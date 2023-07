La KTM esclude il possibile ingaggio di Marquez: "Non è la nostra strada"

La crisi in atto tra Marc Marquez e la Honda ha alimentato molte voci sul futuro del pilota spagnolo. Tra le destinazioni più gettonare, almeno secondo le indiscrezioni, ci sarebbe la KTM, moto che meglio di tutte si sta difendendo nel confronto con la super Ducati di questa stagione.

NO CATEGORICO Sull'argomento è intervenuto direttamente il CEO della KTM, Stefan Pierer, il quale al sito Speedweek.com ha spiegato chiaramente come Marquez non sia nei radar della casa austriaca: ''Non sto dicendo che sia fuori questione, ma questo non ci si addice. Vogliamo diventare campioni del mondo un giorno, ma ingaggiare un Marquez non è la nostra strada. Costruiamo noi stessi i piloti, dalla Moto3 alla Moto2. Credo anche in Brad Binder e Jack Miller, che hanno combattuto con noi per il titolo Moto3 nel 2014 e ora sono tornati''.

I CONTATTI CON LCR La KTM è al centro di voci di mercato anche per quanto riguarda i team. La casa austriaca vorrebbe avere un altro team satellite da affiancare a GasGas Tech3 e avrebbe fatto un tentativo con LCR di Lucio Cecchinello. Nonostante il momento difficile attraversato dalla Honda, l'ex pilota italiano ha chiuso rapidamente le trattative, ricordando come abbia un contratto con la casa giapponese - con cui collabora da ben 18 stagioni - valido fino al termine del 2024.

