Come frena una MotoGP ad Assen? I segreti del GP Olanda 2023 con Brembo

PAESI BASSI, OTTAVA TAPPA Un solo appuntamento ci separa dalla lunga pausa estiva della MotoGP ed è quello in Olanda, sul mitico tracciato del TT Assen che dal 1949 a oggi, solo nel 2020 non è stato affrontato dai piloti a causa della Pandemia. Dite che Bagnaia, Martin, Bezzecchi e compagnia bella conoscono a menadito il tracciato olandese? Nel dubbio, vista la posta in palio, anche per loro il consiglio per carpire ogni segreto nascosto del tracciato è quello di affidarsi ai dati di Brembo, l'azienda italiana leader nel settore e che rifornisce tutti e 11 i team della MotoGP. Di seguito troverete la carta d'identità del Circuito di Assen, i dati di tutte le frenate principali e un focus video sulla frenata più severa della pista olandese. Buona lettura!

I SEGRETI DELLA PISTA DI ASSEN

Ultimo appuntamento primo della pausa estiva, il TT Assen è l’unica delle gare della edizione inaugurale del Mondiale (1949) ancora in calendario, anche se il layout della pista è cambiato più volte. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con il 100 per cento dei piloti del Mondiale MotoGP, il TT Circuit Assen rientra nella categoria dei circuiti scarsamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 2, il più basso delle gare europee. Ad Assen la velocità massima non supera i 320 km/h ma le numerose curve veloci garantiscono un ottimo raffreddamento degli impianti frenanti. E proprio l’esistenza di così tante curve rappresenta il miglior banco di prova dei cerchi Marchesini, uno dei marchi del gruppo Brembo.

Categoria di frenata : Easy (2 su 6)

: Easy (2 su 6) Tempo speso in frenata : 30%

: 30% Lunghezza circuito 4.542 metri

4.542 metri Numero di giri : 26

: 26 Numero di frenate : 10

: 10 Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 9 e curva 16

Ad Assen, sei anni fa, Valentino Rossi ha conquistato l’ultimo successo della sua carriera a due ruote, battendo per soli 63 millesimi Danilo Petrucci. In tal modo il Dottore ha stabilito l’ennesimo record della carriera: 20 anni e 311 giorni intercorrono infatti tra il suo primo e l’ultimo GP vinto. Tutte e 115 le vittorie Valentino le ha ottenute impiegando i componenti frenanti Brembo. Il primo GP se lo aggiudicò nel 1996 a Brno con l’Aprilia RS125 dotata di una pinza anteriore in due pezzi ad attacco assiale con 4 pistoncini e un disco da 273 mm di diametro. Anche oggi Brembo presta grande interesse alle categorie minori: lo dimostra fornendo ai team di Moto2 e Moto3 il 100 per cento delle pinze, il 90 per cento delle pompe, l’80 per cento delle pastiglie e il 50 per cento dei dischi in acciaio.

Un particolare dei freni della Ducati nei test MotoGP 2023

Pur avendo 18 curve, il TT Circuit Assen è molto guidato, con parecchi curvoni veloci e 10 frenate al giro, anche se in metà di queste la decelerazione non supera i 80 km/h. Ogni giro i piloti utilizzano i freni per 27 secondi, equivalenti al 30 per cento dell’intera gara, grazie a 9 frenate da almeno 2 secondi l’una. Su questa pista la Superbike ha gareggiato due mesi fa: anche per le derivate di serie le frenate erano 10 al giro ma il tempo di utilizzo dei freni era di 27 secondi e mezzo. Gli spazi di frenata della MotoGP, grazie alle velocità maggiori, sono leggermente superiori, così come la forza g e il carico richiesto sulla leva. Per la MotoGP dalla partenza al traguardo ciascun pilota esercita un carico sulla leva di 11 quintali.

Francesco Bagnaia (Ducati) nei test MotoGP 2023

Delle 10 frenate del TT Circuit Assen solo una è considerata altamente impegnativa per i freni mentre 3 sono di media difficoltà e le restanti 6 sono light. La frenata in discesa della curva Haarbocht (curva 1) è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti: le moto ci arrivano a 291 km/h e i piloti frenano per 4,5 secondi in cui percorrono 240 metri.

Poster lunghezza frenata Honda Repsol by Brembo

E nei videogiochi?

Per affrontare nel modo corretto la prima curva del TT Circuit Assen nel videogioco MotoGP è importante uscire nel miglior modo possibile dalla chicane precedente, evitando di perdere velocità. Per stabilire dove iniziare la staccata bisogna gettare lo sguardo sul lato sinistro: quando il guardail cambia colore, diventando rosso, e inizia il cordolo colorato si scala in seconda marcia. Il passaggio sul cordolo interno è quasi obbligato, anche per non offrire alcun varco ai rivali.

In copertina il video della frenata più impegnativa del circuito di Assen

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/06/2023