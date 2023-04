Calendario MotoGP 2023: circuiti, date, risultati, test

Il calendario ufficiale delle tre classi del motomondiale 2023. Saranno 21 le tappe in programma per MotoGP, Moto2 e Moto3, con le novità India e Kazakistan

MOTOGP 2023 La prossima stagione del motomondiale sarà la più lunga di sempre. Sono infatti ben 21 i Gran Premi in programma, tra cui gli inediti GP d'India a Nuova Delhi e GP del Kazakistan a Sokol. Due gli appuntamenti italiani in programma: al Mugello si correrà nel weekend dell'11 giugno, per il tradizionale Gran Premio d'Italia, mentre a Misano Adriatico si andrà il 10 settembre per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Di seguito tutte le tappe della stagione 2022.

Il calendario MotoGP 2023

Calendario Pre-season Test

5-7 febbraio - Shakedown Test MotoGP a Sepang

10-12 febbraio - Test ufficiali MotoGP a Sepang

9-10 marzo - Test ufficiali Moto3 a Jerez de la Frontera

11-12 marzo - Test ufficiali MotoGP a Portimao

14-15 marzo - Test ufficiali Moto2 a Jerez de la Frontera

17-19 marzo - Test ufficiali Moto2/Moto3 a Portimao

Calendario In-season test

1 maggio - Test post-GP a Jerez de la Frontera

11 settembre - Test post-GP a Misano Adriatico

Calendario Gran Premi

Data Gran Premio Circuito 26 marzo Portogallo Algarve International Circuit 2 aprile Argentina Termas de Rio Hondo 16 aprile Americhe Circuit of The Americas 30 aprile Spagna Circuito de Jerez-Ángel Nieto 14 maggio Francia Le Mans 11 giugno Italia Autodromo del Mugello 18 giugno Germania Sachsenring 25 giugno Olanda TT Circuit Assen 9 luglio Kazakistan** Sokol International Circuit 6 agosto Gran Bretagna Silverstone Circuit 20 agosto Austria Red Bull Ring-Spielberg 3 settembre Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya 10 settembre San Marino e Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli 24 settembre India** Buddh International Circuit 1 ottobre Giappone Twin Ring Motegi 15 ottobre Indonesia Mandalika International Street Circuit 22 ottobre Australia Philip Island 29 ottobre Thailandia Chang International Circuit 12 novembre Malaysia Sepang International Circuit 19 novembre Qatar* Losail International Circuit 26 novembre Comunità Valenciana Comunitat Valenciana-Ricardo Tormo

*Gara notturna

**Previa omologazione del contratto

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/04/2023