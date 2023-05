Moto2 Francia 2023, Acosta cade, Arbolino vince e vola in testa nel mondiale!

Arbolino vince comandando dal primo all'ultimo giro a Le Mans e vola in testa al mondiale! Acosta si stende per seguirlo! Sul podio Salac e Lopez. Vietti 4°

Un Gran Premio di Francia ricco di colpi di scena ha regalato a Tony Arbolino la seconda - meritatissima - vittoria dell'anno, davanti a Filip Salac e ad Alonso Lopez. Si rivede anche Celestino Vietti, buon quarto. La gara è stata ridotta a 14 giri a causa della bandiera rossa esposta dopo un brutto incidente che ha coinvolto gli spagnoli Manuel Gonzales, Albert Arenas e Aron Canet. Pochi istanti prima era caduto anche Sam Lowes (terzo al momento della scivolata dietro ad Arbolino e Lopez), che è riuscito per un pelo a ripartire ma dall'ultima posizione in griglia. Alla ripartenza Arbolino ha sfruttato la gomma nuova per imporre subito un ritmo impossibile per tutti, anche per Acosta, che per seguirlo si è steso in curva 7, salutando la vetta della classifica. A quel punto, complice anche un piccolo errore, Arbolino si è fatto riprendere da Salac e Lopez ma li ha tenuti sempre a distanza di sicurezza fino all'ultimo giro. Nel mondiale ora l'italiano ha 25 punti di margine sullo spagnolo, e arriva al Mugello con grandissime aspettative.

MOTO3 La gara della Moto3, invece, se la sono giocata in otto fino alla caduta di Diogo Moreira a 10 giri dal termine. Poi, rimasti in sette, la bagarre si è scatenata negli ultimi giri e ha premiato Daniel Holgado, che dal primo all'ultimo giro aveva fatto il ritmo. Lo spagnolo ha allungato nel finale, respingendo l'assalto del giapponese Ayumu Sasaki, che ha chiuso secondo davanti all'altro iberico Jaume Masia, mentre Ivan Ortolà, vincitore di Austin e Jerez, ha chiuso in quarta posizione. A parte Stefano Nepa, 10°, male tutti gli altri italiani, con Migno caduto all'ottavo giro in curva 12 quando cercava di restare attaccato al treno dei primi, e tutti gli altri che hanno chiuso fuori dalla zona punti, dal 16° al 19°, nell'ordine, Rossi, Bertelle, Fenati e Farioli.

L'ordine d'arrivo del GP di Francia 2023 classe Moto2

La classifica del mondiale - Classe Moto2

L'ordine d'arrivo del GP di Francia 2023 classe Moto3

La classifica del mondiale - Classe Moto3

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/05/2023