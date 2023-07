Mercato MotoGP, le ultime. Rins verso la Yamaha di Morbidelli. E Bezzecchi...

Il motomondiale è fermo, ma il mercato MotoGP è nella fase più calda della stagione. Di KTM abbiamo parlato già nei giorni scorsi, con la (soc)chiusura di porte a Marc Marquez da parte del boss Stefan Pierer, ma con l'ipotesi ancora in piedi per il 2025 se scenderà in pista lo sponsor principale di entrambe, quella Red Bull che sta dominando in Formula 1 e che vorrebbe allungare le mani anche sulla MotoGP. E allora puntiamo lo sguardo sulle tante altre novità, che riguardano diversi big, in primis Alex Rins, che dalla riabilitazione ha pressoché raggiunto l'accordo con la Yamaha per prendere nel 2024 il posto di Franco Morbidelli, al fianco di Fabio Quartararo. Lo spagnolo lascerebbe così libera una sella in Honda nel team di Lucio Cecchinello, che potrebbe essere occupata proprio dallo stesso Morbidelli, nel più classico degli scambi.

MotoGP Italia 2023, Mugello. Marco Bezzecchi (Ducati) e Franco Morbidelli (Yamaha)

DOMINO MOTOGP Ma il Morbido - per il quale la pista Superbike resterà aperta solo per un altro paio di settimane, (vista l'ingombrante ombra di Scott Redding che avanza sul sedile quest'anno coperto da Toprak Razgatlioglu) - gradirebbe una Ducati. Non sarebbe però più disponibile quella del team VR46, che sta lavorando per ottenere una moto con trattamento da ufficiale per Marco Bezzecchi nel 2024 e sarebbe molto vicina alla chiusura dell'accordo, e allora resterebbe l'opzione Gresini Racing, dove a ballare è invece il posto di Fabio Di Giannantonio, ma per quella sella è già avanzata la candidatura di Tony Arbolino, che tanto bene sta facendo in Moto2. Tornando alle Ducati ufficiali, resterebbero quattro sullo schieramento, e dunque al team Pramac ne resterebbe solo una, quella di Jorge Martin - in questa stagione primo rivale di Francesco Bagnaia - con Johann Zarco che anche nel 2024 dovrebbe continuare a guidare la GP23 di quest'anno. Non resta che aspettare che cada la prima tessera del domino che, come sempre accade, si tirerà appresso tutte le altre.

Moto2 Francia 2023, Le Mans: Tony Arbolino (Kalex)

MotoGP 2024 - La lineup in divenire e le percentuali

In grassetto i piloti con un contratto già firmato. Le percentuali sono solo indicative e frutto di mere speculazioni giornalistiche.

Team Pilota #1 % Pilota #2 % Aprilia Racing Aleix Espargaro 100% Maverick Viñales 100% RNF MotoGP Team - Aprilia Miguel Oliveira 100% Raul Fernandez 100% Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia 100% Enea Bastianini 99%* Jorge Martin 1% Prima Pramac Racing - Ducati Jorge Martin 99%* Johann Zarco 90% Enea Bastianini 1% Altre ipotesi 10% Mooney VR46 Racing Team - Ducati Marco Bezzecchi 99% Luca Marini 99% Altre ipotesi 1% Altre ipotesi 1% Gresini Racing MotoGP - Ducati Alex Marquez 100% Tony Arbolino 50% Franco Morbidelli 30% Fabio Di Giannantonio 20% Repsol Honda Team Marc Marquez 99%** Joan Mir 100% LCR Honda Takaaki Nakagami 50% Alex Rins 50% Ai Ogura 50% Franco Morbidelli 20% Altre ipotesi 30% Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder 100% Jack Miller 100% Tech3 GasGas Factory Racing - KTM Augusto Fernandez 50% Pedro Acosta*** 100% Pol Espargaro 50% Monster Energy Yamaha MotoGP Fabio Quartararo 100% Alex Rins 50% Franco Morbidelli 50%

*Enea Bastianini ha un contratto con Ducati e non con il team, và detto che però, l'unico scenario che lo vedrebbe lontano dal Ducati Lenovo Team ufficiale sarebbe quello di un improbabile scambio di selle con Jorge Martin, anche in caso di titolo mondiale vintoda quest'ultimo.

**Marc Marquez ha un contratto blindato con HRC, a meno di scossoni, nel 2024 resterà il pilota di punta del team Honda Repsol

***Pedro Acosta sarà al 100% in MotoGP nel 2024, non è noto con quale team KTM, che sta lavorando anche all'introduzione di un nuovo team.

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/07/2023