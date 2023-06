MotoGP Olanda 2023, è sempre Bezzecchi: pole ad Assen! Bagnaia e Marini in prima fila!

Non c'è storia su questa pista, i piloti italiani la adorano e Marco Bezzecchi dimostra di essere il favorito per entrambe le gare di questo Gran Premio d'Olanda, strappando una pole con tanto di record della pista, e con apparente facilità! 1:31.472 il tempo del rookie of the yaer 2022, per il team Mooney VR46 di Valentino Rossi, che si sarà gustato queste qualifiche con molta soddisfazione, visto che la prima fila è tutta frutto dei piloti della sua Academy. Secondo scatterà, infatti, un ottimo Francesco Bagnaia, che deve ancora sistemare i primi due settori, ma che è stato dominante nella seconda parte del giro, fermandosi a 6 centesimi dall'amico Bez. Terzo Luca Marini, che in scia a Bagnaia ha colto un altro ottimo tempo, prima di cadere a bassa velocità nel giro successivo. Un-due-tre Italia, dunque, e anche tripletta Ducati. Non accadeva dal GP d'Italia 2022 di avere tre italiani in prima fila. Dato per le statistiche: si tratta anche del 13° poleman diverso negli ultimi 13 GP d'Olanda.

🚨 IT'S POLE FOR BEZZECCHI! 🚨



The 13th different polesitter in the last 13 visits to Assen! 🔥#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/LtthgO5eUt — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 24, 2023

RIECCO QUARTARARO! In quarta posizione ci sarà un grandissimo Fabio Quartararo, che dove non ci sono rettilinei riesce a far funzionare la sua Yamaha e domani scatterà dalla seconda fila, in compagnia di un Brad Binder su KTM in versione Marc Marquez (nel senso di succhia-scia) oggi, e di un ottimo Aleix Espargaro con l'Aprilia. Terza fila per Maverick Vinales, che non ha trovato il guizzo dello scorso anno ma che è comunque riuscito a mettersi dietro le Ducati di Johann Zarco e Alex Marquez. Scatterà invece in quarta fila Jorge Martin, il contendente iridato di Bagnaia che ha avuto una sessione poco felice, cadendo a bassa velocità durante il primo run, e poi non riuscendo a trovare il feeling giusto nel secondo tentativo, fermandosi in quarta fila, davanti comunque all'Aprilia di Miguel Oliveira e alla KTM di Jack Miller.

MARC MA CHE FAI? Dalla Q1 erano saliti in Q2 un superbo Zarco, capace di stampare il miglior tempo del weekend in 1:31.993, e un ottimo Oliveira, che si è fermato ad appena 94 millesimi dal francese. Bravo anche Fabio Di Giannantonio, che scatterà dalla 13° posizione con la sua Ducati, in compagnia della Honda di Takaaki Nakagami e della Yamaha di un discreto Franco Morbidelli. Sesta fila per Raul Fernandez e per i due protagonisti della Q1, Marc Marquez ed Enea Bastianini. Lo spagnolo della Honda, infatti, ha battezzato la scia dell'italiano della Ducati, tamponandolo però in una fase in cui Enea era lento e fuori traiettoria. A cadere è stato solo l'iberico, ma Bastianini ha visto la sua sessione rovinata in ogni caso. Settima fila per i tester Lorenzo Savadori (Aprilia) e Stefan Bradl (Honda) e per il rookie Augusto Fernandez (GasGas), mentre in ottava e ultima fila ci sono Iker Lecuona (Honda) e Jonas Folger (GasGas)

A bizarre incident! 😮



Both riders looking to file back onto the racing line and @marcmarquez93 rides up the back of @Bestia23! 💥#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/bS8e5v2EGR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 24, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/06/2023