MotoGP Francia 2023, Martin vince la Sprint, Bagnaia ragiona ed è terzo

Una bellissima gara Sprint del Gran Premio di Francia viene vinta da Jorge Martin, che per una volta non sbaglia nulla e può tirare dal primo all'ultimo giro andando persino in fuga. Lo spagnolo del team Prima Pramac Ducati è stato bravissimo nei primi giri a balzare subito in seconda posizione, poi a passare Bagnaia e fuggire. Molte bene anche Brad Binder, che beffa anch'esso un Francesco Bagnaia attento a non consumare le gomme per poi tornare sotto nel finale, tenendo dietro Marini e Marquez. A punti finiscono altre quattro moto italiane: Johann Zarco e Marco Bezzecchi su Ducati, ed Aleix Espargaro e Maverick Vinales su Aprilia. Con i punti raccolti oggi, Bagnaia resta in testa nel mondiale con 23 lunghezze di margine su un Binder che diventa secondo, passando Bezzecchi di 3 punti. Giornata da dimenticare per Fabio Quartararo, che dopo una bella rimonta era entrato in zona punti, prima di scivolare rovinosamente, e per Jack Miller, che è caduto già nel corso del secondo giro.

PRONTI, VIA! Parte subito bene Pecco Bagnaia che si toglie dal caos della partenza prendendo qualche metro di sicurezza davanti alla bagarre, una bagarre dalla quale spunta benissimo Jorge Martin, che si prende la seconda piazza seguito da Miller, Marquez e Marini. Binder con la seconda KTM è sesto, davanti ad Alex Marquez, poi le due Aprilia di Vinales ed Espargaro e la Ducati di Bezzecchi chiudono la top ten. Sul primo traguardo Martin è minacciosissimo alle spalle di Bagnaia ma il campione del mondo tiene la posizione e comincia in testa il secondo giro, seguito dal serpentone poc'anzi descritto. Il ritmo però è alto e se una KTM dice addio alla gara, quella di Miller che scivola nel secondo settore, un'altra si affaccia nelle posizioni che contano con Binder che diventa quarto davanti a Marini.

MARTIN & BINDER ON FIRE! Terzo giro, Martin è vicinissimo a Bagnaia sul rettilineo ma l'italiano mantiene la testa alla staccata di curva uno. Martin però approfitta della chicane per portare il suo attacco a Bagnaia e perndersi la prima piazza, con Marquez e Binder raccolti in un fazzoletto con loro e Marini poco lontano. Bezzecchi nel frattempo è risalito in settima posizione e mette nel mirino Aleix Espargaro, con Alex Marquez ottavo. Martin davanti sembra avere il passo per andarsene e con un giro super porta a 6 decimi il suo margine sul terzetto Bagnaia-Miller-Binder quando comincia il quarto giro. Marquez attacca Bagnaia in curva due, il ducatista resiste e alla staccata Binder beffa entrambi, balzando in seconda posizione! Al quinto giro riesce la manovra di Marquez su Bagnaia co lo spagnolo che si prende il qurto posto, con l'italiano che scivola in quinta posizione infilato anche da Luca Marini, il quale attacca subito anche lo spagnolo. Marquez chiude la porta e si ri-infila Bagnaia mettendosi in quarta piazza. Cade, nel frattempo, Augusto Fernandez.

FUGA A DUE Comincia il settimo giro, con Bezzecchi che si mette in bagarre con Aleix Espargaro e prende la sesta posizione. Davanti a lui Bagnaia e Marquez continuano la bagarre per il terzo posto, mentre davanti Martin e Binder se ne sono andati di brutto: 1,5 secondi il vantaggio dello spagnolo sul sudafricano che ha 2'' circa sul terzetto Marquez-Bagnaia-Marini. Sbaglia nel frattempo Alex Marquez che piomba in sedicesima posizione, mentre in sesta sale Zarco (che passa il Bez), e in ottava posizione arriva addirittura Quartararo, che dopo il via era scivolato in 15° piazza, superando anch'esso Aleix Espargaro. Ottavo giro, Bagnaia rompe gli indugi e ci riprova su Marquez che chiude tutte le porte.

VEDI ANCHE

Bez with the WILDEST move into the Dunlop chicane! 🤯#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/26dkYk9Qee — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 13, 2023

BAGNAIA SI SVEGLIA! Cinque giri alla fine: La situazione davanti sembra cristallizzata nei distacchi, mentre per la terza posizione lottano ancora Bagnaia e Marquez con Marini sornione dietro di loro. Inizio del 10° giro, Bagnaia sfrutta il rettilineo per passare Marquez e chiude la porta alla chicane. Davanti Binder è lontano però circa 2'', Pecco potrebbe accontentarsi, con Martin imprendibile per tutti. Ma Pecco ha preservato un po'di gomma per il finale e il distacco con Miller si riduce. Scivola nel frattempo Quartararo, che era stato eccezionale nel rimontare e stava cercando di tenere dietro l'Aprilia di Espargaro. Anche Luca Marini vede Marquez in difficoltà e all'inizio del giro 11 riesce ad attaccare Marquez, prendendosi la quarta piazza. Bagnaia, intanto, vede Binder sempre più vicino, a 1''2, anche se in soli due giri diventa durissima riprenderlo.

TRIONFO MARTIN! Penultimo passaggio sul traguardo: Jorge Martin ha 2''3 di margine su Binder, con Bagnaia che è poco sopra al secondo su Binder. Marini paga un altro secondo a Bagnaia, con Marquez che non molla ma deve guardarsi le spalle da Zarco. Bezzecchi, invece, è settimo da solo. Nel corso del penultimo giro il distacco tra Binder e Marquez diventa di 7 decimi, ma manca un giro Binder ha ancora una margine. Marquez, intanto, non ha mollato Marini, che nel frattempo recupera su Pecco. Nell'ultimo giro si sgranano un po' le posizioni, vince Martin, davanti a Binder e a Bagnaia, che resta sul podio per la quinta Sprint consecutiva. Marini riesce a tenere dietro Marquez e si prende la quarta piazza, Zarco sbaglia ma mantiene la sesta posizione su Bezzecchi. Chiudono la zona punti Espargaro e Vinales, mentre 10° è Nakagami. Gli altri italiani: 12° Diggia, 13° Morbidelli, 16° Petrucci e 17° Savadori.

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/05/2023