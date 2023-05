MotoGP, la scazzottata del weekend: guerra e pace tra Vinales e Bagnaia

A volte capita, anche ai migliori e ai più calmi, che l'adrenalina tiri brutti scherzi. È capitato ieri a Maverick Vinales e Francesco Bagnaia, con una lieve differenza. Lo spagnolo si è fiondato sull'italiano ancora dolorante nella ghiaia, dandogli prima una spinta sulla spalla e poi uno schiaffo sul casco, a quel punto anche il pacato Pecco ha sentito l'esigenza di reagire, spingendo indietro Maverick. I due si sono urlati contro per qualche secondo, poi sono stati separati da uno steward. Il tutto si è verificato a Le Mans, nel corso del sesto giro del Gran Premio di Francia, con il pilota dell'Aprilia che aveva appena sorpassato quello Ducati, il quale era riuscito a incrociare la traiettoria per provare a tornare davanti. Il botto è stato inevitabile, ma per la maggior parte dei commentatori è stato solo uno sfortunato incidente di gara (di seguito il video completo di quanto accaduto, contenuto nel tweet della MotoGP).

Things got heated at Le Mans! 💥



Another massive twist to the #MotoGP title picture as @PeccoBagnaia and Maverick Viñales made contact and crashed out of podium contention at #GP1000 😱#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/CISG72pAMP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 14, 2023

IL GESTO Andate però a dirlo a quei due, che nella ghiaia, come gladiatori al colosseo, hanno iniziato la gazzarra. Voi cosa avreste fatto nei loro panni? Forse lo stesso, ma non tutti hanno fatto ciò che sia Pecco sia Mav hanno fatto subito dopo. Bagnaia, che si stava allontanando a bordo della moto dello steward, ha visto Vinales che si stava avviando a piedi, ha chiesto al pilota di fermarsi e l'ha fatto salire in sella. Okay, i più malfidati possono pensare che in tre non si va su una moto, ma si può fare un'eccezione in un caso come questo, all'interno di un contesto particolare. E infatti i due, tornati ai box, si sono salutati dandosi il cinque. Più tardi, raffreddati gli animi, entrambi si sono concessi ai microfoni.

''It's a racing incident and we need to move on'' 🎙️



After clearing the air in front of the Stewards, @PeccoBagnaia and Maverick Viñales share their views on the clash that ruled both out of contention at Le Mans 💥#FrenchGP 🇫🇷 | 🎥https://t.co/zYhhMrbeO2 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 14, 2023

LE PAROLE ''Si possono avere punti di vista diversi'' - ha spiegato l'italiano - ''Ma è stata solo una circostanza sfortunata. Potevamo evitarlo: lui poteva stare più attento a tornare in traiettoria come se non ci fossi e io potevo chiudere il gas, peccato perché su cinque gare è la terza volta che avevamo il passo per vincere e non ci siamo riusciti. Gli spintoni? Non sono arrabbiato con lui, l'adrenalina gioca brutti scherzi. Ci siamo confrontati dagli steward e il nostro punto di vista adesso è identico, la cosa incredibile è che questo incidente sia successo tra due dei piloti più corretti di tutto lo schieramento''. Gli fa eco lo spagnolo: ''Io e Pecco ci siamo scontrati nel punto peggiore, peccato perché avevo fatto un sorpasso pulito. Il mio punto di vista è che avrebbe dovuto lasciarmi più spazio di manovra e invece abbiamo portato a casa entrambi uno zero. Comunque ci siamo chiariti, non c'è motivo di portare rancore per un episodio del genere, avremo occasioni per sfidarci di nuovo in pista, sono cose che succedono''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/05/2023