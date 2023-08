MotoGP Gran Bretagna 2023, Espargarò beffa Bagnaia all'ultimo giro! Trionfo Aprilia!

È un Gran Premio di Gran Bretagna spettacolare quello che è andato in scena oggi a Silverstone, vinto meritatamente da Aleix Espargaro. Il pilota spagnolo dell'Aprilia aveva fatto vedere di avere qualcosa in più gi il venerdì, poi la pioggia del sabato gli aveva rovinato i piani, ma oggi sull'asciutto - e sull'umido del finale - è stato favoloso, seguendo un altrettanto grande Francesco Bagnaia dal primo all'ultimo giro. La beffa per il campione del mondo è arrivata proprio all'ultimissimo giro, ma per l'italiano sono 20 punti d'oro, visto che i sui diretti avversari per il titolo hanno avuto una giornata storta. Jorge Martin, dopo un contatto al via con Brad Binder (terzo, dopo una battaglia eccezionale con Oliveira, quarto, e Vinales, quinto) ha rimontato dall'ultima alla sesta posizione, mentre Marco Bezzecchi, che è stato secondo per i primi giri di gara, si è sdraiato nel tentativo di non far fuggire Bagnaia. Nei dieci terminano anche Marini, Miller, Zarco e Raul Fernandez, mentre sono caduti Mir, Marquez e Bastianini. Provano l'azzardo della gomma da bagnato Diggia, Morbidelli e Quartararo (peraltro dopo un contatto con Bastianini), ma non paga e arrivano alla soglia della zona punti, dietro anche alle due GasGas di Augusto Fernandez e del rientrante Pol Espargaro. Nella classifica del mondiale Pecco ha ora 41 punti di margine su Martin, 47 su Bezzecchi e 83 su Binder, un break di vantaggio sulla concorrenza visto che il massimo di punto conquistabili in un weekend sono 37.

MARTIN AFFONDA! 18° la temperatura dell'aria, 30° quella dell'asfalto, non piove a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, nona tappa del mondiale della classe MotoGP. Dopo il giro di ricognizione i piloti si allineano sulla griglia di partenza con Marco Bezzecchi davanti a tutti, Francesco Bagnaia in quarta posizione e Jorge Martin in settima, sono loro i primi tre della classifica iridata alla vigilia del via. Semafori rossi accesi, spenti... via! Scatta benissimo dalla seconda casella Jack Miller che prende il comando proprio come ieri, stavolta Bagnaia c'è, beffa Alex Marquez e si mette a duellare con Bezzecchi per la seconda posizione. Risalgono bene sia le Aprilia, già nei sette con Vinales e Aleix Espargaro, sia Enea Bastianini che balza subito in ottava posizione. Chi parte malissimo è Martin, che si tocca con Binder e va largo, rientrando in ultima posizione e trovandosi costretto a dover impostare da subito una gara di rimonta.

PECCO BALZA IN TESTA! Sul traguardo del primo giro transitano nell'ordine Miller, Bagnaia, Bezzecch, Alex Marquez e le due Aprilia di Vinales ed Espargaro! Marini è settimo davanti a Binder, Zarco e Bastianini, che nel corso del primo giro ha perso due dei posti guadagnati al via. All'inizio del secondo giro Bezzecchi torna davanti a Bagnaia, che però non ci sta e lo passa all'esterno del vecchio curvilineo di partenza. Bagnaia di slancio passa pure Miller e si prende la testa della corsa! Il Bez non vuole far scappare l'amico, supera subito anche lui l'australiano e si mette all'inseguimento del campione del mondo. Il più veloce in pista intanto è Martin, che recupera fino alla 17° posizione, gara compromessa per lui, mentre Marini perde due posizioni in una volta da Binder e Zarco, scivolando in nona piazza, davanti a un ottimo Morbidelli, che passa Bastianini ed entra nella top ten.

