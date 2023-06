MotoGP Olanda 2023, Bezzecchi sontuoso nelle FP1 di Assen, Bagnaia in difficoltà

Una prima sessione di prove libere molto interessante è quella che è andata in corso nella mattinata al TT Assen, dove domenica si correrà il Gran Premio d'Olanda. Lo scorso anno la gara se la giocarono Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, con quest'ultimo che la spuntò per 4 decimi alla fine. Oggi, però, il weekend dei due protagonisti del 2022 è iniziato in modo diametralmente opposto. Il Bez è sceso in pista e ha subito trovato il feeling con la sua moto, riuscendo ad abbassare ripetutamente il miglior tempo di giornata, chiudendo con un 1:32.246 che già lo scorso anno sarebbe valso la terza fila in griglia. A oltre 3 decimi dal riminese si sono fermati Maverick Vinales, protagonista lo scorso anno con un bel podio sull'Aprilia, e Alex Marquez, molto a suo agio sulla pista olandese. Ducati-Aprilia-Ducati, dunque, nelle prime tre posizioni.

A beautiful start for Bez! 😎



Over three tenths clear at the end of #MotoGP P1! 🚀#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/k4ozZxr3wk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 23, 2023

PECCO IN DIFFICOLTÀ Alle spalle dei primi tre sono momentaneamente qualificati alla Q2 di domani mattina anche le Ducati di Johann Zarco (4°, nonostante una caduta rovinosa), Luca Marini (6°) e Jorge Martin (8°), la Yamaha di un Fabio Quartararo infortunato ma mai domo, quinto a mezzo secondo abbondante dal Bez, la Honda di Takaaki Nakagami (7°), la KTM di Jack Miller (9°) e l'Aprilia di Aleix Espargaro (10°). Fuori invece resterebbero Brad Binder (11°) e Francesco Bagnaia (12°), con il campione del mondo che ha fatto molto fatica soprattutto in staccata e nei cambi di direzione, restando addirittura a 1''2 dal leader di giornata. Diverse le cadute nella mattinata, con Enea Bastianini (17°), Augusto Fernandez (13°) e Miguel Oliveira (15°) tutti finiti nella ghiaia, mentre per quanto riguarda gli altri italiani, da registrare il 14° tempo di Fabio Di Giannantonio, il 16° di Franco Morbidelli e il 20° di Lorenzo Savadori. Marc Marquez, infine, ha tirato i remi in barca quasi per protesta nei confronti del team, annunciando che avrebbe girato solo per raccogliere dati utili allo sviluppo della moto. Risultato? Il 21° posto a 1''9 da Bezzecchi

The World Champ is not a happy boy right now! 👀#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/tknV0wsFiR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 23, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/06/2023