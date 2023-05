Petrucci torna in MotoGP, sostituirà Bastianini nel team ufficiale a Le Mans

Nonostante abbia provato a correre lo scorso weekend a Jerez, l'infotunio alla spalla rimediato nella prima uscita stagionale (a Portimao) si è rivelato essere più rognoso del previsto per Enea Bastianini, che lo scorso weekend ha dato forfait al sabato mattina, e che ha deciso - in accordo con i medici e il team - di non correre neanche tra dieci giorni a Le Mans, per provare a recuperare ''al 99%'' (parole sue di qualche giorno fa) per il Mugello. Per sostuituire la Bestia, il cui esordio con il team ufficiale è stato sfortunato proprio per via dell'infortunio subito nel corso della prima gara, ci sarà Danilo Petrucci, che torna a vestirsi di rosso ''Lenovo'' dopo tre anni.

MotoGP Portogallo 2023, Portimao: Enea Bastianini e Luca Marini (Ducati)

BENTORNATO PETRUX Il ragazzone ternano, infatti, dopo il termine della stagione 2020 aveva lasciato la casa di Borgo Panigale per la KTM con cui ha corso un'altra stagione in MotoGP e - soprattutto - la Dakar del 2021. Nel 2022, invece, era tornato in Ducati per partecipare all'AMA Superbike, pur non disdegnando una comparsata in MotoGP con Suzuki al posto dell'infortunato Mir in Thailandia. Nel 2023 Petrucci sta prendendo confidenza con la Superbike (con il Barni Spark Racing Team) che questo weekend corre a Barcellona. Il Petrux passerà dalla Panigale V4 R alla Desmosedici GP23, e gli sarà richiesta tutta la sua esperienza per portare a casa qualche punto per il mondiale team, l'unica classifica in cui Ducati traballa a causa proprio dell'assenza prolungata di Bastianini, a cui Bagnaia non può sopperire da solo. C'è da dire che delle due vittorie ottenute in carriera in MotoGP, la seconda arrivò per Petrucci proprio a Le Mans nel 2020, su una pista dove vanta anche un 3° posto nel 2019, ed è per questo che Ducati ha riposto tutta la sua fiducia - secondo noi, ben facendo - sul ragazzo di Terni.

Danilo Petrucci (Ducati) vince a Le Mans nel 2020

LE REAZIONI ''Sono dispiaciuto di non poter partecipare al GP di Francia a Le Mans, dove lo scorso anno ho ottenuto una fantastica vittoria - ha spiegato Bastianini - ma, purtroppo, ancora non sono completamente guarito. Dopo Le Mans, il Mondiale avrà tre settimane di stop durante le quali farò tutto il possibile per recuperare in tempo per l’appuntamento di casa al Mugello, in programma a giugno''. Alle parole del romagnolo, fanno da contraltare quelle dell'umbro Petrucci: ''Sono molto contento di tornare a correre in MotoGP, anche se ovviamente mi dispiace che Enea debba saltare un’altra gara. A Le Mans con la Desmosedici GP ho vinto la mia ultima gara in MotoGP. Sarà un onore poter provare la moto Campione del Mondo e rimettere la tuta con la quale ho vinto in passato. È un emozione indescrivibile e non vedo l’ora di tornare in pista insieme a tutto il Ducati Lenovo Team. Un grazie a Barni per avermi lasciato cogliere questa opportunità e a Ducati per aver pensato a me!''

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/05/2023