PROVE DI FUGA All'inizio del terzo giro Marquez passa Miller per non far scappare Bagnaia e Bezzecchi, ci prova anche Vinales che manda largo Miller e gli fa perdere una marea di posizioni. Dopo questa manovra Maverick scende in 7° e Jack in 14°! Ringrazia Aleix Espargaro che si ritrova quarto senza fatica, con Binder e Zarco in quinta e sesta. Cade nel frattempo Joan Mir, per cui non accenna a finire il periodo nero. Chi sta facendo una bella gara è invece Oliveira, che superando Bastianini entra in decima posizione e mette nel mirino un ottimo Morbidelli. Marquez e Quartararo sono invece in P12 e P13 all'inizio del quarto giro. All'inizio del quinto giro, dunque, ci sono Bagnaia e Bezzecchi in testa, con un vantaggio di poco meno di un secondo su Alex Marquez, che viene infilato pochi istanti dopo da Aleix Espargaro, autore del giro più veloce della gara. Il pilota dell'Aprilia è una minaccia per i due ducatisti che stanno tentando la fuga.

😬 @jackmilleraus is going to be furious with that!



Maverick dumps him down to 14th! 😮#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/NTGtt8w7Q0 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 6, 2023

NOOOOO BEZ! Nel corso del sesto giro Alex Marquez è costretto al ritiro. Il vincitore della sprint di ieri era quarto, ma lamenta problemi al cambio ed è costretto a rientrare ai box! Davanti nel primo giro di inseguimento, Espargaro non riesce a recuperare su Bagnaia e Bezzecchi, restando a un secondo preciso dai due italiani, ma pochi istanti dopo ci penza il Bez ad autoescludersi dalla gara. Non riuscendo a seguire sul passo Pecco è costretto a staccate estreme, e alla fine del rettilineo va troppo lungo, si sdraia e finisce nella ghiaia, salutando la contesa. Aleix Espargaro ringrazia e recupera qualche decimo su Bagnaia, portandosi a 6 di distanza quando inizia il settimo giro! Per il terzo gradino del podio la battaglia diventa quella tra Binder e Vinales, mentre Zarco è sesto davanti a Oliveira, Marini, Morbidelli, Bastianini e Quartararo, che supera Marquez e si prende un posto in top ten. Chi torna prossimo alla zona punti è Martin 12° ma già con Marquez, che passa nel corso dell'8 giro.

APRILIA IN CRESCITA Tra Bagnaia e Oliveira, quando parte il nono giro, ci sono appena 3 decimi, mentre Binder, Vinales e un minaccioso Zarco viaggiano insieme staccati di poco meno di 2 secondi dalla nuova coppia di testa. Anche Oliveira è vicino alla lotta per il terzo posto, mentre Marini deve guardarsi le spalle da un ottimo Morbidelli che gli erode decimo dopo decimo il vantaggio. Nel corso del decimo giro Maverick Vinales rompe gli indugi, passa Binder e si mette in terza posizione, con 1''5 da recuperare sui due di testa. Una Ducati e due Aprilia sonno le favorite per la vittoria di questa gara a Silverstone, e con mezza gara davanti ancora da disputare. Jorge Martin intanto entra in top ten superando anche Quartararo e puntando alla nona piazza di Bastianini. Inizia l'11° passaggio e Zarco più che avvicinarsi ai due davanti, viene ripreso da un eccellente Oliveira che lo passa, con anche Marini bravo a riportarsi sui due ricacciando indietro Morbidelli. Anche Martin avanza di una posizione, passando Bastianini.

The Aprilias are looking unreal here! 👏



Maverick could make this the first-ever double Aprilia podium! 🙌



He's into third! 🔥#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/IcghK9zcSo — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 6, 2023

GOCCE DI PIOGGIA Il contagiri segna 12 su 20 quando Vinales si riporta a 1''2 dal compagno Espargaro, portandosi appresso Binder. Bagnaia è sempre davanti e restano pietrificati quei 3 decimi che ha di margine sullo spagnolo. Dietro danno spettacolo Marini e Zarco, che lottano per la sesta piazza incrociando le traiettorie e avvantaggiando il rientro di Martin, che nel mentre ha passato anche Morbidelli e si sta riportando nella coda del compagno. Torna fuori dalla top ten, invece Bastianini, passato da un buon Quartararo che si prende la decima piazza provvisoria alle spalle del compagno. Quando mancano 8 giri in lotta per il podio sono solo i primi quattro: Bagnaia, Espargaro, Vinales e Binder. Oliveira è troppo lontano dal quartetto allungato che comanda la corsa e Zarco e Marini stanno perdendo troppo tempo a lottare tra loro. A sette giri dal termine ecco una nuova protagonista: la pioggia, che si palesa con qualche goccia sull'asfalto di Sivlerstone.

