ha portato nella top ten, dalla quale ha rischiato di uscire via via che tutti i suoi opponenti hanno montato la morbida e sfruttato la pista più asciutta nel finale. Fortunatamente per Pecco e per la Ducati - in questo weekend orfana di Davide Tardozzi (infortunato) e Gigi Dall'Igna, che è rimasto a Borgo Panigale - la discesa si è fermata all'ottavo posto e il tempo realizzato dal campione del mondo a 10 minuti dal termine si è rivelato sufficiente a passare l'eventuale taglio. Il tutto, ovviamente, assume un'importanza capitale solo in caso di pioggia (al momento prevista) nelle FP2 pomeridiane, altrimenti - se la pista lo permetterà - tutto si giocherà nel pomeriggio.

TANTI BIG IN TOP 10 Andiamo dunque a vedere chi sono i dieci piloti che, al momento, risultano qualificati alla Q2. Il migliore è stato Johann Zarco con la Ducati, bravo a scendere in pista nelle fasi finali e a cogliere il tempo più basso in 1:20.702. Il francese è seguito dal re del Sachsenring, Marc Marquez su Honda, e da un ottimo Aleix Espargaro, che ha avuto lo stesso timing di Bagnaia ma con prestazioni di qualche decimo migliori con la sua Aprilia. In top 5 anche le Ducati di Alex Marquez e Jorge Martin, poi la Yamaha di Fabio Quartararo, caduto nel finale (così come Morbidelli), la KTM di Brad Binder e poi tre piloti italiani su Ducati: il già citato Bagnaia, il sorprendente Fabio Di Giannantonio, che in condizioni miste ha dimostrato anche in passato di saper andare forte (vedi la pole del Mugello lo scorso anno) e Marco Bezzecchi. Il più in alto in classifica tra quelli rimasti fuori dalla top ten è Luca Marini, 12° dietro a Nakagami. Fuori anche Vinales (13°), Miller (14°), Oliveira (15°), Bastianini (17°) e Morbidelli (18°). Sono solo 20 i piloti in pista per via delle assenze di Alex Rins e Joan Mir, entrambi infortunati.

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/06/2023