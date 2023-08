MotoGP Austria 2023, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP approda nella Stiria per il Gran Premio d'Austria: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Spielberg

GP D'AUSTRIA IN TV Ripreso il cammino con il Gran Premio della Gran Bretagna, la MotoGP approda in Austria per la decima tappa dell'anno, il giro di boa della stagione. In testa alla classifica c'è sempre ''Pecco'' Bagnaia ma tutto deve ancora essere scritto e i suoi rivali più ostici se li ritrova tutti in casa Ducati, con gli arrembanti Marco Bezzecchi e Jorge Martin che incalzano. Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel decimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3 (con anche la MotoE), trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento austriaco sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su NOW, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8.

MotoGP Austria 2021, Spielberg: Jack Miller (Ducati)

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 18 agosto

08.25 - Prove Libere 1 - MotoE

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

09.50 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

10.45 - PROVE LIBERE 1 - MOTOGP (SKY, NOW)

12.25 - Prove Libere 1 - MotoE

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

14.05 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

15.00 - PREQUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW)

17.00 - Qualifiche - MotoE

Sabato 19 agosto

08.40 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

09.25 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

10.10 - PROVE LIBERE 2 - MOTOGP (SKY, NOW)

10.50 - QUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30)

12.15 - GARA 1 - MOTOE (SKY, NOW)

12.50 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30)

13.45 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30)

15.00 - SPRINT - MOTOGP (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30)

16.10 - GARA 2 - MOTOE (differita SKY, NOW alle 18.00)

Domenica 20 agosto

09.45 - Warm Up MotoGP (SKY, NOW)

11.00 - GARA MOTO3 (SKY, NOW, differita TV8 alle 14.00)

12.15 - GARA MOTO2 (SKY, NOW, differita TV8 alle 15.15)

14.00 - GARA MOTOGP (SKY, NOW, differita TV8 alle 17.00)

Precedentemente conosciuto come Österreichring prima e A1-Ring poi, la pista disegnata tra le montagne della Stiria è stata costruita nel 1969, ma dopo il 1997 era stata abbandonata dalla MotoGP (la F1 smetterà di correrci nel 2003. Ristrutturata nel 2011 dopo l'acquisto da parte della Red Bull, è tornata nel calendario prima di Formula 1 (nel 2014), poi di MotoGP dal 2016. con un tracciato lungo 4,318 km che lo scorso anno per la prima volta ha presentato una novità nel layout: una chicane in mezzo al lungo rettilineo curvo (noto come curva 2) i cui angoli, per non far scalare i numeri delle altre curve, hanno preso il nome di 2a e 2b. Con questa modifica, voluta per implementare la sicurezza sul tracciato stiriano, sono decaduti tutti i vecchi record della pista, riscritti uno per uno lo scorso anno. Il record della pista appartiene dunque a Enea Bastianini, che con la Ducati del team Gresini Racing ottenne la pole position con il tempo di 1:28.772. Il record in gara è invece di Jorge Martin con 1:29.854.

Ci si attende un clima autonnale per il Gran Premio d'Austria di questo fine settimana, con la pioggia che potrebbe imperversare soprattuto al venerdì e al sabato e tre giorni di temperature comprese tra i 16° e i 26°. Va però sottolineata la possibilità di repentini cambi di clima in pochi minuti. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 18 agosto: temperature: max 25°, min 16°; temporale, precipitazioni 47%, umidità 81%, vento 8km/h.

Sabato 19 agosto: temperature: max 26°, min 16°; rovesci, precipitazioni 54%, umidità 78%, vento 8km/h.

Domenica 20 agosto: temperature: max 26°, min 16°; per lo più soleggiato, precipitazioni 24%, umidità 77%, vento 8 km/h

Le previsioni saranno più accurate nei giorni immediatamente precedenti l'evento.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/08/2023