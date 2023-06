Moto2 Olanda 2023: finalmente vince Dixon! Acosta sul podio con polemica. Arbolino settimo

Il Gran Premio d'Olanda della classe Moto2 ha regalato sorprese, più che emozioni, con i due piloti in lotta per il mondiale che scattavano indietro in griglia, settimo Acosta e decimo Arbolino. I due hanno passato una giornata difficile tra penalizzazioni, marcia in folle e passo che non era all'altezza delle domeniche migliori. Alla fine la gara se la giocano Jake Dixon e Ai Ogura, con il britannico che passa nei giri finali e va a vincere meritatamente la sua prima gara dopo ben nove podi. Sul podio sale Pedro Acosta che incappa in un long-lap penalty, lo sconta passando sul verde (a quanto mostrano le riprese, qui sotto nel secondo tweet sotto) ma viene graziato dagli steward che non lo penalizzano, e così mantiene la terza posizione su Fermin Aldeguer e Aron Canet nel finale, portando a casa 16 punti preziosi per il campionato.

Unfortunately he failed to lose a second so @37_pedroacosta gets a long lap penalty! 😔



Will he have to re do it because he went over the line?? 👀#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/hFoFnfBzkf — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 25, 2023

ARBOLINO SEMPRE LEADER Non fa meglio che settimo Tony Arbolino, passato proprio all'ultima curva da Alonso Lopez, sesto. Celestino Vietti sconta un long lap penalty nel finale e dopo essere risalito in ottava posizione, retrocede indietro alle spalle anche di Gonzalez e Arenas. Nessun altro italiano nei quindici. In classifica, con gli 8 punti conquistati, Arbolino vede dimezzato il vantaggio in classifica su Acosta, che scende da 16 a 8 punti di margine.

MOTO3 Divertentissima la gara della Moto3 ad Assen, con un gruppo selvaggio di piloti che ha dato battaglia dal primo all'ultimo giro. Dentro c'erano tutti tranne Daniel Holgado, scattato in ultima posizione e poi scivolato presto nella ghiaia. Fuori il leader del mondiale ne ha approfittato soprattutto Jaume Masia, che ha atteso le battute finali per mettersi davanti e rintuzzare gli attacchi di 5-6 piloti. Lo spagnolo trionfa e va a -16 da Holgado in classifica, sul podio finiscono Ayumu Sasaki e Deniz Oncu, ma fino all'ultimo giro tutti e dieci i componenti del gruppetto di testa avrebbero potuto dire la loro per la vittoria, con un Romano Fenati strepitoso fino alla fine, sul podio a tre curve dal traguardo e poi spinto fuori da Munoz. I due chiudono rispettivamente 8° e 5°, mentre buon 4° posto per Ivan Ortolà, che ha ripreso subito il gruppo di testa dopo aver scontato due long lap penalty. Nei dieci chiudono anche Rueda (6°), Veijer (7°), Kelso (9°) e un generosissimo Stefano Nepa, per lunghi tratti in testa al gruppone.

🔝 @daniholgado96 leads heading into the summer break!



But the lead has been slashed to just 16! ⚔️#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/f3ONTUk56F — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 25, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/06/2023