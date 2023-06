Marc Marquez, tunnel senza fine: salta pure Assen

A fermare lo spagnolo è stata la salute. Gli infortuni patiti al Sachsenring si sono aggravati in questi giorni ad Assen e Marquez non sarà al via del GP

Non c'è pace per Marc Marquez, protagonista di una lunga Odissea iniziata tre anni fa a Jerez e che non accenna a concludersi. Dopo quattro interventi, decine di GP saltati e centinaia (o poco meno) di cadute, il campione spagnolo è costretto ad alzare bandiera bianca per l'ennesima volta ad Assen, dopo aver partecipato a tutto il programma di gare sin qui svolto. Le ripetute cadute lo scorso weekend al Sachsenring, dove già aveva deciso di non correre la gara domenicale, si sono aggravati in Olanda, dove ha aggiunto altre cadute tutte dipendenti da una moto che sembra inguidabile, quantomeno con il suo stile.

COMUNICATO La Honda lo ha comunicato con una breve nota: ''Marc Marquez non parteciperà al Gran Premio sul TT Circuit Assen dopo essere stato dichiarato non idoneo a causa delle lesioni riportate nel GP di Germania della scorsa settimana, che si sono ulteriormente aggravate ad Assen''. Perdurano dunque gli infortuni alla mano, alla caviglia e soprattutto la frattura della seconda costola. Ieri Marc, scattato 16° nella sprint, era subito balzato all'11° posto, prima di scivolare inesorabilmente fino al 17°. Nel corso del 2023 Marquez ha già saltato Argentina, Americhe, Spagna, Germania e Olanda: per le speranze di titolo se ne riparla ormai nel 2024, ma questo, già si sapeva.

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/06/2023