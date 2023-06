Quartararo: distorsione alla caviglia per una caduta in allenamento, ma Assen non è a rischio

Che sfortuna per il pilota francese, caduto mentre correva a piedi per le strade di Amsterdam: il GP di domenica, però, non sembra a rischio

Doveva essere uno dei grandi protagonisti del Mondiale 2023 di MotoGP e, invece, a Fabio Quartararo nulla sembra andare per il verso giusto. Come se non bastasse una Yamaha M1 tutt’altro che competitiva che gli ha consentito fino a questo momento di centrare soltanto un podio in stagione, il talentuoso pilota francese si è fatto male in allenamento alla vigilia del GP d’Olanda ad Assen: il 24enne di Nizza è infatti caduto mentre correva a piedi tra le strade di Amsterdam, e dovrà quindi sottoporsi a delle radiografie per valutare l’entità dell’infortunio.

MotoGP Germania 2023, Sachsenring: Fabio Quartararo (Yamaha)

PARLA QUARTARARO Il campione del mondo 2021 avrebbe riportato una distorsione alla caviglia sinistra e avrebbe anche male a un pollice, ma non sembra comunque a rischio la partecipazione all’ottavo appuntamento del Motomondiale sul circuito di Assen, uno dei più impegnativi e prestigiosi del calendario. “Sono caduto mentre stavo correndo e – ha spiegato Quartararo al sito olandese Racesport.nl – ho avuto una distorsione alla caviglia e al pollice. Devo effettuare una radiografia e spero che non sia nulla di serio. La caduta? È stata una vera caduta, correre ad Amsterdam è pericoloso! Prenderò degli antidolorifici, ma non penso che mi creerà troppi ostacoli in questo weekend. Però mi fa male esattamente il punto dove carico il peso sui pedali per i cambi di direzione o per cambiare le marce. Sarò di sicuro molto più stanco, ma fa parte del lavoro”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 22/06/2023