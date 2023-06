MotoGP Olanda 2023, Bezzecchi si conferma nelle FP2, Martin e Bagnaia sono lì. Marquez nel tunnel

Una seconda tiratissima sessione di prove libere Gran Premio d'Olanda incorona ancora una volta Marco Bezzecchi, che scende a 1:32.063 e conferma la leadership del mattino. Alle sue spalle ci sono entro la Top 5 i due piloti che con lui si stanno giocando il titolo mondiale in questa prima metà di stagione: Jorge Martin (2°) e Francesco Bagnaia (4°), tutti e tre su Ducati, con il campione del mondo in carica stamattina in forte difficoltà, che è stato in grado di risolvere i suoi problemi e mettersi in quarta posizione, passato solo sul filo della chiusura dalla KTM di Jack Miller. Quinta piazza per un sempre veloce Maverick Vinales su Aprilia, seguito da un ritrovato Fabio Quartararo su Yamaha e dal compagno Aleix Espargaro, che ha avuto problemi in pista un paio di volte con un Morbidelli più lento e fuori dai primi quindici.

He's unbeatable so far! 👊



Bez does the double on Friday to top practice! 👏#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/qxEtmSsL7k — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 23, 2023

MARQUEZ BUIO PESTO Alla Q2 accedono direttamente anche Brad Binder, ottavo con la seconda KTM, e le due Ducati di Luca Marini (ha cui hanno cancellato un giro da P2 per le bandiere gialle esposte nel finale quando è caduto Marc Marquez) e Alex Marquez. Tanti i piloti da tenere d'occhio tra quelli rimasti fuori dalla qualificazione immediata al segmento decisivo delle qualifiche, in primis Johann Zarco che è rimasto fuori per una posizione e undecimo con la sua Ducati. Fuori anche le due Aprilia RNF, con un buon Raul Fernandez 12° subito davanti al compagno Miguel Oliveira, mentre la Honda più veloce è quella di Takaaki Nakagami, 14° a quasi 9 decimi da Bezzecchi. Gli altri italiani: Enea Bastianini e Franco Morbidelli sono 15° e 16°, davanti a Fabio Di Giannantonio (18°) e Lorenzo Savadori (20°). E Marc Marquez? Continua il periodo nero per lo spagnolo, che al primo giro lanciato del suo weekend, provando a seguire Vinales, ha perso l'anteriore stendendosi per l'ennesima volta in questa stagione. L'iberico ha il 19° tempo e domani cercherà di accedere alla Q2 passando per la trafficatissima Q1.

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/06/2023