Alex Marquez penalizzato per guida irresponsabile, tre posizioni in griglia al Mugello

Il pilota spagnolo è stato penalizzato dalla FIM non per il contatto con Marini (in cui non ha colpe), ma per quanto accaduto nel corso del primo giro

Dei tanti episodi visti ieri nel Gran Premio di Francia della classe MotoGP a Le Mans, l'unico pilota sanzionato ''per guida irresponsabile'' è stato Alex Marquez. E non per il contatto con Luca Marini, ovviamente, quello era inevitabile e non dipendeva assolutamente dallo spagnolo, visto che il pilota del team VR46 si è quasi sdraiato, e quando ha ritrovato aderenza era lento in pista ed è stato centrato in pista da quello del team Gresini Racing, che non poteva vederlo. Tra l'altro, a sfiorare Marini c'è stato anche Bezzecchi, che nel dopo gara - commentando a caldo con Martin e Zarco - ha ammesso di aver ''fatto il pelo'' al compagno. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio, ma allora perché Marquez è stato penalizzato?

PENALITA SENZA INCIDENTI Semplice, per quanto accaduto nel corso del primo giro a curva 3 (si vede dal secondo 29 nel video contenuto nel tweet che segue) con il pilota spagnolo che è entrato diretto sul cordolo costringendo ad andare largo prima Johann Zarco - che è finito a sua volta sulla traiettoria di Aleix Espargaro, anch'esso largo - e poi Brad Binder. Insomma, con una sola manovra lo spagnolo ha complicato la gara di tre concorrenti. Il team Gresini Racing ha fatto appello, ma questo è stato rigettato, per cui Marquez dovrà scontare 3 posizioni di penalità in griglia in occasione della gara del Mugello. Va detto che, in questo caso, gli steward sono stati coerenti con quanto accaduto tra Bezzecchi e Marquez, quando pochi giri dopo l'italiano ha costretto ad andare largo lo spagnolo, ed è stato penalizzato con un ''one drop position'', ossia a cedere la posizione subito dopo. Curioso come nel frattempo, avendo superato anche Martin, il Bez ha dovuto cedere la posizione al collega di marca e non a Marquez, a differenza di quanto accaduto a Bagnaia con Miller nello scorso GP di Spagna a Jerez, quando il ducatista aveva restituito la posizione all'ex compagno ora in KTM dopo un sorpasso, quella volta però, con tanto di contatto.

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/05/2023