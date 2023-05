MotoGP Francia 2023, le pagelle di Le Mans

LE PAGELLE DI LE MANS Marco Bezzecchi domina il Gran Premio di Francia, tornando in seconda posizione nel mondiale a un solo punto da Francesco Bagnaia, oggi vittima di un incidente con Maverick Vinales. Tanti i caduti (e le insufficienze) ma tanti anche i voti eccellenti, a partire da quelli dei piloti Prima Pramac. Di seguito le pagelle complete della quinta tappa del mondiale.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 10 Voto massimo per questo ragazzo che sta stupendo il mondo della MotoGP, con la seconda vittoria dell'anno, tra l'altro in modo analogo: da dominatore, alla Lorenzo o alla Rossi dei bei tempi. Il Bez, dopo una bella partenza e dopo aver sfiorato il compagno Marini che gli è caduto davanti, ha rotto gli indugi e si è sbarazzato in pochi giri di Marquez, Martin e Miller per andarea a vincere in solitaria. La gara perfetta, ora parlare di mondiale non è più un tabù, ma dobbiamo farlo noi. Lui deve solo continuare a lavorare a testa bassa, gara dopo gara, perché può togliersi soddisfazioni giganti.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 5 Le Mans resta un tabù per il campione del mondo, mai a podio nella gara francese. Dopo una partenza perfettibile, in cui era scivolato in quinta posizione, ha subito ripreso il podio virtuale e si era messo in attesa per salvare le gomme e attaccare nel finale. Purtroppo per lui Vinales aveva fretta, e quando gli è passato all'interno lui ha provato subito a rispondere. Errore, serviva pazienza, perché lo spagnolo non lo vede e lo chiude: l'incidente è il classico incidente di gara, i due non mollano un centimetro ed entrano in contatto. Peccato, non gli riesce l'allungo importante e il suo primo posto nella classifica è sempre attaccato a un filo, pur mostrando potenzialità da dominatore.

MAVERICK VIÑALES - VOTO 5 Se c'è una colpa nell'incidente, non è sua. Dopo una grande partenza era riuscito subito a portarsi sul gruppetto dei primi, e a suon di sorpassi si era messo in quarta posizione. Quando ha provato a passare anche Bagnaia per salire sul podio virtuale, l'ha fatto pulito, ma non ha previsto che Pecco si potesse infilare nello spazio da lui lasciato. Il botto è stato inevitabile. Un voto in meno, però, per la reazione, comprensibile ma troppo scomposta, quando si è rimesso in piedi andando a cercare lo scontro fisico con il rivale, tra l'altro a terra infortunato.

MARC MARQUEZ - VOTO 5 L'insufficienza è d'obbligo perché è caduto, e non si può passare sopra quest'errore, ma Marc è tornato nuovamente in sella ed è stato tra i più forti per tutto il weekend. E se ieri si era dovuto accontentare del quarto posto, oggi voleva di più, e questa voglia lo ha portato a una gara arrembante. Si vede che la sua moto non è ancora al 100%, e infatti dopo essersi lasciato scappare Bez, ha faticato tantissimo a tenere dietro Martin, e solo all'ultimo ha commesso l'errore fatale. Se in mente ha una ''remuntada'' iridata (sempre possibile, citofonare Bagnaia per conferme, a maggior ragione con i punti extra della sprint) deve calmarsi e ragionare di più, perché 16 punti sono meglio di zero. Invece guida sempre come se fosse la gara decisiva per il mondiale.

JORGE MARTIN - VOTO 9 L'unico che oggi poteva forse contrastare Bezzecchi era lui, ma un errore nelle prime fasi di gara l'ha spedito dalle posizioni di vertice alla 10° piazza. Da lì ha dovuto rimontare, e l'ha fatto - anche un po' aiutato dal doppio incidente Bagnaia-Vinales e Marini-Alex Marquez, mettendosi a lottare per il podio. Ha chiesto però forse un po' troppo alle sue gomme nei primi giri, e non è riuscito a seguire Bezzecchi, rimanendo intruppato in una lotta entusiasmante con Marquez, su cui alla fine ha la meglio. Bravo, perché dopo la sprint vinta ieri è sempre più un candidato al titolo mondiale.

JOHANN ZARCO - VOTO 8 In questo inizio di mondiale sta facendo il Binder degli scorsi anni, ossia cerca di non cadere e fare sempre punti, ragionando, talvolta fin troppo. In una gara come quella di oggi, però, la sua pazienza è stata premiata, e a forza di cadute e di buon passo, è riuscito a portarsi a casa un podio (il secondo dell'anno) che fa morale e che lo tiene anche in lizza per la classifica.

