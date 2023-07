MotoGP Gran Bretagna 2023, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP approda nel Regno Unito per il Gran Premio di Gran Bretagna: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Silverstone

GP GRAN BRETAGNA IN TV Dopo più di un mese di pausa la MotoGP è pronta a tornare sotto ai riflettori con il Gran Premio della Gran Bretagna nel tempio di Silverstone. Lo scorso anno questo fu terreno di caccia di Francesco ''Pecco'' Bagnaia, che si augura di confermarsi anche quest'anno. Il campione del mondo con la Ducati è primo in classifica e deve guardarsi dai compagni di marca Jorge Martin e Marco Bezzecchi, i due suoi più pericolosi rivali quest'anno. Ma la lista dei pretendenti al successo è lunghissima: oltre agli altri ducatisti Enea Bastianini, Johann Zarco, Luca Marini e Alex Marquez, saranno da tenere d'occhio anche i piloti KTM Brad Binder e Jack Miller, Marc Marquez sulla Honda, Fabio Quartararo con la Yamaha e le due Aprilia di Aleix Espargaro e di Maverick Vinales, quest'ultimo a podio qui lo scorso anno.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nell'ottavo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, e nel quarto della MotoE, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica! L'appuntamento sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, e in chiaro in diretta anche sul digitale terrestre su TV8. In streaming potrete invece assistere a ogni sessione su NOW, previa sottoscrizione di un abbonamento.

MotoGP Gran Bretagna 2022, Silverstone: Francesco Bagnaia (Ducati)

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD (NOW) E TV8

Venerdì 4 luglio

09:30 - Prove Libere 1 - MotoE

10.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

10.50 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

11.45 - PROVE LIBERE 1 - MOTOGP (SKY, NOW)

13:25 - Prove Libere 2 - MotoE

14.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

15.05 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

16.00 - PROVE LIBERE 2 - MOTOGP (SKY, NOW)

18.00 - Qualifiche - MotoE

Sabato 5 luglio

09.40 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

10.25 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

11.10 - PROVE LIBERE 3 - MOTOGP (SKY, NOW)

11.50 - QUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

13.15 - Gara-1 - MotoE (SKY, NOW)

13.50 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW, TV8)

14.45 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW, TV8)

16.00 - SPRINT - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

17.10 - Gara-2 - MotoE (SKY NOW)

Domenica 6 luglio

10.45 - Warm Up MotoGP (SKY, NOW)

12.00 - GARA - MOTO3 (SKY, NOW, TV8)

14.00 - GARA - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

15.30 - GARA - MOTO2 (SKY, NOW, TV8)

TUTTO SUL GP DI GRAN BRETAGNA 2023

Una delle piste iconiche del motorsport mondiale, Silverstone ha ospitato il Motomondiale dal 1977 al 1986, per lasciare il passo negli anni successivi a Donington salvo riprendersi il palcoscenico nel 2010, a seguito dell'ultimo dei tanti layout subiti da questo storico tracciato costruito su un ex aeroporto della Raf oltre 60 anni fa. Con una lunghezza di 5,9 km, la pista del Northamptonshire vive sulle sue 18 curve ben bilanciate tra le 8 a sinistra e le 10 a destra (si gira in senso orario) con il rettilineo più lungo (sono quattro in tutto) di 770 metri posto in uscita della magica sequenza Maggots-Becketts-Chapel. Il layout e la la carreggiata di 13 metri di larghezza sono gli stessi della Formula 1, ma non la partenza. La MotoGP, infatti, scatta sulla breve retta che precede la storica curva Copse, mentre la prima staccata a quattro ruote è la curva Abbey, che sul layout a due ruote si incontra poco oltre metà giro come curva 11. Il record della pista appartiene in gara ad Alex Rins, con il tempo di 1'59''346 fatto segnare nel 2022. Il record in prova, invece, appartiene a Johann Zarco, con il sensazionale crono di 1'57''767. Per ultima la velocità di punta, il record appartiene a Enea Bastianini che con la Ducati nel 2022 fermò i misuratori sui 340,6kmh.

C'è il più classico dei clima inglesi ad attendere i piloti nel fine settimana di Silverstone. Pioggia e temperature autunnali, anche se siamo a inizio agosto. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 4 luglio: temperature: max 18°, min 11°; rovesci, precipitazioni 60%, umidità 71%, vento 16km/h.

Sabato 5 luglio: temperature: max 18°, min 12°; rovesci, precipitazioni 60%, umidità 69%, vento 18km/h.

Domenica 6 luglio: temperature: max 19°, min 10°; rovesci, precipitazioni 60%, umidità 68%, vento 17km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 31/07/2023