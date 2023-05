Marc Marquez: ricorso accolto, non dovrà scontare la doppia penalità

In mezzo a tante sfortune, finalmente una notizia positiva per Marc Marquez: quando rientrerà in pista - tutti ci auguriamo sia questo fine settimana a Le Mans in occasione del Gran Premio di Francia, nonché 1000° GP della storia del Motomondiale - non dovrà scontare alcuna penalità in pista. Dopo i fatti di Portimao, infatti quando Marquez, nella foga di recuperare centrò in pieno l'Aprilia di Miguel Oliveira, infortunandosi e facendo cadere il portoghese, gli steward avevano inflitto al pilota spagnolo un doppio long lap penalty da scontare ''in Argentina''. Avendo Marquez dovuto saltare la gara di Termas proprio a causa delle conseguenze di quella caduta, lo Steward Panel aveva comunicato che lo spagnolo avrebbe scontato i due ''giri lunghi'' nella prima casa utile disponibile, ma la Honda ha presentato un ricorso che - carte alla mano - non poteva che essere accettato.

RICORSO ACCOLTO Nel comunnicato ufficiale diramato dalla FIM si legge: ''A seguito della decisione provvisoria della Corte d'Appello della MotoGP del 12 aprile 2023, che concedeva l'esecuzione dell'applicazione della sanzione inflitta a Marquez, la Corte doveva ancora decidere in merito, considerando la memoria d'appello presentata da Marc Marquez e dal Team HRC - Repsol Honda il 17 aprile 2023. La Corte ha deciso di annullare l'applicazione della sanzione inflitta a Marc Marquez dal colleggio dei Commissari Sportivi della FIM MotoGP in riferimento alla sanzione originale. Il tribunale ha ritenuto che il doppio Long Lap Penalty inlfitto a Marc Marquez dal Collegio dei Commissari Sportivi della FIM MotoGP durante il Gran Premio di MotoGP del Portogallo del 26 marzo 2023 sia stata scontata con la mancata partecipazione del pilota alla Gara di MotoGP del 2023 in Argentina. Marc Marquez è dunque autorizzato a correre nella prossima gara a cui potr partecipare, senza ulteriori sanzioni''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/05/2023