BRAD BINDER - VOTO 6 Binder, invece, al contrario di Zarco oggi, non ha fatto il Binder. La partenza è stata, per una volta, sbagliata, e dalla 14° posizione ha faticato a tornare sotto al gruppo dei primi. Di buono c'è che non perde la sua concretezza, arriva sempre a traguardo, e oggi con tutti quelli che sono caduti, riesce persino ad arrivare sesto, forse il migliore dei risultati possibili perché anche senza il long lap penalty che ha preso dopo il tentativo di sorpasso sul compagno, non avrebbe forse passato né Espargaro né Fernandez. Resta un candidato forte al titolo.

JACK MILLER - VOTO 5 Generoso, anche troppo. A inizio gara ha provato subito a scappare, su una pista che gli piace e dove ha già vinto in passato. Purtroppo, però, è quello che ha usurato più di tutti le gomme, e a metà gara ha iniziato a sgondolare e a perdere posizioni. Si era messo nella pancia della top ten a difendere la posizione dal compagno, ma a pochi giri dalla fine è arrivato l'errore fatale. Un gran peccato.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 9 Oh lalà! Su una pista che gli piace (ci ha vinto in Moto2), tira fuori una prestazione inattesa, ma non del tutto. I più attenti avranno notato l'ottimo passo gara mostrato nelle libere e la bella prestazione della Q1 in cui ha messo fuori Quartararo. In gara ha approfittato di tante cadute, ma è stato il pilota con la KTM più bravo di tutti. Bravo Augusto, ha dimostrato di valere il posto in MotoGP.

GLI ALTRI IN BREVE

LUCA MARINI - VOTO SV Stava facendo una gara d'attesa, poi rischia di cadere, e quando riprende aderenza Alex Marquez lo prende in pieno. Speriamo solo non si sia fatto male.

ALEX MARQUEZ - VOTO SV In partenza ha rischiato di farne cadere tre, ma quando Marini gli è quasi caduto davanti e l'ha preso in pieno, non ha colpe: era impossibile evitarlo. Sfortunato.

JOAN MIR - VOTO 4 Dopo una discreta partenza, che lo vede risalire dalla 16° alla 11° posizione, si perde nuovamente e poi finisce - come ormai troppo spesso accade - nella ghiaia.

ALEX RINS - VOTO 4 Stava lottando per la top ten quando è scivolato da solo commettendo un errore classico sulla pista di Le Mans. Peccato perché dopo Austin, è scivolato troppo indietro.

ALEIX ESPARGARO - VOTO 6 Il quinto posto è un buon risultato, ma oggi Aleix era un po' sottotono, non aveva il passo del compagno e deve capire perché. Prendere i punti e portare a casa.

FABIO QUARTARARO - VOTO 7 Azzoppato da un problema fisico, ha fatto come sempre il massimo. Migliore delle Yamaha e 7° posto che gli regala 9 punti. Peccato non possa fare di più.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 6 Resta il peggiore Ducati titolare, ma qualche passetto in avanti nelle ultime uscite lo ha fatto. Ora arriva il Mugello, e lì ci aspettiamo l'exploit.

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 6 Ha il merito di non combinare guai come gli altri piloti della Honda. L'ultimo rimasto in piedi è lui, e questo gli consegna la sufficienza, per il resto fa poco.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 5,5 Non è arrivato lontano dal gruppo davanti, e sappiamo che la sua moto non è il massimo, però da lui ci si aspetta sia almeno a livello del compagno.

DANILO PETRUCCI - VOTO 6 Non ci si aspettava certo che fosse a livello degli altri, alla fine si diverte in sella a una moto a cui non è abituato e porta a casa anche 5 punti per il mondiale team.

LORENZO SAVADORI - VOTO 6 Come Petrucci, non ci si attendevano risultati di rilievo, ma che non facesse pasticci, e lui da buon tester riporta a casa la moto sana, e con 4 punti iridati.

JONAS FOLGER - VOTO 5 OK, è un tester, ma rispetto a Petrux e Sava è molto più attardato rispetto agli altri che girano con la sua stessa moto. 50'' dal primo e 44'' da Fernandez sono tanti.

Non partecipano alla gara Pol Espargaro ed Enea Bastianini, entrambi infortunati dopo il weekend del GP del Portogallo e sostituiti, nell'ordine, da Jonas Folger e Danilo Petrucci. Raul Fernandez ha provato a partecipare al weekend, rinunciando dopo le prime libere per sindrome compartimentale.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/05/2023