MotoGP Olanda 2023, Bezzecchi trionfa, Bagnaia secondo! Sul podio Quartararo

Dopo essere stato primmo nelle FP1, nelle FP2, nelle FP3 e nelle qualifiche, Marco Bezzecchi vince anche la gara sprint del Gran Premio d'Olanda senza scomporsi troppo per le posizioni perse in partenza su Pecco Bagnaia e Brad Binder. Questi due transitano in quest'ordine alle sue spalle sul traguardo, ma sul podio assieme al Bez e al campione del mondo non sale il sudafricano, bensì Fabio Quartararo. Il perché è presto detto: track limits infranti nell'ultimo giro per il pilota della KTM. E per questo sul podio salgono due Ducati e una Yamaha, mentre in quarta posizione troviamo l'Aprilia di un ritrovato Aleix Espargaro. Binder finisce quinto, mentre alle sue spalle terminano Jorge Martin, che perde cinque punti in classifica da Bagnaia, poi Vinales e Marini. Come per Binder, però Marini passa sul verde all'ultimo giro e dunque esce dalla zona punti, con Bastianini e Alex Marquez nei primi nove, e Marini beffato in decima piazza. Gara un po' anonima per Miller (11°) e Zarco (13°), entrambi in calo, ma mai quanto Marc Marquez, che dalla 11° piazza conquistata nel primo giro (partiva 16°), scivola inesorabilmente in 17° posizione, dietro anche a Morbidelli (15°) e Savadori (16°). Caduto, infine, Di Giannantonio.

SUBITO PECCO! Cielo sereno sopra ad Assen! Allo spegnimento dei semafori scatta benissimo dalla seconda casella Bagnaia che affianca Bezzecchi e lo supera nelle prime curve, mandandolo largo e facendogli aprire la porta per un Brad Binder come al solito arrembante all'avvio. Il sudafricano si mette subito in scia a Bagnaia con Bezzecchi che tiene dietro Quartararo e Marini. Zarco e Martin, intanto, approfittando del caos delle retrovie per avere la meglio di Espargaro e Vinales, con Miller che passa la seconda delle Aprilia prima del primo taglio di traguardo e si mette in nona piazza. Bene anche Marquez, che risale in 11° posizione, salvo perderne due su Alex Marquez e Bastianini all'inizio del secondo giro.

RISALE MARTIN! SUPER BEZ! Mentre Pecco Bagnaia riesce a prendere un piccolo margine su Binder, Bezzecchi attacca il sudafricano e torna davanti, mettendo nel mirino il suo amico-rivale. Dietro di loro approfitta della bagarre Quartararo che è a ridosso dei due, con Marini che invece perde qualche metro e viene passato da un Martin in palla che pochi metri prima aveva superato anche il compagno Zarco. Davanti il Bez ci mette poche curve a riprendere Bagnaia, portandosi dietro Binder e Quartararo e comincia ad attaccarlo nel corso del terzo giro. Ma il tutto si concretizza al giro successivo, quando con una manovra durata quattro curve fiacca la resistenza del campione del mondo e si riprende la prima posizione! Dietro di loro restano Binder, Quartararo, Martin e Marini, mentre Espargaro e Vinales approfittano di un errore di Zarco per prendersi la sua posizione.

BEZ SE NE VA Bezzecchi mostra il ritmo che ha fatto vedere per tutto il weekend e inizia a guadagnare decimo su decimo su Bagnaia, che non riesce ascrollarsi di dosso la compagnia di Binder, Quartararo e Martin, tutti e tre però gravati da un track limits warning. Marini scivola in settima piazza passato da Espargaro, con Vinales, Zarco e Miller che completano la top ten. Mentre cade Di Giannantonio, è proprio Miller a migliorare la sua posizione passando il francese Zarco e spingendolo tra le grinfie di un ottimo Alex Marquez, che ne approfitta per entrare in top 10. Davanti la situazione è sempre la stessa quando inizia il 7° di 13° giri e si sta per passare la boa di metà gara. Bezzecchi ha circa 8-9 decimi di margine su Bagnaia, che si porta appresso Binder, Quartararo, Martin ed Espargaro, neanche avesse una calamita sulla moto. Marini deve invece guardarsi le spalle da un minaccioso Vinales, con Miller, Marquez e Zarco che compongono un terzo gruppetto.

ALEIX IN TOP 5 Il più in palla in questa fase di gara sembra essere Aleix Espargaro che con la sua Aprilia ha la meglio di Jorge Martin sul finire del 7° giro, prendendosi la quinta piazza. Davanti il vantaggio di Bezzecchi su Bagnaia sembra essersi stabilizzato sugli 8-9 decimi, mentre entra nella top ten il suo compagno Enea Bastianini, approfittando del calo di Miller e Zarco. Inizia il nono giro e Vinales ha avuto infine la meglio su Marini, salendo in settima posizione. A 5 giri dalla fine la situaizione è la stessa con la differenza che Bagnaia riesce a staccare Binder, Quartararo, Espargaro e Martin che vanno via via sfilacciandosi. L'elastico tra Bez e Pecco parla di una prima parte di giro migliore per il riminese e di un ritorno forte del torinese, ma il divario è sempre quello.

CRISI MARQUEZ Tre giri al termine e Bezzecchi inizia a perdere qualche decimo da Bagnaia, che ha preservato le gomme e sembra poter tornare minaccioso, avvicinandosi a mezzo secondo dalla Ducati giallonera al comando. Stesso discorso per Quartararo che mette il fiato sul collo a Binder, ma entrambi devono stare attentissimi alla progressione di Espargaro, mentre Martin sembra doversi accontentare del sesto posto. Continua intanto la risalita di Bastianini, nono davanti ad Alex Marquez e non lontano da Marini (8°) e Vinales (7°). Alex Marquez chiude la top ten mentre il fratello Marc è scivolato in 17° posizione, passato anche da Morbidelli, Fernandez e Savadori. Dopo due giri di perdita, Bezzecchi torna a dare gas rimettendo un secondo circa tra sé e Bagnaia, che sembra tirare i remi in barca propri oall'inizio dell'ultimo giro.

BEZZECCHI TRIONFA! Inizia l'ultimo giro con Bezzecchi che ha più di un secondo di margine su Bagnaia, il quale ha 7-8 decimi invece su Binder, Quartararo ed Espargaro. Qui è lo spettacolo ma se il francese non ha il motore per attaccare la KTM, il sudafricano ne ha per provare a minacciare Bagnaia, al quale si riavvicina pericolosamente, senza riuscire però a portare un attacco. Alla fine sul traguardo transita Bezzecchi che vince meritatamente, poi Bagnaia e poi Binder, che però nel tentativo di riprendere Bagnaia passa un'altra volta sul verde e si prende una penalità di tre secondi per track limits che porta un incredulo Quartararo sul podio e fa avanzare Espargaro in quarta. Binder finisce quinto davanti a Martin, Vinales, Marini, Bastianini e Alex Marquez. Solamente 17° Marc Marquez.

And @BradBinder_33 looks set to lose third place due to a late long lap penalty! 🤯#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/2OksNH4COn — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 24, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/06/2023