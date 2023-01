MotoGP, il 2023 sarà l'anno della gara numero 1000!

La MotoGP si appresta a festeggiare nel 2023 la 1000° gara della sua storia. In realtà, sarà il millesimo Gran Premio della classe regina, che fino al 2001 si chiamava 500, e che solo dal 2002 ha preso la denominazione attuale. Poco importa: a Le Mans, in occasione del Gran Premio di Francia 2023, quinta tappa del prossimo motomondiale, andrà in scena il 1000° show a due ruote, su una pista dove si festeggerà anche la 30° edizione del GP locale.

MILLE? Si potrebbe obiettare, però, che dal 2023 ci sarà una grossa novità a complicare un po' i calcoli. Con l'introduzione della sprint race del sabato, infatti, saranno due le gare che daranno punti per la classifica iridata nel corso di ogni weekend. Se si considerassero anche le gare brevi, dunque, la 1000° prova della storia della MotoGP diventerebbe la gara sprint del sabato del Gran Premio delle Americhe, al COTA di Austin, terzo appuntamento stagionale. Di fatto con l'epilogi di Valencia 2022 ci si è fermati a quota 995 gare, per cui con le due in Portogallo (25-26 marzo) e le due in Argentina (1-2 aprile) si raggiungerebbe la soglia di 999 bandiere a scacchi mostrate ai piloti, proprio alla vigilia della gara sprint americana. A Le Mans, dunque, si correrebbero le gare n. 1003 e 1004 della storia.

Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna

PUNTI SPRINT Su questo, però, era stato chiaro Carmelo Ezpeleta, numero uno della Dorna, nel momento della presentazione della grossissima novità: le gare sprint sono una cosa a sé stante, avranno una nuova voce statistica e non saranno assolutamente considerate nel computo delle vittorie di un pilota. Saranno, in pratica, a metà tra un GP e una pole position o un giro veloce, una nuova colonna nelle tabelle da rimpinguare e da curare con attenzione, visto che porteranno in dote un bottino di addirittura 252 punti in più potenzialmente ottenibili (12 per vittoria per 21 impegni) oltre ai 525 in palio nei GP tradizionali: circa un terzo del totale (252 su 777) che peserà tantissimo sulla classifica iridata 2023.

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/01/2023