VINALES ON FIRE! Sette giri al termine e davanti il quartetto di testa si ricompatta con Bagnaia che ora ha tre grattacapi a cui pensare, visto che Espargaro, Vinales e Binder sono tutti lì. Oliveira testa bassa, aspetta novità e naviga in solitaria con quasi 3'' di margine su Marini, che ha finalmente superato Zarco, il quale sarà presto passato con ogni probabilità dal compagno Martin. Davanti comincia la battaglia, Vinales prova a passarne due insieme ma Espargaro gliela rende e Bagnaia può prendere due metri di margine utilissimi. Binder resta quarto ma incollato alle Aprilia, con Vinales che al secondo tentativo riesce a passare il compagno. Mentre nelle retrovie cade Marquez, Binder si mette anche lui a battagliare, passa entrambe le Aprilia ma Espargaro gli ritorna davanti e Vinales torna quarto. La pioggia si intensifica e fa un'altra vittima: Enea Bastianini, forse a contatto proprio con Marc! Morbidelli e Di Giannantonio provano il giorlli, così come Nakagami e Lecuona, tutti ai box per montare la gomma da bagnato, mentre davanti restano in pista con le slick. Saranno dieci minuti lunghissimi!

Oh boy... 😮



Rain spots! Riders are now allowed to swap bikes! 🚨#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/M1iSna7jHH — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 6, 2023

CHE OLIVEIRA! Cinque giri al termine, Binder ci riprova e torna in seconda posizione superando di nuovo Espargaro. Bagnaia ringrazia e aggiunge un altro metro di vantaggio, ma che durerà poco con un Binder così bravo a guidare sul bagnato con la slick. In tutto questo anche Oliveira ne approfitta e si riavvicina al poker di testa! Ma non è finita: Espargaro ci riprova e si riprende la posizione su Binder, l'unica costante di questo gruppo è un Bagnaia ancora in testa a 4 giri dal termine, ma dietro c'è il portoghese Oliveira che è quasi arrivato negli scarichi di Vinales, e allora lo spagnolo ci riprova con Binder e torna terzo. Davanti Espargaro, lasciato in pace dagli altri due, torna su Bagnaia e stavolta lo tallona! Della bagarre tra Binder e Vinales ne approfitta Oliveira che li passa in un sol colpo e passa in terza posizione, cercando di riprendere Bagnaia ed Espargaro che intanto hanno preso un margine di qualche metro! E mancano ancora 3 lunghissimi giri! Cade, nel frattempo, Fabio Quartararo, che con la pioggia era sceso in 12° posizione e si tocca con Marini, con il cupolino che si stacca e gli finisce tra le ruote. La pioggia ha rimesso un po' in vita anche Zarco, che è tornato in settima piazza, alle spalle di Martin.

ALEIX CE LA FA! PECCO BEFFATO! Due giri dal termine: Espargaro è vicinissimo a Bagnaia, e Oliveira e Binder si sono riportati tutti sotto, con Vinales che invece si arrende e si stacca! Si va verso l'ultimo giro con Pecco che lo comincia in testa ma seguito da vicinissimo dagli altri tre. L'italiano ne approfitta nelal parte asciutta della pista per guadagnare qualche metro, da difendere con i denti nelle parti più bagnate. Ma non basta, Espargaro lo affianca e lo passa, riuscendo a chiudere poi la traiettoria al termine dell'hangar straight! L'Aprilia trionfa con l'iberico, Pecco è stato beffato, tra l'altro sfiorando il verde per difendersi, ma sono 20 punti d'oro. Sul podio sale Brad Binder che tiene dietro con la sua KTM le Aprilai di Miguel Oliveira e Maverick Vinales. Jorge Martin si salva con la sesta piazza davanti a Marini, Miller, Zarco e Raul Fernandez! 11° e 12° le due GasGas di Augusto Fernandez e Pol Espargaro, mentre non ha pagato la scelta di fermarsi a prendere la moto da bagnato, con Di Giannantonio, Morbidelli e Quartararo tutti a punti ma lontanissimi.

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/08/2023